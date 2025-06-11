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В Україні не планують підвищувати податки для наповнення держбюджету цьогоріч - нардеп

Київ • УНН

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Цього року підвищення податків не планується, бо є перевиконання плану надходжень на 41 млрд грн. Також використають допомогу від партнерів, зокрема 82 млрд грн від Британії на зброю.

В Україні не планують підвищувати податки для наповнення держбюджету цьогоріч - нардеп

Підвищення податків в Україні цього року не планується, адже є перевиконання плану з надходжень. Крім того, держава може спертися на допомогу від міжнародних партнерів. Про це повідомляє УНН з посиланням на голову Комітету ВР з питань бюджету, нардепку Роксолану Підласу.  

Деталі

За її словами, дефіцит держбюджету покриватимуть за рахунок інших джерел.

Підвищення податків однозначно не планується, тим паче у нас є певне перевиконання у Державній податковій службі. Разом ДПС та Митна служба за 5 місяців цього року перевиконали план з надходжень на 41 млрд гривень. Ці кошти, безперечно, будуть використані на потреби оборони. Крім того, Велика Британія надала кошти на закупівлю зброї. Це перші гроші від міжнародних партнерів, які можна використовувати на потреби оборони. Йдеться про 82 млрд грн в цьому році.

- сказала Підласа.

Завдяки такій підтримці, за її словами, уряд зможе частку власного ресурсу держави переспрямувати на потреби оборони.

Крім того, додала Підласа, уряд продовжить розміщувати цінні папери на внутрішньому ринку, щоб залучати позики від населення.

ДПС поділилася позитивними результатами з ЄС: план перевиконано на понад 50 млрд грн, відшкодування ПДВ зросло на 23,8%09.06.25, 18:29 • 2888 переглядiв

У нас план із залучення ОВДП закладений на 2025 рік насправді менший, ніж фактичні запозичення 2024 року. Тобто, тут є простір, щоб запозичити більше і спрямувати ці кошти на потреби збройних сил України

- пояснила депутатка.

Нагадаємо

Уряд готується подати у Верховну Раду зміни до держбюджету на приблизно 400 млрд грн. Ці видатки покриватимуться за рахунок перевиконання податкових та митних надходжень, ОВДП, а також грантів від партнерів. Жодних перебоїв у забезпеченні військовослужбовців не буде, розраховують у Кабміні.

Лілія Набока

Лілія Набока

ЕкономікаПолітика
Державна податкова служба України
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