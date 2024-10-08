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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Дело экс-руководителя Одесского ТЦК передали в суд - ГБР

Дело экс-руководителя Одесского ТЦК передали в суд - ГБР

Киев  •  УНН

8 октября 2024, 06:41  •  2862 просмотра

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ГБР передало в суд дело против бывшего начальника Одесского ТЦК за подделку документов и уклонение от службы. Ему грозит до 10 лет заключения за выезд на отдых за границу во время войны.

Государственное бюро расследований передало в суд производство по подделке документов бывшим одесским военкомом, сообщили в ГБР во вторник, пишет УНН.

Работники ГБР завершили расследование уголовного производства в отношении бывшего начальника Одесского областного территориального центра комплектования и социальной поддержки по подделке документов. Обвинительный акт направлен в суд

- сообщили в ГБР.

Ранее ГБР сообщало, что работники бюро завершили расследование в отношении бывшего начальника Одесского ТЦК и СП Евгения Борисова, который не появлялся на службу без уважительных причин и уклонялся от несения обязанностей военной службы.

Экс-руководитель одесского областного ТЦК Борисов, который во время войны ездил отдыхать в Испанию и на Сейшелы, предстанет перед судом11 июля 2024, 09:24 • 13549 просмотров

Фигурант обвиняется по ч. 4 ст. 358 УК Украины (использование заведомо поддельного документа), ч. 5 ст. 407 (неявка вовремя на службу без уважительных причин военнослужащим (кроме срочной службы), совершенное в условиях военного положения), ч. 4 ст. 409 УК Украины (уклонение военнослужащего от несения обязанностей военной службы путем другого обмана, совершенное в условиях военного положения).

Ему грозит до десяти лет лишения свободы.

Суть дела

По данным ГБР, в начале декабря 2022 года фигурант выписался из военного госпиталя, но более двух недель не появлялся на военную службу без уважительных причин.

В ходе расследования, как отметили в ГБР, было установлено, что он подделал медицинский документ для выезда за пределы Украины.

«Пользуясь своими тесными рабочими и внерабочими связями, введя в заблуждение лечащего врача, бывший начальник Одесского областного ТЦК и СП попал в список военнослужащих, которые получили ранения в результате российской агрессии и имеют право на лечение за рубежом, после чего, в результате служебной халатности должностного лица Госпогранслужбы, самовольно выехал за пределы Украины и отправился на отдых на дорогостоящие курорты Сейшельских Островов и Испании», - сообщили в ГБР.

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

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