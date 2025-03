Фільм української режисерки "Стрічка часу" змагатиметься за головну нагороду Берлінале

75-й Берлінський кінофестиваль представив список учасників головного конкурсу, і серед них - український фільм "Стрічка часу" режисерки Катерини Горностай. Про це пише Variety, передає УНН.

"Стрічка часу" - документальний фільм про вчителів та учнів, які, попри війну, продовжують навчатися й навчати, зокрема на деокупованих і прифронтових територіях. Без закадрового голосу та інтерв’ю стрічка передає реальність боротьби за освіту, ідентичність і виживання в умовах постійної небезпеки.

У фільмі показано життя українських шкіл від Харкова та Запоріжжя до Києва, Бучі та інших міст і сіл. Герої стрічки — не лише педагоги, які працюють у складних умовах, а й ті, хто тепер захищає країну, як Борис Ховряк, учитель, що вступив до лав ЗСУ

Фестиваль відбудеться під керівництвом нової директорки, Тріші Таттл, яка прагне зробити програму більш відкритою для глядачів та зберегти політичну насиченість, що завжди вирізняла Берлінале.

"Ми не ухиляємось від політики, адже це частина ідентичності фестивалю. Проте ми також хочемо, щоб увага глядачів була зосереджена на багатогранності кіномистецтва", - зазначила Таттл під час презентації програми.

Цього року в конкурсі представлені 18 фільмів із 26 країн, серед яких вісім створені жінками-режисерками. У програмі поєднані дебюти, роботи знаних майстрів і фільми, які досліджують глибокі соціальні та особисті теми. Також Берлінале вперше представить нову секцію, де буде показано 14 дебютних робіт, 12 із яких — світові прем’єри.

Конкурс відкриває фільм "Blue Moon" Річарда Лінклейтера (США/Ірландія) - історія про останні дні композитора Лоренца Харта. У головних ролях - Етан Гоук, Маргарет Кволлі та Боббі Каннавале.

Ще один претендент - "Dreams" Мішеля Франко (Мексика). У центрі сюжету - молодий мексиканський танцівник Фернандо, який мріє про успіх у США. Його роль виконав Ісаак Ернандес, а партнерку зіграла Джессіка Честейн.

Серед інших робіт - "Hot Milk" британської сценаристки Ребекки Ленкевич, яка дебютує як режисерка. Головні ролі у фільмі виконали Емма Маккі та Фіона Шоу.

Чорно-комедійна стрічка "If I Had Legs I’d Kick You" Мері Бронштейн (США) привертає увагу своїм незвичним кастом: Роуз Бірн, A$AP Rocky та Конан О’Браєн.

Китай на фестивалі представляють два фільми: "Girls on Wire" Вівіан Ку - драма про жіночу силу та свободу, і "Living the Land" Хуо Менга, яка розповідає про зв’язок людини з природою.

Серед європейських фільмів варто виділити "La cache" Ліонеля Баєра (Швейцарія/Франція) - сімейну драму, а також "Mother’s Baby" австрійської режисерки Йоганни Модер.

Також у програмі представлені: "The Ice Tower" Люсіль Хаджихалілович (Франція/Німеччина), "Reflet dans un diamant mort" Хелен Каттет і Бруно Форзані (Бельгія/Франція) та "Was Marielle weiß" Фредеріка Хамбалека (Німеччина).

Україну на фестивалі представляє "Стрічка часу", яка змагається з такими титулованими роботами, як "Kontinental '25" Раду Жуде (Румунія) та "Drømmer" Даг Йохан Хаугеруда (Норвегія).

Окрім конкурсної програми, Берлінале презентує спеціальні покази, серед яких стрічка Джеймса Мангольда "A Complete Unknown", де Тімоті Шаламе грає молодого Боба Ділана, та документальні роботи на політичні й соціальні теми.

