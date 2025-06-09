ГНС поделилась положительными результатами с ЕС: план перевыполнен более чем на 50 млрд грн, возмещение НДС выросло на 23,8%
Киев • УНН
За 5 месяцев ГНС перевыполнила план поступлений в бюджет на 50 млрд грн. Возмещение НДС выросло на 23,8% и достигло более 70,9 млрд грн.
Государственная налоговая служба Украины перевыполнила план поступлений в госбюджет за 5 месяцев более чем на 50 млрд грн, возмещение НДС выросло на 23,8%, достигнув более 70,9 млрд грн, сообщил глава ГНС Руслан Кравченко в понедельник в соцсетях по итогам обсуждения с ЕС реформирования налогового администрирования, пишет УНН.
Детали
По словам Кравченко, речь шла, в частности, о роли ГНС в общей системе финансовой стабильности.
Европейские коллеги неоднократно подчеркивали, что налоговая играет в этом процессе одну из ключевых ролей
И отметил меры по повышению эффективности администрирования налогов и работе по повышению доверия налогоплательщиков к ГНС.
Имеем положительные результаты: перевыполнение плана поступлений за 5 месяцев более чем на 50 млрд грн, уменьшение количества заблокированных налоговых накладных и рисковых предприятий
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