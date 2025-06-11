В Україні не планують підвищувати податки для наповнення держбюджету цьогоріч - нардеп

Підвищення податків в Україні цього року не планується, адже є перевиконання плану з надходжень. Крім того, держава може спертися на допомогу від міжнародних партнерів. Про це повідомляє УНН з посиланням на голову Комітету ВР з питань бюджету, нардепку Роксолану Підласу.

За її словами, дефіцит держбюджету покриватимуть за рахунок інших джерел.

Підвищення податків однозначно не планується, тим паче у нас є певне перевиконання у Державній податковій службі. Разом ДПС та Митна служба за 5 місяців цього року перевиконали план з надходжень на 41 млрд гривень. Ці кошти, безперечно, будуть використані на потреби оборони. Крім того, Велика Британія надала кошти на закупівлю зброї. Це перші гроші від міжнародних партнерів, які можна використовувати на потреби оборони. Йдеться про 82 млрд грн в цьому році.