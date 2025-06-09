ГНС поделилась положительными результатами с ЕС: план перевыполнен более чем на 50 млрд грн, возмещение НДС выросло на 23,8%

Государственная налоговая служба Украины перевыполнила план поступлений в госбюджет за 5 месяцев более чем на 50 млрд грн, возмещение НДС выросло на 23,8%, достигнув более 70,9 млрд грн, сообщил глава ГНС Руслан Кравченко в понедельник в соцсетях по итогам обсуждения с ЕС реформирования налогового администрирования, пишет УНН.

По словам Кравченко, речь шла, в частности, о роли ГНС в общей системе финансовой стабильности.

Европейские коллеги неоднократно подчеркивали, что налоговая играет в этом процессе одну из ключевых ролей

И отметил меры по повышению эффективности администрирования налогов и работе по повышению доверия налогоплательщиков к ГНС.

Имеем положительные результаты: перевыполнение плана поступлений за 5 месяцев более чем на 50 млрд грн, уменьшение количества заблокированных налоговых накладных и рисковых предприятий

Результат превентивных мер налоговой для вывода из "тени": среднемесячный прирост активных РРО вырос в три раза

Кроме того, возмещение НДС на 23,8% превысили прошлогодние показатели. За 5 месяцев этого года уже возмещено более 70,9 млрд грн НДС