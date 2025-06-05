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Результат превентивных мер налоговой для вывода из "тени": среднемесячный прирост активных РРО вырос в три раза

Киев • УНН

 • 534 просмотра

Благодаря мерам ГНС и изменениям в фискальном чеке, количество регистраторов возросло. Это способствует детенизации экономики и обеспечивает уплату налогов.

Результат превентивных мер налоговой для вывода из "тени": среднемесячный прирост активных РРО вырос в три раза

За последние три месяца налогоплательщики дополнительно зарегистрировали около 20 тыс. активных РРО/ПРРО, что в среднем в месяц в три раза больше, чем в предыдущие периоды. Всего в Украине сейчас почти 1 млн регистраторов. Об этом сообщил глава ГНС Руслан Кравченко, передает УНН.

За последние три месяца добросовестные налогоплательщики дополнительно зарегистрировали около 20 тысяч активных РРО/ПРРО. Среднемесячный прирост втрое больше, чем в предыдущие периоды. Сейчас в Украине в целом официально 981,8 тыс. регистраторов. Активизация обусловлена превентивными и разъяснительными мерами налоговиков. Кроме этого, способствуют "детенезации" изменения формы и содержания фискального чека 

- сообщил Кравченко.

ГНС оштрафовала торговцев табаком на 116 млн грн за 4 месяца 2025 года - Кравченко 28.05.25, 14:22 • 1756 просмотров

Он отметил, что благодаря данным, поступающим в Систему учета данных РРО, ГНС постоянно получает информацию о тех, кто систематически получает средства на свои счета за проданные товары, при этом не проводит их через кассовые аппараты, и тех, у кого они отсутствуют.

По его словам, РРО и ПРРО полезны бизнесу, покупателям и государству:

  • способствуют стабильной экономике;
    • обеспечивают честную уплату налогов;
      • уменьшают уклонение от налогообложения;
        • помогают бороться с теневой экономикой;
          • делают финансовые операции прозрачными;
            • защищают права потребителей;
              • помогают избегать штрафов.

                Напомним

                С начала года специалисты налогового аудита Государственной налоговой службы уже провели 16,5 тыс. фактических проверок, которые касались соблюдения законодательства при расчетных операциях и легальности оформления трудовых отношений. По результатам проверок доначислили свыше 692,3 млн гривен штрафов.

                Павел Башинский

                Павел Башинский

                ЭкономикаФинансы
                Государственная налоговая служба Украины
                Руслан Кравченко
                Украина
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