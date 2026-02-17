Галущенко у суді заявив, що знайшов би для застави "мільйонів 20-30"

$43.170.07
51.160.03
ukenru
Ексклюзив
14:26 • 4336 перегляди
Примусова паспортизація, а не свідомий вибір - Чийгоз пояснив, як окупанти змушують отримувати паспорти рф у Криму
12:59 • 11667 перегляди
Новий раунд переговорів Україна-США-рф стартує у Женеві - УмєровPhoto
12:23 • 14695 перегляди
Ігнат спростував чутки про "іноземну ескадрилью" з F-16 в українському небіPhoto
12:15 • 15811 перегляди
ЄС підтвердив плани ухвалити 20-й пакет санкцій проти рф до 24 лютого
Ексклюзив
17 лютого, 09:48 • 18122 перегляди
Вплив афродизіаків на лібідо - міф чи наука?
Ексклюзив
17 лютого, 08:25 • 24120 перегляди
САП проситиме для Галущенка мільйонну заставуPhoto
17 лютого, 04:30 • 33726 перегляди
Масштабна ракетна атака на Україну спричинила тривогу по всій країні та активізацію сил ППО
16 лютого, 17:19 • 44891 перегляди
Зеленський ввів санкції проти 10 російських спортсменів, які підтримують агресію проти України
Ексклюзив
16 лютого, 16:45 • 53048 перегляди
США пом’якшують тон, Європа нарешті озброюється, а Україна залишається у фокусі - підсумки Мюнхенської конференції
16 лютого, 14:18 • 39123 перегляди
Кількість ДТП в Україні на тлі негоди подвоїлася за 5 годин, досягнувши 785 випадківPhoto
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал
Кримінал
Світ
Світ
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
−8°
2м/с
75%
743мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
Стратегія затягування: як захист скандального лікаря Віталія Русакова гальмує судPhoto10:46 • 21191 перегляди
Сили оборони уразили російський вертоліт Ка-27 в Криму - Генштаб11:03 • 10558 перегляди
Alyona Alyona розповіла про різке погіршення самопочуття та діагностований бронхітPhoto11:12 • 9094 перегляди
Ірина Білик вразила новим іміджем після б’юті-перевтіленняVideo11:43 • 12630 перегляди
Галущенку загрожує до 12 років ув'язнення з конфіскацією майна - прокурор САП12:50 • 6290 перегляди
Публікації
Стратегія затягування: як захист скандального лікаря Віталія Русакова гальмує судPhoto10:46 • 21305 перегляди
Держслужба зайнятості назвала ТОП-10 найзатребуваніших професій16 лютого, 18:03 • 39564 перегляди
Земля під скандальною клінікою Odrex: промислове призначення, медичний бізнес і кримінальне провадженняPhoto16 лютого, 14:10 • 49001 перегляди
Що буде з Києвом, якщо росія вдарить по Бортницькій станції аераціїPhoto
Ексклюзив
16 лютого, 13:44 • 69596 перегляди
"Судді відчувають, яка справа замовна": екссуддя Ситников розповів про тиск на бізнес і реакцію служителів Феміди
Ексклюзив
16 лютого, 11:42 • 73973 перегляди
Актуальнi люди
Герман Галущенко
Рустем Умєров
Музикант
Дональд Трамп
Блогери
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Державний кордон України
Женева
Швейцарія
Реклама
УНН Lite
Ірина Білик вразила новим іміджем після б’юті-перевтіленняVideo11:43 • 12720 перегляди
Alyona Alyona розповіла про різке погіршення самопочуття та діагностований бронхітPhoto11:12 • 9242 перегляди
Джессіка Альба заплатить Кешу Воррену $3 млн після розлучення16 лютого, 23:14 • 24951 перегляди
Тарас Цимбалюк налякав шанувальників лікарняним фото та пояснив, що з ним сталосяPhoto16 лютого, 18:54 • 22646 перегляди
Річард Гір ніжно привітав дружину і засвітився з дітьми на рідкісних кадрахVideo16 лютого, 17:06 • 25770 перегляди
Актуальне
Соціальна мережа
Техніка
Опалення
Дипломатка
Starlink

Галущенко у суді заявив, що знайшов би для застави "мільйонів 20-30"

Київ • УНН

 • 68 перегляди

Колишній міністр енергетики Герман Галущенко в суді заявив про готовність внести заставу у 20-30 мільйонів гривень. Його підозрюють в участі у злочинній організації та легалізації понад 7,4 мільйона доларів США.

