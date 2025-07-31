ВР не рассмотрит изменения в Госбюджет-2025 на 400 млрд грн: есть новое предложение для финансирования армии
Киев • УНН
Верховная Рада не сможет рассмотреть законопроект №13439-3 об изменениях в бюджет. Зарегистрирован новый проект закона №13573, который предусматривает увеличение расходов на сектор обороны на 412,3 млрд грн, включая денежное обеспечение военнослужащих и закупку вооружения.
Верховная Рада не сможет сегодня рассмотреть законопроект №13439-3 об изменениях в бюджет. Вместо этого зарегистрирован новый проект закона №13573 об изменениях в бюджет-2025, который включает только увеличение расходов на сектор обороны. Об этом сообщила в Facebook глава комитета по вопросам бюджета Роксолана Пидласа, передает УНН.
Детали
Вчера в ходе политических консультаций Рада приняла решение, что изменения в бюджет (законопроект №13439-3) не могут сегодня рассматриваться в зале
Она отметила, что в то же время сейчас остается критическая проблема выплаты денежного обеспечения военнослужащим в августе.
Соответственно, сегодня утром мы с Русланом Стефанчуком, Александром Корниенко, Еленой Кондратюк и руководителями фракций зарегистрировали новый проект закона №13573 об изменениях в Бюджет-2025, который включает только увеличение расходов на сектор обороны
Нардеп отметила, что предлагается увеличение расходов на сектор обороны на 412,3 млрд грн, из которых 115 млрд - на денежное обеспечение военнослужащих всех Сил Обороны, 216 млрд - на закупку и производство вооружения, военной техники и дронов. Остальное - другие нужды войска.
По ее словам, кроме того, в тексте законопроекта есть важная текстовая норма, а именно - новое распределение НДФЛ с 01.08.2025:
- 60% - направляется Минобороны на закупку дронов, оружия, военной техники (это дополнительные 22,4 млрд грн для Минобороны, уже учтенные в общей сумме увеличения);
- 30% - Госспецсвязи на дроны;
- 10% - на нужды бригад.
Пидласа также отметила, что балансирование за счет тех же источников, что были определены ранее в правительственном законопроекте (ОВГЗ и перевыполнение доходов), а именно:
- 184,9 млрд грн - увеличение привлечения средств от ОВГЗ;
- 147,5 млрд грн - перевыполнение и ожидаемое перевыполнение собственных доходов бюджета (в первую очередь речь идет о НДФЛ, налоге на прибыль, акцизе с ввезенных товаров + НБУ и госкомпании перечислили больше, чем ожидалось);
- 65,1 млрд грн - уменьшение расходов на погашение ОВГЗ;
- 11,2 млрд грн - уменьшение расходов на обслуживание долга (проценты за пользование кредитными деньгами) - за счет курса валют и реструктуризаций.
Планируем рассмотреть этот проект в Комитете ВРУ по вопросам бюджета и в сессионном зале, прошу коллег поддержать его в целом, чтобы обеспечить своевременные выплаты денежного обеспечения военнослужащим
Дополнение
Ранее Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект № 13439-3, которым в частности предусматривается увеличение расходов на безопасность и оборону на 412,4 млрд грн.