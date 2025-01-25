Дружина Дональда Трампа розпочала зйомки документального фільму про своє життя у Білому домі. Amazon Prime заплатив $40 мільйонів
за права на фільм, більша частина суми належатиме Меланії як продюсеру.
75-й Берлінале представив список 18 фільмів-учасників головного конкурсу, серед яких український документальний фільм про освіту під час війни. Фестиваль відбудеться під керівництвом нової директорки Тріші Таттл.
Новий серіал Amazon Prime "Експати" з Ніколь Кідман у головній ролі розповідає історію іноземців, які живуть у Гонконзі, але його не показали в місті.