Сейшельські острови

Справу екскерівника Одеського ТЦК передали до суду - ДБР

ДБР передало до суду справу проти колишнього начальника Одеського ТЦК за підробку документів та ухилення від служби. Йому загрожує до 10 років ув'язнення за виїзд на відпочинок за кордон під час війни.