Галущенко у суді заявив, що знайшов би для застави "мільйонів 20-30"

Підозрюваний у справі про участь у злочинній організації та відмивання коштів колишній міністр енергетики Герман Галущенко заявив у суді, що вважає прийнятною заставу в розмірі 20–30 мільйонів гривень, передає УНН.

На запитання судді щодо прийнятного розміру застави Герман Галущенко зазначив, що вважав би можливим внести суму в межах 20–30 мільйонів гривень.

Не знаю. Ну, мільйонів 20–30 би знайшов для застави 

– сказав він. 

Водночас прокурор Спеціалізованої антикорупційної прокуратури просить для ексміністра тримання під вартою із можливістю внесення застави у розмірі 425 мільйонів 984 тисячі гривень. За версією слідства, Галущенка підозрюють у причетності до злочинної організації та легалізації понад 7,4 мільйона доларів США.

Після обговорення позицій сторін суддя пішов до нарадчої кімнати для ухвалення рішення щодо запобіжного заходу.

Контекст

15 лютого 2026 року при спробі виїхати з території України колишнього високопосадовця - міністра енергетики України, який обіймав цю посаду з 2021 по 2025 роки - затримали детективи НАБУ.

Йому повідомили про підозру за ч. 2 ст. 255, ч. 3 ст. 209 КК України.

Таким чином, колишнього голову профільного міністерства  підозрюють в участі в злочинній організації та у відмиванні грошей, отриманих в результаті її діяльності, причому у великих масштабах.

За нашою інформацією, йдеться про колишнього очільника Міненергетики Германа Галущенка. 

Що відомо про справу

Як повідомляють у НАБУ, у лютому 2021 року на острові Ангілья (самоврядна заморська територія Великої Британії) за ініціативи учасників злочинної організації, викритої НАБУ і САП у листопаді 2025 року, зареєстрували фонд, який мав залучити близько 100 млн доларів США "інвестицій".

Фонд очолив знайомий учасників злочинної організації, громадянин Сейшельських Островів та Сент-Кітс і Невіс, який на професійній основі надавав послуги з відмивання доходів, отриманих злочинним шляхом.

Серед "інвесторів" фонду була і родина підозрюваного ексміністра енергетики. 

Щоб приховати його участь у злочинній оборудці, на Маршаллових Островах створили дві компанії, інтегровані у структуру трасту, зареєстрованого у Сент-Кітс і Невісі. Бенефіціарами компаній оформили колишню дружину та чотирьох дітей високопосадовця.

Ці компанії стали "інвесторами" фонду (шляхом купівлі його акцій), а учасники злочинної організації в інтересах підозрюваного почали перераховувати кошти на рахунки фонду, відкриті у трьох швейцарських банках.

У час, коли чиновник керував профільним міністерством, через його довірену особу, відому як "Рокет", злочинна організація отримала понад 112 млн доларів США готівкою від протиправної діяльності в енергетичному секторі.

Як зазначили в НАБУ, ці кошти легалізовували через різні фінансові інструменти, зокрема криптовалюту та "інвестування" у фонд.

Зокрема, на рахунки фонду, якими розпоряджалася родина підозрюваного, перерахували понад 7,4 млн доларів США. Ще понад 1,3 млн швейцарських франків та 2,4 млн євро видали готівкою та перерахували родині напряму в Швейцарії.

Частину цих коштів витратили на оплату навчання дітей у престижних закладах Швейцарії та розмістили на рахунках колишньої дружини. Решту поклали на депозит, від якого родина високопосадовця отримувала додатковий дохід та витрачала його на власні потреби.

Андрій Тимощенков

ПолітикаКримінал
Енергетика
Кабінет Міністрів України
Шлюб
Державний кордон України
Електроенергія
Спеціалізована антикорупційна прокуратура
Національне антикорупційне бюро України
Сейшельські Острови
Швейцарія
Герман Галущенко
Велика Британія