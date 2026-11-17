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Європейський Союз продовжує нарощувати військову підтримку України, зосереджуючись на протиповітряній обороні, постачанні безпілотників та розвитку спільного виробництва озброєння. На тлі засідання міністрів оборони ЄС у Брюсселі Німеччина оголосила про новий внесок у закупівлю ракет для Patriot, Велика Британія представила пакет допомоги на 240 млн фунтів стерлінгів, а Україна та Фінляндія домовилися про співпрацю в оборонній промисловості.

Про ключові домовленості, обсяги допомоги та подальші перспективи розповідає УНН.

Військова підтримка України: що обговорили міністри оборони ЄС

17 листопада у Брюсселі відбулося засідання Ради Європейського Союзу із закордонних справ у форматі міністрів оборони під головуванням верховної представниці ЄС із закордонних справ і політики безпеки Каї Каллас. Одним із центральних питань зустрічі стала подальша військова підтримка України, насамперед посилення протиповітряної оборони та інтеграція українських оборонних підприємств до європейської промислової бази. У засіданні також взяв участь міністр оборони України Євгеній Хмара, який представив партнерам ключові потреби українського війська на 2027 рік.

Особливу увагу приділили забезпеченню боєприпасами, ракетами-перехоплювачами, безпілотними системами та створенню механізмів безперервного фінансування оборонного виробництва. Адже такі питання набувають особливого значення напередодні зими, коли росія продовжує завдавати ударів по українській енергетичній та цивільній інфраструктурі.

Україна хоче удвічі збільшити постачання дронів у 2027 році

Під час виступу на засіданні Ради ЄС Євгеній Хмара повідомив, що наступного року Україна планує подвоїти постачання безпілотних систем. За оцінками українського оборонного відомства, дрони становитимуть понад половину потреб країни в озброєнні. Йдеться про подальше масштабування виробництва безпілотників різного призначення, зокрема ударних систем і засобів перехоплення повітряних цілей.

Україна пропонує європейським партнерам активніше створювати спільні виробництва, використовуючи українські технологічні розробки та виробничі можливості європейських держав. Фінансувати такі проєкти хочуть коштом кредитних програм Євросоюзу та двосторонньої допомоги союзників.

Окремою темою стали ракети для американських зенітних комплексів Patriot, які відіграють важливу роль у захисті України від балістичних загроз. Київ запропонував партнерам прискорити передачу ракет-перехоплювачів із наявних запасів із подальшим поповненням цих резервів за рахунок нових боєприпасів, уже законтрактованих Україною.

За інформацією Міноборони, українські військові також продовжують посилювати авіацію та зенітні ракетні комплекси для протидії реактивним безпілотникам. На цьому тлі Хмара наголосив на необхідності завчасного фінансування оборонних потреб.

Ми маємо знайти рішення, яке дозволить нам своєчасно профінансувати оборону у 2027 році — сказав міністр оборони України.

За словами міністра, серед можливих шляхів забезпечення потреб України залишаються додаткове фінансування з боку ЄС та збільшення двосторонньої допомоги партнерів.

Мільярди євро для України: скільки коштів уже виділили союзники

Одним із головних фінансових інструментів підтримки України залишається програма Ukraine Support Loan, яка передбачає надання до 90 млрд євро протягом 2026–2027 років. Із цієї суми 60 млрд євро призначені для підтримки обороноздатності та розвитку оборонно-промислового потенціалу, а ще 30 млрд євро — для бюджетних потреб держави.

На 2026 рік передбачено до 45 млрд євро допомоги, з яких 28,3 млрд євро становить оборонна складова, а 16,7 млрд євро — бюджетна підтримка.

16 листопада Європейська комісія перерахувала Україні черговий транш у розмірі 1,71 млрд євро. Кошти призначені для закупівлі безпілотників, боєприпасів, ракет для систем ППО та радіолокаційного обладнання раннього попередження. Приблизно 40% цього траншу спрямують на виконання контрактів із виробниками, розташованими на території Європейського Союзу. Закупівлі також здійснюватимуться в українських оборонних підприємств.

За даними Єврокомісії, з урахуванням останнього платежу загальний обсяг перерахованих коштів за оборонною складовою програми сягнув 18,1 млрд євро. До завершення 2026 року Україні залишається доступною фінансова підтримка ЄС на суму 23,6 млрд євро, включно з оборонними та бюджетними інструментами. Надання цих коштів залежить від виконання передбачених умов.

Водночас Єврокомісія вже запропонувала механізм розподілу наступних 45 млрд євро на 2027 рік. Зокрема, 31,7 млрд євро пропонується спрямувати на оборонно-промисловий потенціал України, а до 13,3 млрд євро — на бюджетну підтримку.

Для офіційного Києва своєю чергою принциповим залишається питання термінів надходження грошей. Під час зустрічі з єврокомісаром з питань оборони Андрюсом Кубілюсом 16 листопада прем'єр-міністр України Сергій Корецький заявив, що українська сторона розраховує на доступність оборонного фінансування вже з першого тижня січня 2027 року. Це необхідно для забезпечення безперервного виробництва та виконання оборонних контрактів.

Німеччина та Норвегія закуплять нові ракети для Patriot

На тлі зустрічі європейських міністрів оборони Німеччина оголосила про черговий внесок у постачання американського озброєння Україні. Міністр оборони ФРН Борис Пісторіус повідомив, що Берлін виділить 300 млн доларів у межах ініціативи PURL, яка дозволяє європейським державам фінансувати закупівлю американських систем озброєння для України. Новий пакет формуватимуть спільно з Норвегією. Його головним пріоритетом стануть ракети PAC-2 та PAC-3 для зенітних ракетних комплексів Patriot.

