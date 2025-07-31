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Право на освіту для військових під час служби: Рада ухвалила законопроєкт

Київ • УНН

 • 218 перегляди

Верховна Рада ухвалила законопроєкт, що гарантує військовослужбовцям 18-25 років право на освіту без відриву від служби. Документ передбачає збереження місця у виші, стипендії та відпустку на час сесії.

Право на освіту для військових під час служби: Рада ухвалила законопроєкт

Верховна Рада ухвалила у другому читанні та в цілому законопроєкт, який гарантує право на здобуття освіти для військовослужбовців 18-25 років. Документ передбачає можливість навчання без відриву від служби, збереження місця у виші та стипендії, а також відпустку на час сесії.

Про це повідомляє УНН з посиланням на онлайн-трансляцію засідання парламенту.

Деталі

Законопроєкт "Про внесення змін до деяких законів України щодо питань освіти військовослужбовців віком від 18 до 25 років, які проходять військову службу за контрактом або за призовом під час мобілізації, на особливий період" у другому читанні та в цілому підтримали 292 народних депутати.

Відповідно до проєкту закону, українцям у віці від 18 до 25 років, які проходять базову військову службу, військову службу за призовом під час мобілізації, на особливий період, або прийняті на військову службу за контрактом гарантуються збереження місця навчання, а також виплата стипендії після поновлення на навчання.

Також такі чоловіки зможуть брати додаткові відпустки на час сесії.

Нагадаємо

Верховна Рада ухвалила за основу та в цілому законопроєкт про зміни до Бюджету-2025, який включає лише збільшення видатків на сектор оборони. 

Павло Башинський

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