Результат превентивных мер налоговой для вывода из "тени": среднемесячный прирост активных РРО вырос в три раза

За последние три месяца налогоплательщики дополнительно зарегистрировали около 20 тыс. активных РРО/ПРРО, что в среднем в месяц в три раза больше, чем в предыдущие периоды. Всего в Украине сейчас почти 1 млн регистраторов. Об этом сообщил глава ГНС Руслан Кравченко, передает УНН.

За последние три месяца добросовестные налогоплательщики дополнительно зарегистрировали около 20 тысяч активных РРО/ПРРО. Среднемесячный прирост втрое больше, чем в предыдущие периоды. Сейчас в Украине в целом официально 981,8 тыс. регистраторов. Активизация обусловлена превентивными и разъяснительными мерами налоговиков. Кроме этого, способствуют "детенезации" изменения формы и содержания фискального чека - сообщил Кравченко.

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Он отметил, что благодаря данным, поступающим в Систему учета данных РРО, ГНС постоянно получает информацию о тех, кто систематически получает средства на свои счета за проданные товары, при этом не проводит их через кассовые аппараты, и тех, у кого они отсутствуют.

По его словам, РРО и ПРРО полезны бизнесу, покупателям и государству:

способствуют стабильной экономике;

обеспечивают честную уплату налогов;

уменьшают уклонение от налогообложения;

помогают бороться с теневой экономикой;

делают финансовые операции прозрачными;

защищают права потребителей;

помогают избегать штрафов.

Напомним

С начала года специалисты налогового аудита Государственной налоговой службы уже провели 16,5 тыс. фактических проверок, которые касались соблюдения законодательства при расчетных операциях и легальности оформления трудовых отношений. По результатам проверок доначислили свыше 692,3 млн гривен штрафов.