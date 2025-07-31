Рада збільшила видатки на оборону
Київ • УНН
Верховна Рада ухвалила зміни до Бюджету-2025, збільшивши видатки на оборону. Законопроєкт підтримали 332 народні депутати.
Верховна Рада ухвалила за основу та в цілому законопроєкт про зміни до Бюджету-2025, який включає лише збільшення видатків на сектор оборони, передає УНН.
За основу та в цілому проголосували 332 нардепа.
Доповнення
Повідомлялося, що Верховна Рада не зможе сьогодні розглянути законопроєкт №13439-3 щодо змін до бюджету. Натомість зареєстровано новий проєкт закону №13573 про зміни до бюджету-2025, який включає лише збільшення видатків на сектор оборони.
Пропонується збільшення видатків на сектор оборони на 412,3 млрд грн, з яких 115 млрд - на грошове забезпечення військовослужбовців всіх Сил Оборони, 216 млрд - на закупівлю та виробництво озброєння, військової техніки і дронів. Решта - інші потреби війська.