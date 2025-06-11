В Украине не планируют повышать налоги для наполнения госбюджета в этом году - нардеп

Повышение налогов в Украине в этом году не планируется, ведь есть перевыполнение плана по поступлениям. Кроме того, государство может опереться на помощь от международных партнеров. Об этом сообщает УНН со ссылкой на председателя Комитета ВР по вопросам бюджета, нардепку Роксолану Пидласу.

Детали

По ее словам, дефицит госбюджета будут покрывать за счет других источников.

Повышение налогов однозначно не планируется, тем более у нас есть определенное перевыполнение в Государственной налоговой службе. Вместе ГНС и Таможенная служба за 5 месяцев этого года перевыполнили план по поступлениям на 41 млрд гривен. Эти средства, безусловно, будут использованы на нужды обороны. Кроме того, Великобритания предоставила средства на закупку оружия. Это первые деньги от международных партнеров, которые можно использовать на нужды обороны. Речь идет о 82 млрд грн в этом году. - сказала Пидласа.

Благодаря такой поддержке, по ее словам, правительство сможет часть собственного ресурса государства перенаправить на нужды обороны.

Кроме того, добавила Пидласа, правительство продолжит размещать ценные бумаги на внутреннем рынке, чтобы привлекать займы от населения.

ГНС поделилась положительными результатами с ЕС: план перевыполнен более чем на 50 млрд грн, возмещение НДС выросло на 23,8%

У нас план по привлечению ОВГЗ заложен на 2025 год на самом деле меньше, чем фактические заимствования 2024 года. То есть, здесь есть пространство, чтобы позаимствовать больше и направить эти средства на нужды вооруженных сил Украины - пояснила депутат.

Напомним

Правительство готовится подать в Верховную Раду изменения в госбюджет примерно на 400 млрд грн. Эти расходы будут покрываться за счет перевыполнения налоговых и таможенных поступлений, ОВГЗ, а также грантов от партнеров. Никаких перебоев в обеспечении военнослужащих не будет, рассчитывают в Кабмине.