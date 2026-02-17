Галущенко в суде заявил, что нашел бы для залога "миллионов 20-30"

$43.170.07
51.160.03
ukenru
Эксклюзив
14:26 • 4292 просмотра
Принудительная паспортизация, а не сознательный выбор – Чийгоз объяснил, как оккупанты заставляют получать паспорта рф в Крыму
12:59 • 11623 просмотра
Новый раунд переговоров Украина-США-рф стартует в Женеве - УмеровPhoto
12:23 • 14654 просмотра
Игнат опроверг слухи об "иностранной эскадрилье" из F-16 в украинском небеPhoto
12:15 • 15766 просмотра
ЕС подтвердил планы принять 20-й пакет санкций против рф до 24 февраля
Эксклюзив
17 февраля, 09:48 • 18090 просмотра
Влияние афродизиаков на либидо - миф или наука?
Эксклюзив
17 февраля, 08:25 • 24100 просмотра
САП будет просить для Галущенко миллионный залогPhoto
17 февраля, 04:30 • 33712 просмотра
Масштабная ракетная атака на Украину вызвала тревогу по всей стране и активизацию сил ПВО
16 февраля, 17:19 • 44862 просмотра
Зеленский ввел санкции против 10 российских спортсменов, поддерживающих агрессию против Украины
Эксклюзив
16 февраля, 16:45 • 53007 просмотра
США смягчают тон, Европа наконец вооружается, а Украина остается в фокусе – итоги Мюнхенской конференции
16 февраля, 14:18 • 39112 просмотра
Количество ДТП в Украине на фоне непогоды удвоилось за 5 часов, достигнув 785 случаевPhoto
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
−8°
2м/с
75%
743мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
Стратегия затягивания: как защита скандального врача Виталия Русакова тормозит судPhoto10:46 • 21191 просмотра
Силы обороны поразили российский вертолет Ка-27 в Крыму - Генштаб11:03 • 10558 просмотра
Алёна Алёна рассказала о резком ухудшении самочувствия и диагностированном бронхитеPhoto11:12 • 9094 просмотра
Ирина Билык поразила новым имиджем после бьюти-перевоплощенияVideo11:43 • 12630 просмотра
Галущенко грозит до 12 лет тюрьмы с конфискацией имущества - прокурор САП12:50 • 6290 просмотра
публикации
Стратегия затягивания: как защита скандального врача Виталия Русакова тормозит судPhoto10:46 • 21244 просмотра
Госслужба занятости назвала ТОП-10 самых востребованных профессий16 февраля, 18:03 • 39535 просмотра
Земля под скандальной клиникой Odrex: промышленное назначение, медицинский бизнес и уголовное производствоPhoto16 февраля, 14:10 • 48975 просмотра
Что будет с Киевом, если Россия ударит по Бортнической станции аэрацииPhoto
Эксклюзив
16 февраля, 13:44 • 69567 просмотра
"Судьи чувствуют, какое дело заказное": экс-судья Сытников рассказал о давлении на бизнес и реакции служителей Фемиды
Эксклюзив
16 февраля, 11:42 • 73945 просмотра
Актуальные люди
Герман Галущенко
Рустем Умеров
Музыкант
Дональд Трамп
Блогеры
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Государственная граница Украины
Женева
Швейцария
Реклама
УНН Lite
Ирина Билык поразила новым имиджем после бьюти-перевоплощенияVideo11:43 • 12676 просмотра
Алёна Алёна рассказала о резком ухудшении самочувствия и диагностированном бронхитеPhoto11:12 • 9168 просмотра
Джессика Альба заплатит Кэшу Уоррену $3 млн после развода16 февраля, 23:14 • 24935 просмотра
Тарас Цымбалюк напугал поклонников больничным фото и объяснил, что с ним произошлоPhoto16 февраля, 18:54 • 22632 просмотра
Ричард Гир нежно поздравил жену и засветился с детьми на редких кадрахVideo16 февраля, 17:06 • 25747 просмотра
Актуальное
Социальная сеть
Техника
Отопление
Дипломатка
Старлинк

Галущенко в суде заявил, что нашел бы для залога "миллионов 20-30"

Киев • УНН

 • 20 просмотра

Бывший министр энергетики Герман Галущенко в суде заявил о готовности внести залог в 20-30 миллионов гривен. Его подозревают в участии в преступной организации и легализации более 7,4 миллиона долларов США.

