Галущенко у суді заявив, що знайшов би для застави "мільйонів 20-30"

Підозрюваний у справі про участь у злочинній організації та відмивання коштів колишній міністр енергетики Герман Галущенко заявив у суді, що вважає прийнятною заставу в розмірі 20–30 мільйонів гривень, передає УНН.

На запитання судді щодо прийнятного розміру застави Герман Галущенко зазначив, що вважав би можливим внести суму в межах 20–30 мільйонів гривень.

Не знаю. Ну, мільйонів 20–30 би знайшов для застави – сказав він.

Водночас прокурор Спеціалізованої антикорупційної прокуратури просить для ексміністра тримання під вартою із можливістю внесення застави у розмірі 425 мільйонів 984 тисячі гривень. За версією слідства, Галущенка підозрюють у причетності до злочинної організації та легалізації понад 7,4 мільйона доларів США.

Після обговорення позицій сторін суддя пішов до нарадчої кімнати для ухвалення рішення щодо запобіжного заходу.

Контекст

15 лютого 2026 року при спробі виїхати з території України колишнього високопосадовця - міністра енергетики України, який обіймав цю посаду з 2021 по 2025 роки - затримали детективи НАБУ.

Йому повідомили про підозру за ч. 2 ст. 255, ч. 3 ст. 209 КК України.

Таким чином, колишнього голову профільного міністерства підозрюють в участі в злочинній організації та у відмиванні грошей, отриманих в результаті її діяльності, причому у великих масштабах.

За нашою інформацією, йдеться про колишнього очільника Міненергетики Германа Галущенка.

Що відомо про справу

Як повідомляють у НАБУ, у лютому 2021 року на острові Ангілья (самоврядна заморська територія Великої Британії) за ініціативи учасників злочинної організації, викритої НАБУ і САП у листопаді 2025 року, зареєстрували фонд, який мав залучити близько 100 млн доларів США "інвестицій".

Фонд очолив знайомий учасників злочинної організації, громадянин Сейшельських Островів та Сент-Кітс і Невіс, який на професійній основі надавав послуги з відмивання доходів, отриманих злочинним шляхом.

Серед "інвесторів" фонду була і родина підозрюваного ексміністра енергетики.

Щоб приховати його участь у злочинній оборудці, на Маршаллових Островах створили дві компанії, інтегровані у структуру трасту, зареєстрованого у Сент-Кітс і Невісі. Бенефіціарами компаній оформили колишню дружину та чотирьох дітей високопосадовця.

Ці компанії стали "інвесторами" фонду (шляхом купівлі його акцій), а учасники злочинної організації в інтересах підозрюваного почали перераховувати кошти на рахунки фонду, відкриті у трьох швейцарських банках.

У час, коли чиновник керував профільним міністерством, через його довірену особу, відому як "Рокет", злочинна організація отримала понад 112 млн доларів США готівкою від протиправної діяльності в енергетичному секторі.

Як зазначили в НАБУ, ці кошти легалізовували через різні фінансові інструменти, зокрема криптовалюту та "інвестування" у фонд.

Зокрема, на рахунки фонду, якими розпоряджалася родина підозрюваного, перерахували понад 7,4 млн доларів США. Ще понад 1,3 млн швейцарських франків та 2,4 млн євро видали готівкою та перерахували родині напряму в Швейцарії.

Частину цих коштів витратили на оплату навчання дітей у престижних закладах Швейцарії та розмістили на рахунках колишньої дружини. Решту поклали на депозит, від якого родина високопосадовця отримувала додатковий дохід та витрачала його на власні потреби.