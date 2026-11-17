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Европейский Союз продолжает наращивать военную поддержку Украины, сосредоточившись на противовоздушной обороне, поставках беспилотников и развитии совместного производства вооружений. На фоне заседания министров обороны ЕС в Брюсселе Германия объявила о новом взносе на закупку ракет для Patriot, Великобритания представила пакет помощи на 240 млн фунтов стерлингов, а Украина и Финляндия договорились о сотрудничестве в оборонной промышленности.

О ключевых договорённостях, объёмах помощи и дальнейших перспективах рассказывает УНН.

Военная поддержка Украины: что обсудили министры обороны ЕС

17 ноября в Брюсселе состоялось заседание Совета Европейского Союза по иностранным делам в формате министров обороны под председательством верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Каи Каллас. Одним из центральных вопросов встречи стала дальнейшая военная поддержка Украины, прежде всего усиление противовоздушной обороны и интеграция украинских оборонных предприятий в европейскую промышленную базу. В заседании также принял участие министр обороны Украины Евгений Хмара, который представил партнёрам ключевые потребности украинской армии на 2027 год.

Особое внимание уделили обеспечению боеприпасами, ракетами-перехватчиками, беспилотными системами и созданию механизмов непрерывного финансирования оборонного производства. Ведь такие вопросы приобретают особое значение накануне зимы, когда Россия продолжает наносить удары по украинской энергетической и гражданской инфраструктуре.

Украина хочет вдвое увеличить поставки дронов в 2027 году

Во время выступления на заседании Совета ЕС Евгений Хмара сообщил, что в следующем году Украина планирует вдвое увеличить поставки беспилотных систем. По оценкам украинского оборонного ведомства, дроны составят более половины потребностей страны в вооружении. Речь идёт о дальнейшем масштабировании производства беспилотников различного назначения, в частности ударных систем и средств перехвата воздушных целей.

Украина предлагает европейским партнёрам активнее создавать совместные производства, используя украинские технологические разработки и производственные возможности европейских государств. Финансировать такие проекты хотят за счёт кредитных программ Евросоюза и двусторонней помощи союзников.

Отдельной темой стали ракеты для американских зенитных комплексов Patriot, которые играют важную роль в защите Украины от баллистических угроз. Киев предложил партнёрам ускорить передачу ракет-перехватчиков из имеющихся запасов с последующим пополнением этих резервов за счёт новых боеприпасов, уже законтрактованных Украиной.

По информации Минобороны, украинские военнослужащие также продолжают усиливать авиацию и зенитные ракетные комплексы для противодействия реактивным беспилотникам. На этом фоне Хмара подчеркнул необходимость заблаговременного финансирования оборонных потребностей.

Мы должны найти решение, которое позволит нам своевременно профинансировать оборону в 2027 году — сказал министр обороны Украины.

По словам министра, среди возможных путей обеспечения потребностей Украины остаются дополнительное финансирование со стороны ЕС и увеличение двусторонней помощи партнёров.

Миллиарды евро для Украины: сколько средств уже выделили союзники

Одним из главных финансовых инструментов поддержки Украины остаётся программа Ukraine Support Loan, которая предусматривает предоставление до 90 млрд евро в течение 2026–2027 годов. Из этой суммы 60 млрд евро предназначены для поддержки обороноспособности и развития оборонно-промышленного потенциала, а ещё 30 млрд евро — для бюджетных потребностей государства.

На 2026 год предусмотрено до 45 млрд евро помощи, из которых 28,3 млрд евро составляет оборонная составляющая, а 16,7 млрд евро — бюджетная поддержка.

16 ноября Европейская комиссия перечислила Украине очередной транш в размере 1,71 млрд евро. Средства предназначены для закупки беспилотников, боеприпасов, ракет для систем ПВО и радиолокационного оборудования раннего предупреждения. Примерно 40% этого транша направят на выполнение контрактов с производителями, расположенными на территории Европейского союза. Закупки также будут осуществляться у украинских оборонных предприятий.

По данным Еврокомиссии, с учетом последнего платежа общий объем перечисленных средств по оборонной составляющей программы достиг 18,1 млрд евро. До конца 2026 года Украине остается доступной финансовая поддержка ЕС на сумму 23,6 млрд евро, включая оборонные и бюджетные инструменты. Предоставление этих средств зависит от выполнения предусмотренных условий.

В то же время Еврокомиссия уже предложила механизм распределения следующих 45 млрд евро на 2027 год. В частности, 31,7 млрд евро предлагается направить на оборонно-промышленный потенциал Украины, а до 13,3 млрд евро — на бюджетную поддержку.

Для официального Киева, в свою очередь, принципиальным остается вопрос сроков поступления денег. Во время встречи с еврокомиссаром по вопросам обороны Андрюсом Кубилюсом 16 ноября премьер-министр Украины Сергей Корецкий заявил, что украинская сторона рассчитывает на доступность оборонного финансирования уже с первой недели января 2027 года. Это необходимо для обеспечения непрерывного производства и выполнения оборонных контрактов.

Германия и Норвегия закупят новые ракеты для Patriot

На фоне встречи европейских министров обороны Германия объявила об очередном вкладе в поставки американского вооружения Украине. Министр обороны ФРГ Борис Писториус сообщил, что Берлин выделит 300 млн долларов в рамках инициативы PURL, которая позволяет европейским государствам финансировать закупку американских систем вооружения для Украины. Новый пакет будет сформирован совместно с Норвегией. Его главным приоритетом станут ракеты PAC-2 и PAC-3 для зенитных ракетных комплексов Patriot.

