Санкції проти рф та мільярди євро для України: головні підсумки засідання Ради ЄС 16 листопада

16 листопада у Брюсселі відбулося засідання Ради Європейського Союзу із закордонних справ, одним із ключових питань якого стала подальша підтримка України на тлі російської агресії. Цього дня ЄС розширив санкційні списки на 145 позицій, схвалив виділення Україні рекордних майже 8 млрд євро та перерахував ще 1,71 млрд євро на оборонні потреби.

Крім того, європейські дипломати обговорили посилення української протиповітряної оборони, підготовку до зими та перспективи мирних переговорів.

Які рішення вже ухвалили, проти кого запровадили нові обмеження та чого офіційний Київ очікує від Брюсселя найближчим часом, розповідає УНН.

ЄС розширив санкції проти росії на 145 позицій

Однією з головних подій 16 листопада стало ухвалення Радою ЄС додаткових санкційних рішень щодо росії. Загалом до санкційних списків внесли 145 нових позицій. До них потрапили представники російського бізнесу, банківського та енергетичного секторів, а також особи і організацій, причетних до дезінформаційних кампаній та кібератак.

Як повідомили у Раді ЄС, перше рішення передбачає запровадження обмежень проти 12 фізичних та 101 юридичної особи. Йдеться про представників економічних секторів, які забезпечують значні надходження до російського бюджету та підтримують функціонування так званого тіньового флоту. Зокрема, під обмеження потрапили майже 50 російських банків і фінансових установ. Серед них — платіжний сервіс YooMoney, система грошових переказів "Юністрім", "Банк 131" та інші фінансові структури.

У Брюсселі пояснюють, що посилення банківських санкцій має обмежити можливості росії здійснювати міжнародні розрахунки, отримувати доходи та спрямовувати фінансові ресурси на продовження війни проти України.

Обмеження також поширили на представників великих російських компаній електронної комерції. До списків внесли засновницю Wildberries Тетяну Кім та найбільшого акціонера Ozon Олександра Чачаву. Європейські посадовці пов'язують запровадження обмежень із роллю цих підприємств в економіці рф та постачанні товарів військового і подвійного призначення.

Окрему увагу приділили російській нафтовій і газовій промисловості. Під санкції потрапили підприємства, пов'язані з нафтопереробкою, видобуванням енергоресурсів і транспортуванням нафти. Серед них — Московський та Омський нафтопереробні заводи "Газпром нефти", "Газпром нефтехим Салават", а також компанії, пов'язані з нафтовим терміналом у санкт-петербурзі.

Крім того, ЄС запровадив обмеження проти низки компаній з Об'єднаних Арабських Еміратів, Китаю, Сейшельських Островів та Оману, які, за оцінками європейської сторони, беруть участь у схемах експорту російської нафти та забезпечують діяльність тіньового флоту.

Для осіб і компаній, які потрапили до списків, передбачили заморожування активів у ЄС та заборону надавати їм кошти чи інші економічні ресурси. Фізичним особам також заборонили в'їзд на територію Євросоюзу.

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Обмеження проти російської пропаганди та хакерів

Другим окремим рішенням Рада ЄС запровадила санкції проти 30 фізичних та двох юридичних осіб, яких пов'язують із російськими інформаційними операціями та кібератаками. Зокрема, під обмеження потрапило московське Агентство соціального дизайну (Social Design Agency), яке, за інформацією Ради ЄС, здійснювало масштабні кампанії інформаційного впливу під керівництвом та за фінансування адміністрації президента рф. Європейська сторона стверджує, що діяльність агентства була спрямована на поширення дезінформації, маніпулювання громадською думкою та послаблення підтримки України серед населення країн ЄС.

До санкційних списків також включили 24 особи, пов'язаних із роботою цієї структури, російських телеведучих Віталія Єлісєєва та Петра Марченка, блогера Юрія Подоляку й співробітника RT International Чея Боуза.

Окремі обмеження запровадили проти проросійського хакерського угруповання NoName057. За даними європейських інституцій, угруповання здійснювало DDoS-атаки на державні установи, об'єкти критичної інфраструктури та приватні компанії України, держав ЄС і США. Серед цілей атак називають інформаційні ресурси енергетичного, фінансового та транспортного секторів, а також об'єкти водопостачання.

У Брюсселі наголошують, що такі дії розглядають як частину ширшої гібридної діяльності росії, спрямованої на дестабілізацію європейських держав.

Майже 8 млрд євро для України: найбільший транш Ukraine Facility

Паралельно із санкційними рішеннями Рада ЄС 16 листопада схвалила виділення Україні майже 8 млрд євро в межах програми Ukraine Facility. Це найбільший одноразовий платіж, який провів ЄС за час існування цього фінансового механізму. Із загальної суми близько 5 млрд євро становлять ресурси, передбачені в межах кредитної програми Ukraine Support Loan на 2026 рік.

Як зазначили у Раді ЄС, рішення стало можливим після того, як Україна виконала понад 20 цільових показників реформ. Вони стосувалися судової системи, боротьби з корупцією та відмиванням грошей, фінансових ринків, управління державними активами, розвитку бізнес-середовища, децентралізації, енергетики, цифровізації та захисту довкілля.

Кошти Ukraine Facility призначені для підтримання макрофінансової стабільності, роботи державного управління, відновлення економіки та реалізації реформ, пов'язаних із європейською інтеграцією України.

