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ВР не розгляне зміни до Держбюджету-2025 на 400 млрд грн: є нова пропозиція для фінансування армії

Київ • УНН

 • 634 перегляди

Верховна Рада не зможе розглянути законопроєкт №13439-3 щодо змін до бюджету. Зареєстровано новий проєкт закону №13573, який передбачає збільшення видатків на сектор оборони на 412,3 млрд грн, включаючи грошове забезпечення військовослужбовців та закупівлю озброєння.

ВР не розгляне зміни до Держбюджету-2025 на 400 млрд грн: є нова пропозиція для фінансування армії

Верховна Рада не зможе сьогодні розглянути законопроєкт №13439-3 щодо змін до бюджету. Натомість зареєстровано новий проєкт закону №13573 про зміни до бюджету-2025, який включає лише збільшення видатків на сектор оборони. Про це повідомила у Facebook голова комітету з питань бюджету Роксолана Підласа, передає УНН.

Деталі

Вчора в ході політичних консультацій Рада прийняла рішення, що зміни до бюджету (законопроєкт №13439-3) не можуть сьогодні розглядатись в залі

- написала Підласа у Facebook.

Вона зазначила, що водночас наразі залишається критична проблема виплати грошового забезпечення військовослужбовцям в серпні.

Відповідно, сьогодні зранку ми з Русланом Стефанчуком, Олександром Корнієнком, Оленою Кондратюк та керівниками фракцій зареєстрували новий проєкт закону №13573 про зміни до Бюджету-2025, який включає лише збільшення видатків на сектор оборони

- повідомила Підласа.

Нардепка зазначила, що пропонується збільшення видатків на сектор оборони на 412,3 млрд грн, з яких 115 млрд - на грошове забезпечення військовослужбовців всіх Сил Оборони, 216 млрд - на закупівлю та виробництво озброєння, військової техніки і дронів. Решта - інші потреби війська.

За її словами, крім того, в тексті законопроекту є важлива текстова норма, а саме - новий розподіл ПДФО з 01.08.2025:

  • 60% - спрямовується Міноборони на закупівлю дронів, зброї, військової техніки (це додаткові 22,4 млрд грн для Міноборони, уже враховані в загальній сумі збільшення);
    • 30% - Держспецзв’язку на дрони;
      • 10% - на потреби бригад.

        Підласа також зазначила, що балансування за рахунок тих же джерел, що були визначені раніше в урядовому законопроєкті (ОВДП і перевиконання доходів), а саме:

        • 184,9 млрд грн - збільшення залучення коштів від ОВДП;
          • 147,5 млрд грн - перевиконання і очікуване перевиконання власних доходів бюджету (в першу чергу мова іде про ПДФО, податок на прибуток, акциз із ввезених товарів + НБУ і держкомпанії перерахували більше, ніж очікувалось);
            • 65,1 млрд грн - зменшення витрат на погашення ОВДП;
              • 11,2 млрд грн - зменшення видатків на обслуговування боргу (проценти за користування кредитними грошима) - за рахунок курсу валют і реструктуризацій.

                Плануємо розглянути цей проект в Комітет ВРУ з питань бюджету та в сесійній залі, прошу колег підтримати його в цілому, щоб забезпечити своєчасні виплати грошового забезпечення військовослужбовцям

                 - написала Підласа.

                Доповнення

                Раніше Верховна Рада прийняла в першому читанні законопроєкт № 13439-3, яким зокрема передбачається збільшення видатків на безпеку та оборону на 412,4 млрд грн.

                Анна Мурашко

                ЕкономікаПолітика
                Міністерство оборони України
                Верховна Рада України
                Підласа Роксолана Андріївна
                Руслан Стефанчук
                Україна