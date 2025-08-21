Право на гарантовану відпустку та додаткові 14 днів відпочинку: Зеленський підписав законопроєкт
Київ • УНН
Закон гарантує військовослужбовцям 15 днів щорічної відпустки. Учасники бойових дій отримають додаткові 14 днів, а контрактники 18-24 років - відпустку на іспити.
Президент України Володимир Зеленський підписав закон, який надає військовослужбовцям право на гарантовану відпустку на 15 з 30 днів щорічної основної відпустки, інші 15 днів надаються залежно від можливостей у підрозділі. Учасники бойових дій тепер матимуть можливість отримати додаткові 14 днів відпустки, що були неактивними під час воєнного стану. Про це пише УНН з посиланням на картку законопроєкту №13235.
Деталі
Повернуто з підписом від Президента України
Доповнення
Законопроєкт №13235 було ухвалено 31 липня. Як повідомив заступник керівника Офісу Президента України Павло Паліса, закон надасть військовослужбовцям право на гарантовану відпустку на 15 з 30 днів щорічної основної відпустки, інші 15 днів надаються залежно від можливостей у підрозділі.
Учасники бойових дій тепер матимуть можливість отримати додаткові 14 днів відпустки, що були неактивними під час воєнного стану. Контрактники 18-24, які не мають вищої освіти та навчаються, відтепер матимуть право на відпустку на складання іспитів
Закон набуде чинності через один місяць з дня його опублікування в парламентській газеті "Голос України".