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Ще 1,71 млрд євро від союзників на дрони, боєприпаси та ППО

Окремо 16 листопада Європейська комісія повідомила про перерахування Україні 1,71 млрд євро на оборонні потреби. Йдеться про фінансування в межах Ukraine Support Loan загальним обсягом 90 млрд євро. За інформацією Єврокомісії, ці кошти спрямовуються на закупівлю безпілотників, боєприпасів, ракет, систем протиповітряної оборони та радіолокаційного обладнання раннього попередження.

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Підготовка до зими: Україна просить ракети Patriot та енергетичне обладнання

Однією з центральних тем засідання Ради ЄС із закордонних справ стала підготовка України до зимового періоду на тлі регулярних російських атак на енергетичну інфраструктуру.

У дискусії взяв участь міністр закордонних справ України Андрій Сибіга, який проінформував європейських колег про актуальну ситуацію та першочергові потреби держави. Центральним меседжем його виступу стало обґрунтування, чому Київ потребує спеціального зимового пакета ракет-перехоплювачів для зенітних ракетних комплексів Patriot.

Кожен перехоплювач на складах наших партнерів має свою ціну, яка вимірюється не доларами, а людськими життями - сказав Сибіга.

Міністр підкреслив, що через постійні атаки росії Україна потребує додаткового обладнання для захисту та відновлення енергосистеми. Йдеться як про масштабні технічні рішення для критичної інфраструктури, так і про менш потужне обладнання, зокрема портативні зарядні станції.

Тому Сибіга закликав європейських партнерів не відкладати ухвалення рішень щодо посилення фінансової, енергетичної та оборонної підтримки України. Окрім цього, він наголосив на необхідності розвитку власних оборонних спроможностей Європи, насамперед у сфері протидії балістичним загрозам, супутникового зв'язку та стратегічної автономії.

Україна закликає ЄС прискорити ухвалення 22-го пакета санкцій

Попри розширення санкційних списків 16 листопада, робота над новим комплексним пакетом обмежень проти росії триває.

Прем'єр-міністр України Сергій Корецький під час зустрічі з високою представницею ЄС із закордонних справ і політики безпеки Каєю Каллас у Брюсселі закликав європейських партнерів якнайшвидше затвердити 22-й санкційний пакет. За словами очільника уряду, відновлення дипломатичних переговорів не супроводжується припиненням російських ударів по цивільній та енергетичній інфраструктурі. Тому санкційний тиск залишається одним із ключових інструментів, які Європейський Союз може використати для впливу на позицію москви.

Раніше президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн повідомила, що нові санкційні пропозиції планують представити до спеціального саміту Європейської ради 26 – 27 листопада. За інформацією Reuters із посиланням на європейських дипломатів, майбутній пакет може передбачати додаткові обмеження проти російських банків, криптовалютних платформ та схем обходу санкцій через треті країни. Також обговорюють можливість нових обмежень для російських і білоруських спортсменів, які беруть участь у міжнародних змаганнях на території ЄС. Крім того, розглядають додаткові візові обмеження для колишніх російських військовослужбовців.

Війна та мирні перемовини: Європа наполягає на припиненні вогню

Окремою темою зустрічі європейських дипломатів стали перспективи мирного врегулювання російсько-української війни та участь Європейського Союзу в переговорному процесі.

Перед початком засідання Кая Каллас заявила, що першочерговим завданням має бути досягнення припинення вогню. За її словами, росія продовжує атакувати українську енергетику, транспортну інфраструктуру та цивільні об'єкти, водночас висуваючи вимоги щодо майбутньої системи європейської безпеки. Каллас нагадала, що москва вже погоджувалася з принципами європейської безпеки, закріпленими в міжнародних документах, однак порушує взяті на себе зобов'язання. Вона також зазначила, що російські вимоги багато в чому повторюють ультиматуми, які кремль висував напередодні повномасштабного вторгнення у 2021 році.

На думку очільниці європейської дипломатії, переговори мають починатися з реального припинення бойових дій, а не з обговорення нових поступок росії. При цьому Каллас наголосила, що Євросоюз має власні важелі впливу на москву, серед яких санкційна політика та заморожені російські активи.

Андрій Сибіга, зі свого боку, повідомив європейських колег про відновлення тристоронніх переговорів після дев'ятимісячної перерви. На них українська сторона наполягає на повноцінній участі Європи у наступних етапах мирного процесу, особливо якщо йдеться про питання довгострокової безпеки континенту. У Києві наголошують, що будь-які домовленості щодо України мають ухвалюватися за її безпосередньої участі.

Яких наступних рішень очікують для України від ЄС

Після засідання Ради ЄС із закордонних справ увага європейських інституцій буде зосереджена на подальших питаннях оборонної та фінансової підтримки України. Вже 17 листопада у Брюсселі заплановане засідання Ради ЄС у форматі міністрів оборони. Серед його тем — підтримка України, а також ширші питання європейської безпеки.

Наступним важливим етапом стане спеціальний саміт Європейської ради 26 – 27 листопада. До цього часу Єврокомісія планує представити пропозиції щодо нового санкційного пакета та фінансування потреб України у 2027 році.

Окремим напрямом залишається протидія російському тіньовому флоту. На 4 грудня Франція та Велика Британія планують провести конференцію, присвячену боротьбі зі схемами транспортування російської нафти в обхід міжнародних обмежень.