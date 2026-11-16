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ЄС ввів нові санкції проти росії щодо 113 осіб і структур - під ударом НПЗ, банки рф, тіньовий флот і не тільки

Київ • УНН

 • 2032 перегляди

ЄС додав до санкційного списку 12 осіб і 101 організацію, пов’язаних із фінансуванням війни рф. Під обмеження потрапили банки, нафтові компанії та тіньовий флот.

ЄС ввів нові санкції проти росії щодо 113 осіб і структур - під ударом НПЗ, банки рф, тіньовий флот і не тільки

ЄС вніс до санкційного списку 113 осіб та організацій, щоб ще більше обмежити можливості росії фінансувати свою агресивну війну рф проти України. Про це повідомили у Раді ЄС 16 листопада, пише УНН.

У відповідь на невибіркові атаки росії на Україну, зокрема на цивільну інфраструктуру, Рада (ЄС) сьогодні запровадила додаткові обмежувальні заходи щодо 12 осіб та 101 організації за їхню роль у тих економічних секторах, які забезпечують суттєве джерело доходів для агресивної війни росії та підтримують її тіньовий флот

- повідомили у Раді ЄС.

Сьогоднішні санкційні списки, як повідомляється, "включають майже 50 російських банків та фінансових установ". "Поступово посилюючи та розширюючи санкції проти банківського сектору росії, ЄС перекриває фінансові канали, які обробляють державні доходи та фінансують воєнні зусилля росії", - ідеться у заяві.

"Крім того, Рада посилює боротьбу з електронною комерцією в росії. Сьогоднішній пакет включає єдиного акціонера російського роздрібного гіганта Wildberries та особу, яка контролює контрольний пакет акцій іншої великої російської компанії електронної комерції Ozon", - сказано у заяві.

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"Рада (ЄС) також вносить до списку додаткові організації та бізнесменів у російському нафтовому та енергетичному секторі. Енергетичні компанії, внесені сьогодні, керують російськими нафтопереробними заводами та нафтовим терміналом Санкт-Петербурзького регіону, а також активно працюють у сегменті розвідки та видобутку", - вказали у Раді ЄС.

"Також, Рада (ЄС) націлилася на тіньовий флот росії, включивши до списку різні компанії з Об'єднаних Арабських Еміратів, Китаю, Сейшельських островів та Оману, які є покупцями нафти російського походження, а також певних бізнесменів, які володіють або керують суднами, на які поширюються обмежувальні заходи ЄС, та незаконно транспортують російську нафту, займаючись при цьому високоризикованою судноплавною діяльністю", - ідеться у заяві.

Сьогоднішні санкційні списки, як повідомляється, "були ухвалені відповідно до рамки обмежувальних заходів ЄС, спрямованих на дії, що підривають або загрожують територіальній цілісності, суверенітету та незалежності України. Особи, що внесені до списку під цим режимом санкцій, підлягають заморожуванню активів, і заборонено надавати їм кошти чи економічні ресурси прямо чи опосередковано або на їхню користь. Крім того, до фізичних осіб, зазначених у сьогоднішньому списку, застосовується заборона на поїздки до ЄС", - зазначається у заяві.

Відповідні правові акти були опубліковані в Офіційному журналі Європейського Союзу.

За даними з правових актів, ЄС увів санкції у тому числі проти Московського, Хабаровського, Ільського, Саратовського, Омського НПЗ, "Новошахтинский завод нефтепродуктов", "Киришинефтеоргсинтез", "Орскнефтеоргсинтез", компаній "ННК-Ойл", "ННК-Cахалинморнефтегаз", "ННК-Хабаровский НПЗ", "Газпром нефтехим Салават" та "ТАИФ-НК", "Русхимальянс" и "Русгаздобыча", "Агентство социального проектирования", "Петербургский нефтяной терминал", платіжного сервісу "ЮМани" та понад 40 російських банків. А також засновниці Wildberries Тетяни Кім, блогера Юрія Подоляки; ведучого програми "Время" Віталія Єлісєєва; підприємця Сергія Матвієнка (син голови радфеду рф Валентини Матвієнко); підприємця Руслана Байсарова.

Юлія Шрамко

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