Право на освіту для військових під час служби: Рада ухвалила законопроєкт

Нічна атака рф на Київ: 20 постраждалих, зруйновано під'їзд та пошкоджено школи

Нічна атака рф на Київ: 20 постраждалих, зруйновано під'їзд та пошкоджено школи

Нічна атака рф на Київ: 20 постраждалих, зруйновано під'їзд та пошкоджено школи

Нічна атака рф на Київ: 20 постраждалих, зруйновано під'їзд та пошкоджено школи 31 липня, 03:22 • 50923 перегляди

Рада сьогодні розгляне президентський законопроєкт щодо НАБУ та САП

Рада сьогодні розгляне президентський законопроєкт щодо НАБУ та САП

Рада сьогодні розгляне президентський законопроєкт щодо НАБУ та САП

Рада сьогодні розгляне президентський законопроєкт щодо НАБУ та САП 31 липня, 04:00 • 45308 перегляди

Ще плюс 1070 окупантів, танк і 16 артсистем: Генштаб оновив дані про втрати ворога

Ще плюс 1070 окупантів, танк і 16 артсистем: Генштаб оновив дані про втрати ворога

Ще плюс 1070 окупантів, танк і 16 артсистем: Генштаб оновив дані про втрати ворога

Ще плюс 1070 окупантів, танк і 16 артсистем: Генштаб оновив дані про втрати ворога 31 липня, 04:50 • 45281 перегляди