Сейшельські острови

ДБР передало до суду справу проти колишнього начальника Одеського ТЦК за підробку документів та ухилення від служби. Йому загрожує
до 10 років ув'язнення за виїзд на відпочинок за кордон під час війни.
Велика Британія направила есмінець HMS Diamond до Червоного моря в рамках операції "Охоронець процвітання" у відповідь на напади
хуситів на судноплавні шляхи, які є життєво важливими для торгівлі.
США оголосили про початок операції "Prosperity Guardian" - багатонаціональної ініціативи з убезпечення судноплавства в Червоному
морі від нападів хуситів.