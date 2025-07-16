Зміни до бюджету-2025 для збільшення видатків на оборону: Рада зробила крок

Верховна Рада прийняла в першому читанні законопроєкт № 13439-3, яким зокрема передбачається збільшення видатків на безпеку та оборону на 412,4 млрд грн. Про це повідомив народний депутат Ярослав Желєзняк у Telegram, пише УНН.

Деталі

№13439-3 зміни у Бюджет 2025 з 412 млрд на армію. За основу – 257 - написав Железняк.

Він заявив, що жодного скорочення витрат на міністерства, навіть які об’єднуються чи ліквідуються - там немає.

Доповнення

Кабмін зареєстрував у Верховній Раді законопроєкт про внесення змін до Держбюджету-2025, пропонуючи збільшити видатки на безпеку та оборону на 412,4 млрд грн, додаткові видатки передбачається покрити у тому числі за рахунок збільшення доходів бюджету та внутрішніх запозичень.

Законопроєкт про зміни до держбюджету на 2025 рік передбачає додаткове виділення 412 млрд грн. Майже 311 млрд грн спрямовується на забезпечення ЗСУ, також передбачається фінансування на спецзв'язок, прикордонників, Мінцифри.

9 липня у Верховну Раду внесли альтернативний законопроект до змін Бюджету 2025. По суті законопроєкт на 99,9% такий самий як урядова версія, окрім двох технічних правок.