За словами Пісторіуса, Німеччина бере участь у фінансуванні таких пакетів уже вп'яте. Крім того, Берлін працює над інтеграцією ракет IRIS-T із комплексами NASAMS, які Норвегія передає Україні. Передбачаються також нові радіолокаційні засоби, боєприпаси для винищувачів F-16 та безпілотники. Німецький міністр пов'язав необхідність прискорення військової допомоги з посиленням російських повітряних атак і загрозами українській інфраструктурі напередодні зимового періоду.

Велика Британія оголосила про новий пакет ППО

17 листопада Велика Британія також повідомила про додаткові поставки озброєння для посилення української протиповітряної оборони. Йдеться про пакет вартістю 240 млн фунтів стерлінгів, який передбачає передачу понад тисячі ракет малої дальності, пускових установок та більш як десятка радіолокаційних систем.

Очікується, що постачання розпочнуться із середини грудня 2026 року. Новий пакет — частина раніше оголошених британських зобов'язань щодо зимової військової підтримки України на загальну суму 500 млн фунтів. Окремо Лондон повідомив, що до цього вже передав Україні 400 зенітних ракет для посилення оборони напередодні зими.

Україна та Фінляндія домовилися про спільне виробництво зброї

Ще одним результатом переговорів у Брюсселі стало підписання меморандуму між Україною та Фінляндією про співпрацю в оборонній промисловості. Документ завізували своїми особистими підписами 17 листопада міністр оборони України Євгеній Хмара та його фінський колега Антті Гяккянен. Він створює основу для виробництва українських оборонних систем на території Фінляндії, передачі технологій, проведення спільних досліджень та залучення інвестицій.

Передбачається, що під час активних бойових дій більша частина продукції, виготовленої в межах такого співробітництва, першочергово спрямовуватиметься на потреби України. Для координації проєктів сторони планують створити спільну керівну раду, яка визначатиме пріоритети співпраці та сприятиме запуску виробництв.

Паралельно Україна обговорює з Євросоюзом участь у Європейській програмі оборонної промисловості EDIP та використання механізму SAFE. Він передбачає до 150 млрд євро кредитного фінансування для держав ЄС на оборонні інвестиції та спільні закупівлі. Водночас EDIP спрямована на підтримку європейської оборонної промисловості, розвиток кооперації та спільних проєктів.

Для українських підприємств така співпраця відкриває додаткові можливості залучення капіталу, розвитку виробничих потужностей та інтеграції до європейських ланцюгів постачання.

ЄС продовжує підготовку українських військових

Військова підтримка України не обмежується фінансуванням та передачею озброєння. 9 листопада Рада ЄС ухвалила рішення продовжити мандат військової навчальної місії EUMAM Ukraine до 15 листопада 2028 року. На її діяльність протягом наступних двох років передбачено майже 300 млн євро.

Програми передбачають індивідуальну, колективну та спеціалізовану підготовку, спрямовану на посилення спроможностей української армії. Зазначимо, що від початку роботи місії у жовтні 2022 року підготовку пройшли вже понад 100 тисяч українських військовослужбовців.

Крім того, ЄС вирішив створити присутність місії в Україні для безпосередньої координації навчання з українським військовим командуванням.

Що зміниться у військовій підтримці України у 2027 році

Подальша військова допомога Україні дедалі більше залежатиме від здатності європейських партнерів забезпечити регулярне фінансування та збільшити виробництво озброєння.

Одним із головних викликів залишається забезпечення достатньої кількості ракет для протиповітряної оборони. Особливо це стосується перехоплювачів до Patriot, виробництво яких потребує значних ресурсів і часу. Водночас розвиток європейських оборонних підприємств може поступово зменшувати залежність України від окремих зовнішніх постачальників. Однак потреба в американських системах і боєприпасах, зокрема для Patriot, зберігатиметься.

Не менш важливим напрямом стане масштабування виробництва безпілотників. Українські підприємства мають практичний досвід розроблення та вдосконалення таких систем, тоді як європейські партнери можуть забезпечити додаткові інвестиції й виробничі потужності.

Так само остаточний розподіл фінансування Ukraine Support Loan на 2027 рік залежить від подальших рішень європейських інституцій.

Від окремих пакетів до довгострокової підтримки: головні висновки засідання міністрів оборони ЄС

Засідання міністрів оборони ЄС 17 листопада та супутні переговори продемонстрували три основні напрями подальшої військової співпраці з Україною:

фінансування оборонних потреб;

постачання систем озброєння;

та розвиток спільного виробництва.

Уже отримали підтвердження нові національні зобов'язання щодо посилення української ППО, черговий транш європейського фінансування та домовленості про оборонно-промислове співробітництво. Однак ключовим питанням залишається швидкість реалізації цих планів. Саме своєчасність фінансування, виконання контрактів і фактичні строки надходження озброєння визначатимуть, наскільки ефективно Україна зможе забезпечувати свої оборонні потреби у 2027 році.

Нагадаємо

Раніше УНН писав про головні підсумки засідання Ради ЄС 16 листопада. Тоді Євросоюз додав до санкційних списків 145 позицій і схвалив Україні майже €8 млрд. Ще €1,71 млрд спрямують на дрони, боєприпаси та ППО.