Сейшельские острова

Дело экс-руководителя Одесского ТЦК передали в суд - ГБР

ГБР передало в суд дело против бывшего начальника Одесского ТЦК за подделку документов и уклонение от службы. Ему грозит до 10 лет заключения за выезд на отдых за границу во время войны.