Військові відпустки: що змінює підписаний Президентом закон - пояснення експерта

Київ • УНН

 66 перегляди

Президент України підписав закон, що гарантує військовим 15 днів щорічної відпустки та повертає 14 днів додаткової відпустки учасникам бойових дій. Також введено навчальну відпустку для контрактників програми "18-24".

Військові відпустки: що змінює підписаний Президентом закон - пояснення експерта

Президент України Володимир Зеленський підписав закон щодо права на гарантовану відпустку для військових та додаткові 14 днів відпочинку. Що саме змінилося та як це працюватиме на практиці – спеціально для УНН пояснює Український центр безпеки та співпраці.

Що сталося?

31 липня Верховна Рада ухвалила законопроєкт, що гарантує військовослужбовцям мінімум 15 із 30 днів щорічної основної відпустки, повертає 14 днів додаткової відпустки для учасників бойових дій та вводить навчальну відпустку для контрактників програми "18-24". Президент вже підписав закон.

Важливий нюанс – зміни набудуть чинності через місяць після офіційного опублікування.

Право на відпочинок – це не про слабкість, а про ефективність. Саме так перемагають у війнах на виснаження: люди мають повертатися в стрій відновленими й мотивованими

– пояснює УНН виконавчий директор Українського центру безпеки та співпраці Дмитро Жмайло.

Напрацьовували рішення Офіс Президента (заступник керівника Павло Паліса, Уповноважена Президента з питань захисту прав військовослужбовців Ольга Решетилова), Міністерство оборони України та Генеральний штаб ЗСУ.

Що саме змінилося?

Зміни наступні:

  • гарантовані 15 днів. Військовослужбовець обов’язково використовує щонайменше 15 днів із 30 днів основної щорічної відпустки (відмовитися можна лише за власним бажанням). Решта до 30 днів – залежно від можливостей підрозділу;
    • повернено додаткові 14 днів для УБД. Учасники бойових дій знову можуть отримати додаткову відпустку тривалістю 14 календарних днів за дозволом командира. Під час воєнного стану ця норма фактично не діяла;
      • навчальна відпустка. Контрактники за програмою “18-24”, які здобувають вищу освіту без відриву від служби, мають право на відпустку для складання іспитів.

        Як це працюватиме на практиці?

        Передбачається наступне:

        • командир формує графік, щоб одночасно у відпустці не перебувало понад 30% особового складу певної категорії, тобто в підрозділі має залишатися щонайменше 70% людей;
          • основна відпустка може надаватися частинами, але мінімальна безперервна частина становить 15 днів (тепер – гарантовано);
            • кожен ветеран війни (а учасники бойових дій наразі прирівняні у правах до ветеранів війни) має право на одержання додаткової відпустки зі збереженням заробітної плати строком 14 календарних днів на рік;
              • окремий вид відпустки – до 10 днів за сімейними обставинами.

                Гарантовані 15 днів щорічної відпустки для кожного військовослужбовця, повернення 14 днів додаткової відпустки для учасників бойових дій та право на навчальну відпустку для контрактників "18-24" – це елемент боєздатності й чесного соціального контракту між державою та людьми, які нас захищають

                – резюмує Дмитро Жмайло.

                Доповнення

                Народний депутат, член комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки Федір Веніславський у лютому цього року заявляв, що комітет ВР працює над можливістю запровадження додаткових та обов'язкових відпусток для військових.

                У червні Веніславський вказував, що через ситуацію на фронті наразі говорити про демобілізацію, звільнення у великих кількостях військовослужбовців немає підстави.

                Анна Мурашко

                СуспільствоВійна в УкраїніПолітика
                Федір Веніславський
                Генеральний штаб Збройних сил України
                Офіс Президента України
                Міністерство оборони України
                Верховна Рада України
                Збройні сили України
                Володимир Зеленський