Галущенко в суде заявил, что нашел бы для залога "миллионов 20-30"

Подозреваемый по делу об участии в преступной организации и отмывании средств бывший министр энергетики Герман Галущенко заявил в суде, что считает приемлемым залог в размере 20–30 миллионов гривен, передает УНН.

На вопрос судьи относительно приемлемого размера залога Герман Галущенко отметил, что считал бы возможным внести сумму в пределах 20–30 миллионов гривен.

Не знаю. Ну, миллионов 20–30 бы нашел для залога 

– сказал он. 

В то же время прокурор Специализированной антикоррупционной прокуратуры просит для экс-министра содержание под стражей с возможностью внесения залога в размере 425 миллионов 984 тысячи гривен. По версии следствия, Галущенко подозревают в причастности к преступной организации и легализации более 7,4 миллиона долларов США.

После обсуждения позиций сторон судья удалился в совещательную комнату для принятия решения относительно меры пресечения.

Контекст

15 февраля 2026 года при попытке выехать с территории Украины бывшего высокопоставленного чиновника - министра энергетики Украины, занимавшего эту должность с 2021 по 2025 годы - задержали детективы НАБУ.

Ему сообщили о подозрении по ч. 2 ст. 255, ч. 3 ст. 209 УК Украины.

Таким образом, бывшего главу профильного министерства  подозревают в участии в преступной организации и в отмывании денег, полученных в результате ее деятельности, причем в крупных масштабах.

По нашей информации, речь идет о бывшем главе Минэнергетики Германе Галущенко. 

Что известно о деле

Как сообщают в НАБУ, в феврале 2021 года на острове Ангилья (самоуправляемая заморская территория Великобритании) по инициативе участников преступной организации, разоблаченной НАБУ и САП в ноябре 2025 года, зарегистрировали фонд, который должен был привлечь около 100 млн долларов США "инвестиций".

Фонд возглавил знакомый участников преступной организации, гражданин Сейшельских Островов и Сент-Китс и Невис, который на профессиональной основе предоставлял услуги по отмыванию доходов, полученных преступным путем.

Среди "инвесторов" фонда была и семья подозреваемого экс-министра энергетики. 

Чтобы скрыть его участие в преступной сделке, на Маршалловых Островах создали две компании, интегрированные в структуру траста, зарегистрированного в Сент-Китс и Невисе. Бенефициарами компаний оформили бывшую жену и четырех детей высокопоставленного чиновника.

Эти компании стали "инвесторами" фонда (путем покупки его акций), а участники преступной организации в интересах подозреваемого начали перечислять средства на счета фонда, открытые в трех швейцарских банках.

В то время, когда чиновник руководил профильным министерством, через его доверенное лицо, известное как "Рокет", преступная организация получила более 112 млн долларов США наличными от противоправной деятельности в энергетическом секторе.

Как отметили в НАБУ, эти средства легализовали через различные финансовые инструменты, в частности криптовалюту и "инвестирование" в фонд.

В частности, на счета фонда, которыми распоряжалась семья подозреваемого, перечислили более 7,4 млн долларов США. Еще более 1,3 млн швейцарских франков и 2,4 млн евро выдали наличными и перечислили семье напрямую в Швейцарии.

Часть этих средств потратили на оплату обучения детей в престижных заведениях Швейцарии и разместили на счетах бывшей жены. Остальное положили на депозит, от которого семья высокопоставленного чиновника получала дополнительный доход и тратила его на собственные нужды.

Андрей Тимощенков

ПолитикаКриминал и ЧП
Энергетика
Кабинет Министров Украины
Брак
Государственная граница Украины
Электроэнергия
Специализированная антикоррупционная прокуратура
Национальное антикоррупционное бюро Украины
Сейшельские острова
Швейцария
Герман Галущенко
Великобритания