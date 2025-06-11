В Украине не планируют повышать налоги для наполнения госбюджета в этом году - нардеп

$41.560.06
47.500.13
ukenru
Сложно, трудоемко, но критически необходимо: как Украина поддерживает технику для фронта
Эксклюзив
12:09 • 206 просмотра

Сложно, трудоемко, но критически необходимо: как Украина поддерживает технику для фронта

Эксклюзив
07:03 • 17235 просмотра

"Цены не снизились": украинцы не увидели эффекта от запрета аптечного маркетинга - опрос (видео)

Эксклюзив
07:00 • 43409 просмотра

Возможна ли сейчас демобилизация: мнение члена комитета ВР по нацбезопасности

Эксклюзив
06:29 • 69928 просмотра

Без подозрения и допроса: Зима до сих пор возглавляет юрдепартамент НБУ, несмотря на открытое уголовное дело

Эксклюзив
10 июня, 17:49 • 53390 просмотра

"Серое" поглощение: YABLUKA могут приобрести “Цитрус” - рынок в шоке

10 июня, 17:12 • 80926 просмотра

США сократят финансирование военной помощи Украине в оборонном бюджете на 2026 год - Гегсет

10 июня, 16:42 • 59247 просмотра

Зеленский ввел санкции против "Артека" и 58 человек за депортацию украинских детей

10 июня, 14:41 • 61464 просмотра

Что войдет в 18-й пакет санкций ЕС против россии: полный перечень

Эксклюзив
10 июня, 13:58 • 63483 просмотра

Пойдет ли НАПК по следу аптек Кузьминых? Оснований для проведения проверки сейчас более чем достаточно

Эксклюзив
10 июня, 13:21 • 51239 просмотра

россия скупает советские двигатели по миру, чтобы оставить Украину без возможности ремонтировать самолеты - военный эксперт

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+20°
3.5м/с
41%
749мм
Популярные новости

В тамбовской области рф дроны атаковали пороховой завод: что известно

11 июня, 02:20 • 17357 просмотра

НАТО стремится включить средства для Украины в новый целевой показатель расходов - Bloomberg

06:12 • 37573 просмотра

Дания срочно закупает наземные системы ПВО на миллиарды – Минобороны

06:47 • 32833 просмотра

Илон Маск заявил, что сожалеет о некоторых своих сообщениях о Трампе

08:51 • 45912 просмотра

Ловкость рук и никакого мошенничества или как сохранить прибыли производителей лекарств

11:05 • 16488 просмотра
публикации

Ловкость рук и никакого мошенничества или как сохранить прибыли производителей лекарств

11:05 • 17348 просмотра

Без подозрения и допроса: Зима до сих пор возглавляет юрдепартамент НБУ, несмотря на открытое уголовное дело
Эксклюзив

06:29 • 69929 просмотра

Как спланировать летние каникулы для ребенка во время войны: советы психолога
Эксклюзив

9 июня, 12:50 • 291080 просмотра

Тень над финансами: почему новый закон о факторинге бьет по доверию к банковской системе

9 июня, 09:47 • 277796 просмотра

"Контракт 18-24": сколько бригад уже присоединились и сколько длится подготовка новых бойцов

9 июня, 08:00 • 259952 просмотра
Актуальные люди

Дональд Трамп

Гэвин Ньюсом

Владимир Зеленский

Элон Маск

Андрій Єрмак

Актуальные места

Украина

Соединённые Штаты

Лос-Анджелес

Вашингтон

Польша

Реклама
УНН Lite

Над Украиной взошла "Клубничная Луна": пользователи в соцсетях делятся фото

10 июня, 20:02 • 32553 просмотра

Теперь Ye Ye: Канье Уэст во второй раз сменил имя

10 июня, 17:29 • 42978 просмотра

Двое участников группы BTS уволились с военной службы: готовят новые песни и обещают вернуться на сцену "как можно скорее"

10 июня, 13:35 • 69732 просмотра

Редкое шоу в небе 11 июня: "Клубничная Луна" будет в самой низкой точке за много лет

10 июня, 12:39 • 52155 просмотра

В Польше жители многоквартирного дома вывесили объявление с просьбой не заниматься громко любовью

10 июня, 11:04 • 86962 просмотра
Актуальное

Нью-Йорк Таймс

Ту-95

Туполев Ту-22М

Ту-160

Ил-78

В Украине не планируют повышать налоги для наполнения госбюджета в этом году - нардеп

Киев • УНН

 • 304 просмотра

В этом году повышение налогов не планируется, потому что есть перевыполнение плана поступлений на 41 млрд грн. Также используют помощь от партнеров, в частности 82 млрд грн от Британии на оружие.

В Украине не планируют повышать налоги для наполнения госбюджета в этом году - нардеп

Повышение налогов в Украине в этом году не планируется, ведь есть перевыполнение плана по поступлениям. Кроме того, государство может опереться на помощь от международных партнеров. Об этом сообщает УНН со ссылкой на председателя Комитета ВР по вопросам бюджета, нардепку Роксолану Пидласу.  

Детали

По ее словам, дефицит госбюджета будут покрывать за счет других источников.

Повышение налогов однозначно не планируется, тем более у нас есть определенное перевыполнение в Государственной налоговой службе. Вместе ГНС и Таможенная служба за 5 месяцев этого года перевыполнили план по поступлениям на 41 млрд гривен. Эти средства, безусловно, будут использованы на нужды обороны. Кроме того, Великобритания предоставила средства на закупку оружия. Это первые деньги от международных партнеров, которые можно использовать на нужды обороны. Речь идет о 82 млрд грн в этом году.

- сказала Пидласа.

Благодаря такой поддержке, по ее словам, правительство сможет часть собственного ресурса государства перенаправить на нужды обороны.

Кроме того, добавила Пидласа, правительство продолжит размещать ценные бумаги на внутреннем рынке, чтобы привлекать займы от населения.

ГНС поделилась положительными результатами с ЕС: план перевыполнен более чем на 50 млрд грн, возмещение НДС выросло на 23,8% 09.06.25, 18:29 • 2888 просмотров

У нас план по привлечению ОВГЗ заложен на 2025 год на самом деле меньше, чем фактические заимствования 2024 года. То есть, здесь есть пространство, чтобы позаимствовать больше и направить эти средства на нужды вооруженных сил Украины

- пояснила депутат.

Напомним

Правительство готовится подать в Верховную Раду изменения в госбюджет примерно на 400 млрд грн. Эти расходы будут покрываться за счет перевыполнения налоговых и таможенных поступлений, ОВГЗ, а также грантов от партнеров. Никаких перебоев в обеспечении военнослужащих не будет, рассчитывают в Кабмине.

Лилия Набока

Лилия Набока

Экономикаполитика
Государственная налоговая служба Украины
Верховная Рада
Великобритания
Украина
Tesla
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
S&P 500
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Brent Oil
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gold
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gas TTF
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9