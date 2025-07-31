ВР не рассмотрит изменения в Госбюджет-2025 на 400 млрд грн: есть новое предложение для финансирования армии

Верховная Рада не сможет сегодня рассмотреть законопроект №13439-3 об изменениях в бюджет. Вместо этого зарегистрирован новый проект закона №13573 об изменениях в бюджет-2025, который включает только увеличение расходов на сектор обороны. Об этом сообщила в Facebook глава комитета по вопросам бюджета Роксолана Пидласа, передает УНН.

Детали

Вчера в ходе политических консультаций Рада приняла решение, что изменения в бюджет (законопроект №13439-3) не могут сегодня рассматриваться в зале - написала Пидласа в Facebook.

Она отметила, что в то же время сейчас остается критическая проблема выплаты денежного обеспечения военнослужащим в августе.

Соответственно, сегодня утром мы с Русланом Стефанчуком, Александром Корниенко, Еленой Кондратюк и руководителями фракций зарегистрировали новый проект закона №13573 об изменениях в Бюджет-2025, который включает только увеличение расходов на сектор обороны - сообщила Пидласа.

Нардеп отметила, что предлагается увеличение расходов на сектор обороны на 412,3 млрд грн, из которых 115 млрд - на денежное обеспечение военнослужащих всех Сил Обороны, 216 млрд - на закупку и производство вооружения, военной техники и дронов. Остальное - другие нужды войска.

По ее словам, кроме того, в тексте законопроекта есть важная текстовая норма, а именно - новое распределение НДФЛ с 01.08.2025:

60% - направляется Минобороны на закупку дронов, оружия, военной техники (это дополнительные 22,4 млрд грн для Минобороны, уже учтенные в общей сумме увеличения);

30% - Госспецсвязи на дроны;

10% - на нужды бригад.

Пидласа также отметила, что балансирование за счет тех же источников, что были определены ранее в правительственном законопроекте (ОВГЗ и перевыполнение доходов), а именно:

184,9 млрд грн - увеличение привлечения средств от ОВГЗ;

147,5 млрд грн - перевыполнение и ожидаемое перевыполнение собственных доходов бюджета (в первую очередь речь идет о НДФЛ, налоге на прибыль, акцизе с ввезенных товаров + НБУ и госкомпании перечислили больше, чем ожидалось);

65,1 млрд грн - уменьшение расходов на погашение ОВГЗ;

11,2 млрд грн - уменьшение расходов на обслуживание долга (проценты за пользование кредитными деньгами) - за счет курса валют и реструктуризаций.

Планируем рассмотреть этот проект в Комитете ВРУ по вопросам бюджета и в сессионном зале, прошу коллег поддержать его в целом, чтобы обеспечить своевременные выплаты денежного обеспечения военнослужащим - написала Пидласа.

Дополнение

Ранее Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект № 13439-3, которым в частности предусматривается увеличение расходов на безопасность и оборону на 412,4 млрд грн.