Сейшельские острова

ГБР передало в суд дело против бывшего начальника Одесского ТЦК за подделку документов и уклонение от службы. Ему грозит до 10 лет
заключения за выезд на отдых за границу во время войны.
Великобритания направила эсминец HMS Diamond в Красное море в рамках операции "Хранитель процветания" в ответ на нападения хуситов
на судоходные пути, которые являются жизненно важными для торговли.
США объявили о начале операции "Prosperity Guardian" - многонациональной инициативы по обеспечению безопасности судоходства в
Красном море от нападений хуситов.