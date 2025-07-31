ВР не розгляне зміни до Держбюджету-2025 на 400 млрд грн: є нова пропозиція для фінансування армії

Верховна Рада не зможе сьогодні розглянути законопроєкт №13439-3 щодо змін до бюджету. Натомість зареєстровано новий проєкт закону №13573 про зміни до бюджету-2025, який включає лише збільшення видатків на сектор оборони. Про це повідомила у Facebook голова комітету з питань бюджету Роксолана Підласа, передає УНН.

Вчора в ході політичних консультацій Рада прийняла рішення, що зміни до бюджету (законопроєкт №13439-3) не можуть сьогодні розглядатись в залі

Вона зазначила, що водночас наразі залишається критична проблема виплати грошового забезпечення військовослужбовцям в серпні.

Відповідно, сьогодні зранку ми з Русланом Стефанчуком, Олександром Корнієнком, Оленою Кондратюк та керівниками фракцій зареєстрували новий проєкт закону №13573 про зміни до Бюджету-2025, який включає лише збільшення видатків на сектор оборони

Нардепка зазначила, що пропонується збільшення видатків на сектор оборони на 412,3 млрд грн, з яких 115 млрд - на грошове забезпечення військовослужбовців всіх Сил Оборони, 216 млрд - на закупівлю та виробництво озброєння, військової техніки і дронів. Решта - інші потреби війська.

За її словами, крім того, в тексті законопроекту є важлива текстова норма, а саме - новий розподіл ПДФО з 01.08.2025:

Підласа також зазначила, що балансування за рахунок тих же джерел, що були визначені раніше в урядовому законопроєкті (ОВДП і перевиконання доходів), а саме:

Плануємо розглянути цей проект в Комітет ВРУ з питань бюджету та в сесійній залі, прошу колег підтримати його в цілому, щоб забезпечити своєчасні виплати грошового забезпечення військовослужбовцям