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Бюджет-2025: у ВР пояснили, куди конкретно підуть додаткові 412 млрд грн

Київ • УНН

 • 822 перегляди

Законопроєкт про зміни до держбюджету на 2025 рік передбачає додаткові 412 млрд грн, переважно на забезпечення ЗСУ (майже 311 млрд грн). Фінансування планують покрити збільшенням доходів та внутрішніми позиками без підвищення податків.

Бюджет-2025: у ВР пояснили, куди конкретно підуть додаткові 412 млрд грн

Законопроєкт про зміни до держбюджету на 2025 рік передбачає додаткове виділення 412 млрд грн. Майже 311 млрд грн спрямовується на забезпечення ЗСУ, також передбачається фінансування на спецзв'язок, прикордонників, Мінцифри. Про це заявила народна депутатка, заступниця голови парламентського комітету з питань бюджету Леся Забуранна в ефірі телемарафону у понеділок, передає кореспондент УНН.

Деталі

"Видатки на сектор безпеки й оборони у 2025 році були передбачені на рівні 2024 року. Водночас доволі складно прогнозувати видатки на сектор безпеки й оборони в умовах, коли йде повномасштабна війна. Відповідно, ті зміни, які сьогодні відбуваються на полі бою, зміни в стратегії постачання нашими партнерами озброєння, необхідності закупівлі озброєння, усі ці фактори стимулювали те, що виникла додаткова потреба для повноцінного забезпечення ЗСУ", - розповіла Забуранна.

Вона зазначила, що левова частина цих коштів піде безпосередньо на Збройні сили.

"Фактично всі ці кошти, майже 100% ідуть саме на сектор безпеки й оборони. Майже 311 млрд грн безпосередньо йде на забезпечення ЗСУ, далі це спецзв'язок, прикордонники, Міністерство цифровізації, але це все стосується виключно військової сфери", - сказала Забуранна.

Окрім того, вона розповіла про джерела покриття видатків.

"Якщо ми говоримо про джерела покриття, то в першу чергу згідно з даним законопроєктом передбачається, що це буде покриватися за рахунок збільшення власної дохідної частини. Динаміка з початку року свідчить про перевиконання плану надходжень доходів. Паралельно велика частина буде покрита за рахунок коштів, які будуть залучені на внутрішньому ринку. Тобто внутрішні позики", - пояснила Забуранна.

Вона наголосила, що станом на зараз не передбачається жодного збільшення податків.

"Ми зараз бачимо запит Міністерства фінансів і від ЗСУ на суму, яка визначена в цьому законопроєкті - 412 млрд грн", - додала Забуранна.

В Україні не планують підвищувати податки для наповнення держбюджету цьогоріч - нардеп11.06.25, 14:54 • 2124 перегляди

Доповнення

5 червня міністр фінансів Марченко заявив, що фінансування Збройних сил України наразі є недостатнім, тож Міністерство фінансів готується до перегляду державного бюджету на 2025 рік.

Голова бюджетного комітету ВР, нардепка Роксолана Підласа раніше заявляла, що Кабмін готується подати у Верховну Раду зміни до держбюджету на приблизно 400 млрд грн. Ці видатки, з її слів, покриватимуться за рахунок перевиконання податкових та митних надходжень, ОВДП, а також грантів від партнерів, і жодних перебоїв у забезпеченні військовослужбовців не буде.

Кабінет міністрів України схвалив зміни до держбюджету на 2025 рік на 412+ млрд грн для збільшення видатків на оборону та безпеку. 

Нацбанк переконаний, що не буде потреби та підстав для відкриття емісійного каналу: є розуміння, як діяти, коли виникає потреба у покритті дефіциту держбюджету, ефективно та безпечно для макроекономічної стабільності.

Анна Мурашко

Анна Мурашко

ВійнаЕкономіка
Міністерство фінансів України
Національний банк України
Верховна Рада України
Збройні сили України
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