Жена Дональда Трампа начала съемки документального фильма о своей жизни в Белом доме. Amazon Prime заплатил $40 миллионов за права
на фильм, большая часть суммы будет принадлежать Мелании как продюсеру.
75-й Берлинале представил список 18 фильмов-участников главного конкурса, среди которых украинский документальный фильм об
образовании во время войны. Фестиваль пройдет под руководством нового директора Триши Таттл.
Новый сериал Amazon Prime "Экспаты" с Николь Кидман в главной роли рассказывает историю иностранцев, которые живут в Гонконге, но
его не показали в городе.