По словам Писториуса, Германия участвует в финансировании таких пакетов уже в пятый раз. Кроме того, Берлин работает над интеграцией ракет IRIS-T с комплексами NASAMS, которые Норвегия передает Украине. Также предусматриваются новые радиолокационные средства, боеприпасы для истребителей F-16 и беспилотники. Немецкий министр связал необходимость ускорения военной помощи с усилением российских воздушных атак и угрозами украинской инфраструктуре накануне зимнего периода.

Великобритания объявила о новом пакете ПВО

17 ноября Великобритания также сообщила о дополнительных поставках вооружения для усиления украинской противовоздушной обороны. Речь идет о пакете стоимостью 240 млн фунтов стерлингов, который предусматривает передачу более тысячи ракет малой дальности, пусковых установок и более десятка радиолокационных систем.

Ожидается, что поставки начнутся с середины декабря 2026 года. Новый пакет — часть ранее объявленных британских обязательств по зимней военной поддержке Украины на общую сумму 500 млн фунтов. Отдельно Лондон сообщил, что к этому времени уже передал Украине 400 зенитных ракет для усиления обороны накануне зимы.

Украина и Финляндия договорились о совместном производстве оружия

Еще одним результатом переговоров в Брюсселе стало подписание меморандума между Украиной и Финляндией о сотрудничестве в оборонной промышленности. Документ заверили своими личными подписями 17 ноября министр обороны Украины Евгений Хмара и его финский коллега Антти Хяккянен. Он создает основу для производства украинских оборонных систем на территории Финляндии, передачи технологий, проведения совместных исследований и привлечения инвестиций.

Предполагается, что во время активных боевых действий большая часть продукции, изготовленной в рамках такого сотрудничества, в первую очередь будет направляться на нужды Украины. Для координации проектов стороны планируют создать совместный руководящий совет, который будет определять приоритеты сотрудничества и содействовать запуску производств.

Параллельно Украина обсуждает с Европейским союзом участие в Европейской программе оборонной промышленности EDIP и использование механизма SAFE. Он предусматривает до 150 млрд евро кредитного финансирования для государств ЕС на оборонные инвестиции и совместные закупки. В то же время EDIP направлена на поддержку европейской оборонной промышленности, развитие кооперации и совместных проектов.

Для украинских предприятий такое сотрудничество открывает дополнительные возможности для привлечения капитала, развития производственных мощностей и интеграции в европейские цепочки поставок.

ЕС продолжает подготовку украинских военных

Военная поддержка Украины не ограничивается финансированием и передачей вооружения. 9 ноября Совет ЕС принял решение продлить мандат военной учебной миссии EUMAM Ukraine до 15 ноября 2028 года. На её деятельность в течение следующих двух лет предусмотрено почти 300 млн евро.

Программы предусматривают индивидуальную, коллективную и специализированную подготовку, направленную на усиление возможностей украинской армии. Отметим, что с начала работы миссии в октябре 2022 года подготовку уже прошли более 100 тысяч украинских военнослужащих.

Кроме того, ЕС решил создать присутствие миссии в Украине для непосредственной координации обучения с украинским военным командованием.

Что изменится в военной поддержке Украины в 2027 году

Дальнейшая военная помощь Украине всё больше будет зависеть от способности европейских партнёров обеспечить регулярное финансирование и увеличить производство вооружения.

Одним из главных вызовов остаётся обеспечение достаточного количества ракет для противовоздушной обороны. Особенно это касается перехватчиков для Patriot, производство которых требует значительных ресурсов и времени. В то же время развитие европейских оборонных предприятий может постепенно уменьшать зависимость Украины от отдельных внешних поставщиков. Однако потребность в американских системах и боеприпасах, в частности для Patriot, сохранится.

Не менее важным направлением станет масштабирование производства беспилотников. Украинские предприятия имеют практический опыт разработки и совершенствования таких систем, тогда как европейские партнёры могут обеспечить дополнительные инвестиции и производственные мощности.

Точно так же окончательное распределение финансирования Ukraine Support Loan на 2027 год зависит от дальнейших решений европейских институтов.

От отдельных пакетов к долгосрочной поддержке: главные выводы заседания министров обороны ЕС

Заседание министров обороны ЕС 17 ноября и сопутствующие переговоры продемонстрировали три основных направления дальнейшего военного сотрудничества с Украиной:

финансирование оборонных потребностей;

поставки систем вооружения;

и развитие совместного производства.

Уже получили подтверждение новые национальные обязательства по усилению украинской ПВО, очередной транш европейского финансирования и договорённости об оборонно-промышленном сотрудничестве. Однако ключевым вопросом остаётся скорость реализации этих планов. Именно своевременность финансирования, исполнение контрактов и фактические сроки поступления вооружения будут определять, насколько эффективно Украина сможет обеспечивать свои оборонные потребности в 2027 году.

Напомним

Ранее УНН писал о главных итогах заседания Совета ЕС 16 ноября. Тогда Европейский союз добавил в санкционные списки 145 позиций и одобрил для Украины почти €8 млрд. Ещё €1,71 млрд направят на дроны, боеприпасы и ПВО.