Право на гарантовану відпустку та додаткові 14 днів відпочинку: Зеленський підписав законопроєкт

14:24 • 11176 перегляди
Defence City прийнято – яка ситуація з резидентством української авіації?
Ексклюзив
12:55 • 12634 перегляди
Втручання Кабміну у маркетингові угоди між фармвиробниками та аптеками загрожує конкуренції та розвитку сфери - Американська торгівельна палата
Ексклюзив
12:13 • 19470 перегляди
Депутати оскаржать в КСУ закон, який позбавляє акціонерів банків, що перебувають в процесі ліквідації, доступу до правосуддя - нардеп
21 серпня, 11:27 • 12550 перегляди
Свириденко: уряд готує 155 шкіл до повернення до офлайн-навчання та обіцяє гарячі обіди для учнів з 1-го по 11-й класи
Ексклюзив
21 серпня, 10:22 • 23325 перегляди
Міністерство соцполітики, сім'ї та єдності продовжить роботу над платформою для українців за кордоном
21 серпня, 07:38 • 58410 перегляди
"Фламінго" з радіусом 3000 км: Зеленський розповів про успіхи української ракетної програми
21 серпня, 06:16 • 67056 перегляди
546 з 574 російських дронів та 31 з 40 ракет знешкоджено над Україною, у тому числі один з 4 "Кинджалів"
21 серпня, 05:30 • 69963 перегляди
Віцепрезидент США Венс: Європі доведеться взяти на себе "левову частку" витрат за гарантії безпеки для України
20 серпня, 15:55 • 92819 перегляди
США ввели санкції проти суддів Міжнародного кримінального суду
Ексклюзив
20 серпня, 11:22 • 214175 перегляди
Фармлобізм під прикриттям євроінтеграції: ринок БАДів у небезпеці
Теги
Автори
Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Defence City прийнято – яка ситуація з резидентством української авіації?14:24 • 11176 перегляди
Депутати оскаржать в КСУ закон, який позбавляє акціонерів банків, що перебувають в процесі ліквідації, доступу до правосуддя - нардеп
Ексклюзив
12:13 • 19470 перегляди
Доручення Президента щодо здешевлення ліків залишається невиконаним – експерт21 серпня, 10:15 • 84231 перегляди
Нардепи ще у 2020 році попереджали про правову колізію, яка тепер позбавила акціонерів банків доступу до правосуддя20 серпня, 12:11 • 116518 перегляди
Фармлобізм під прикриттям євроінтеграції: ринок БАДів у небезпеці
Ексклюзив
20 серпня, 11:22 • 214175 перегляди
Право на гарантовану відпустку та додаткові 14 днів відпочинку: Зеленський підписав законопроєкт

Київ • УНН

 • 70 перегляди

Закон гарантує військовослужбовцям 15 днів щорічної відпустки. Учасники бойових дій отримають додаткові 14 днів, а контрактники 18-24 років - відпустку на іспити.

Право на гарантовану відпустку та додаткові 14 днів відпочинку: Зеленський підписав законопроєкт

Президент України Володимир Зеленський підписав закон, який надає військовослужбовцям право на гарантовану відпустку на 15 з 30 днів щорічної основної відпустки, інші 15 днів надаються залежно від можливостей у підрозділі. Учасники бойових дій тепер матимуть можливість отримати додаткові 14 днів відпустки, що були неактивними під час воєнного стану. Про це пише УНН з посиланням на картку законопроєкту №13235.

Деталі

Повернуто з підписом від Президента України

 - йдеться в картці законопроєкту.

Доповнення

Законопроєкт №13235 було ухвалено 31 липня. Як повідомив заступник керівника Офісу Президента України Павло Паліса, закон надасть військовослужбовцям право на гарантовану відпустку на 15 з 30 днів щорічної основної відпустки, інші 15 днів надаються залежно від можливостей у підрозділі.

Учасники бойових дій тепер матимуть можливість отримати додаткові 14 днів відпустки, що були неактивними під час воєнного стану. Контрактники 18-24, які не мають вищої освіти та навчаються, відтепер матимуть право на відпустку на складання іспитів

 - повідомив Паліса.

Закон набуде чинності через один місяць з дня його опублікування в парламентській газеті "Голос України".

Право на освіту для військових під час служби: Рада ухвалила законопроєкт31.07.25, 14:45 • 3476 переглядiв

Павло Башинський

СуспільствоВійна в УкраїніПолітика
Офіс Президента України
Збройні сили України
Володимир Зеленський
Україна