Изменения в бюджет-2025 для увеличения расходов на оборону: Рада сделала шаг

Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект № 13439-3, которым, в частности, предусматривается увеличение расходов на безопасность и оборону на 412,4 млрд грн. Об этом сообщил народный депутат Ярослав Железняк в Telegram, пишет УНН.

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№13439-3 изменения в Бюджет 2025 с 412 млрд на армию. За основу – 257 - написал Железняк.

Он заявил, что никакого сокращения расходов на министерства, даже объединяющиеся или ликвидируемые - там нет.

Дополнение

Кабмин зарегистрировал в Верховной Раде законопроект о внесении изменений в Госбюджет-2025, предлагая увеличить расходы на безопасность и оборону на 412,4 млрд грн, дополнительные расходы предполагается покрыть в том числе за счет увеличения доходов бюджета и внутренних заимствований.

Законопроект об изменениях в госбюджет на 2025 год предусматривает дополнительное выделение 412 млрд грн. Почти 311 млрд грн направляется на обеспечение ВСУ, также предусматривается финансирование на спецсвязь, пограничников, Минцифры.

9 июля в Верховную Раду внесли альтернативный законопроект к изменениям Бюджета 2025. По сути законопроект на 99,9% такой же, как правительственная версия, кроме двух технических правок.