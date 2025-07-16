Изменения в бюджет-2025 для увеличения расходов на оборону: Рада сделала шаг

$41.820.01
48.800.09
ukenru
В Николаеве мужчину избили люди в военной форме: дело расследует ГБР
Эксклюзив
08:23 • 8264 просмотра
В Николаеве мужчину избили люди в военной форме: дело расследует ГБР
Эксклюзив
07:08 • 23871 просмотра
Перестановки в Кабмине: сегодня состоится заседание фракции, Свириденко представит кандидатов в министры
03:38 • 40017 просмотра
Трамп заявил, что первые ракеты Patriot уже отгружаются союзникам
15 июля, 19:40 • 117513 просмотра
Фольклорист, профессор и новый языковой омбудсмен: что известно об Елене Ивановской
Эксклюзив
15 июля, 12:51 • 181338 просмотра
Авиационная отрасль держит небо: Украина может стать форпостом технологий или потерять еще одну стратегическую сферу
15 июля, 10:57 • 204039 просмотра
Во сколько украинцам обойдется обучение за границей: топ-10 иностранных вузов
15 июля, 10:52 • 105377 просмотра
ВР одобрила продление мобилизации - нардеп
15 июля, 10:23 • 126987 просмотра
2,5 миллиона на обвиняемого во взяточничестве: украинцы финансируют комфорт нардепа Кузьминых
Эксклюзив
15 июля, 07:14 • 76021 просмотра
Усиление давления со стороны Трампа не повлияет на планы путина - политолог
15 июля, 06:35 • 118157 просмотра
Кадровые перестановки: нардеп раскрыл возможный состав нового Кабмина
Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+28°
2м/с
40%
745мм
Популярные новости
Сенатор США Грэм предостерегает Путина от ошибки, ссылаясь на иранский прецедент15 июля, 23:49 • 112423 просмотра
Администрация Трампа приказала прекратить развертывание 2 тыс. нацгвардейцев после протестов16 июля, 01:28 • 10040 просмотра
Главный раввин Украины передал Келлогу подарок для Трампа16 июля, 01:41 • 54114 просмотра
США и страны Европы установили дедлайн для нового ядерного соглашения с Ираном: детали06:00 • 21799 просмотра
Звезды «Носферату» возвращаются: Аарон Тейлор-Джонсон и Лили-Роуз Депп могут снова встретиться в новом фильме07:38 • 18499 просмотра
публикации
Фольклорист, профессор и новый языковой омбудсмен: что известно об Елене Ивановской15 июля, 19:40 • 117516 просмотра
Defence City на финишной прямой к голосованию: кто станет резидентом новой модели поддержки оборонно-промышленного комплекса?15 июля, 18:14 • 73771 просмотра
Более пяти месяцев без решения: маркетинговые договоры до сих пор под запретом, а рынок ждет четких правил15 июля, 16:31 • 77562 просмотра
Авиационная отрасль держит небо: Украина может стать форпостом технологий или потерять еще одну стратегическую сферу
Эксклюзив
15 июля, 12:51 • 181339 просмотра
Во сколько украинцам обойдется обучение за границей: топ-10 иностранных вузов15 июля, 10:57 • 204039 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Денис Шмыгаль
Владимир Зеленский
Марк Рютте
Игорь Клименко
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Николаевская область
Германия
Кривой Рог
Реклама
УНН Lite
Звезды «Носферату» возвращаются: Аарон Тейлор-Джонсон и Лили-Роуз Депп могут снова встретиться в новом фильме07:38 • 19169 просмотра
Трамп присвоил себе оригинальный трофей Клубного чемпионата мира, а «Челси» получит копию15 июля, 14:33 • 41009 просмотра
Азилия Бэнкс обвинила Конора Макгрегора в сексуальных домогательствах и обнародовала интимные фото бойца15 июля, 13:05 • 59799 просмотра
Неизданная музыка Бейонсе была украдена из автомобиля во время тура Cowboy Carter15 июля, 08:20 • 89680 просмотра
Новый "Супермен" превзошел "Человека из стали" по сборам, несмотря на критику сторонников MAGA14 июля, 11:18 • 93433 просмотра
Актуальное
MIM-104 Patriot
Хранитель
Фокс Ньюс
Шахед-136
Нью-Йорк Таймс

Изменения в бюджет-2025 для увеличения расходов на оборону: Рада сделала шаг

Киев • УНН

 • 112 просмотра

Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект № 13439-3, предусматривающий увеличение расходов на безопасность и оборону на 412,4 млрд грн. Дополнительные средства покроют за счет увеличения доходов бюджета и внутренних заимствований.

Изменения в бюджет-2025 для увеличения расходов на оборону: Рада сделала шаг

Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект № 13439-3, которым, в частности, предусматривается увеличение расходов на безопасность и оборону на 412,4 млрд грн. Об этом сообщил народный депутат Ярослав Железняк в Telegram, пишет УНН.

Подробности

№13439-3 изменения в Бюджет 2025 с 412 млрд на армию. За основу – 257

 - написал Железняк.

Он заявил, что никакого сокращения расходов на министерства, даже объединяющиеся или ликвидируемые - там нет.

Дополнение

Кабмин зарегистрировал в Верховной Раде законопроект о внесении изменений в Госбюджет-2025, предлагая увеличить расходы на безопасность и оборону на 412,4 млрд грн, дополнительные расходы предполагается покрыть в том числе за счет увеличения доходов бюджета и внутренних заимствований.

Законопроект об изменениях в госбюджет на 2025 год предусматривает дополнительное выделение 412 млрд грн. Почти 311 млрд грн направляется на обеспечение ВСУ, также предусматривается финансирование на спецсвязь, пограничников, Минцифры.

9 июля в Верховную Раду внесли альтернативный законопроект к изменениям Бюджета 2025. По сути законопроект на 99,9% такой же, как правительственная версия, кроме двух технических правок.

Анна Мурашко

Анна Мурашко

ОбществоЭкономикаполитика
Верховная Рада
Ярослав Железняк
Tesla
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
S&P 500
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Brent Oil
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gold
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gas TTF
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9