Галущенко в суде заявил, что нашел бы для залога "миллионов 20-30"

Подозреваемый по делу об участии в преступной организации и отмывании средств бывший министр энергетики Герман Галущенко заявил в суде, что считает приемлемым залог в размере 20–30 миллионов гривен, передает УНН.

На вопрос судьи относительно приемлемого размера залога Герман Галущенко отметил, что считал бы возможным внести сумму в пределах 20–30 миллионов гривен.

Не знаю. Ну, миллионов 20–30 бы нашел для залога – сказал он.

В то же время прокурор Специализированной антикоррупционной прокуратуры просит для экс-министра содержание под стражей с возможностью внесения залога в размере 425 миллионов 984 тысячи гривен. По версии следствия, Галущенко подозревают в причастности к преступной организации и легализации более 7,4 миллиона долларов США.

После обсуждения позиций сторон судья удалился в совещательную комнату для принятия решения относительно меры пресечения.

Контекст

15 февраля 2026 года при попытке выехать с территории Украины бывшего высокопоставленного чиновника - министра энергетики Украины, занимавшего эту должность с 2021 по 2025 годы - задержали детективы НАБУ.

Ему сообщили о подозрении по ч. 2 ст. 255, ч. 3 ст. 209 УК Украины.

Таким образом, бывшего главу профильного министерства подозревают в участии в преступной организации и в отмывании денег, полученных в результате ее деятельности, причем в крупных масштабах.

По нашей информации, речь идет о бывшем главе Минэнергетики Германе Галущенко.

Что известно о деле

Как сообщают в НАБУ, в феврале 2021 года на острове Ангилья (самоуправляемая заморская территория Великобритании) по инициативе участников преступной организации, разоблаченной НАБУ и САП в ноябре 2025 года, зарегистрировали фонд, который должен был привлечь около 100 млн долларов США "инвестиций".

Фонд возглавил знакомый участников преступной организации, гражданин Сейшельских Островов и Сент-Китс и Невис, который на профессиональной основе предоставлял услуги по отмыванию доходов, полученных преступным путем.

Среди "инвесторов" фонда была и семья подозреваемого экс-министра энергетики.

Чтобы скрыть его участие в преступной сделке, на Маршалловых Островах создали две компании, интегрированные в структуру траста, зарегистрированного в Сент-Китс и Невисе. Бенефициарами компаний оформили бывшую жену и четырех детей высокопоставленного чиновника.

Эти компании стали "инвесторами" фонда (путем покупки его акций), а участники преступной организации в интересах подозреваемого начали перечислять средства на счета фонда, открытые в трех швейцарских банках.

В то время, когда чиновник руководил профильным министерством, через его доверенное лицо, известное как "Рокет", преступная организация получила более 112 млн долларов США наличными от противоправной деятельности в энергетическом секторе.

Как отметили в НАБУ, эти средства легализовали через различные финансовые инструменты, в частности криптовалюту и "инвестирование" в фонд.

В частности, на счета фонда, которыми распоряжалась семья подозреваемого, перечислили более 7,4 млн долларов США. Еще более 1,3 млн швейцарских франков и 2,4 млн евро выдали наличными и перечислили семье напрямую в Швейцарии.

Часть этих средств потратили на оплату обучения детей в престижных заведениях Швейцарии и разместили на счетах бывшей жены. Остальное положили на депозит, от которого семья высокопоставленного чиновника получала дополнительный доход и тратила его на собственные нужды.