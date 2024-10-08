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Справу екскерівника Одеського ТЦК передали до суду - ДБР

Справу екскерівника Одеського ТЦК передали до суду - ДБР

Київ • УНН

 • 13128 перегляди

ДБР передало до суду справу проти колишнього начальника Одеського ТЦК за підробку документів та ухилення від служби. Йому загрожує до 10 років ув'язнення за виїзд на відпочинок за кордон під час війни.

Державне бюро розслідувань передало до суду провадження щодо підробки документів колишнім одеським військкомом, повідомили у ДБР у вівторок, пише УНН.

Працівники ДБР завершили розслідування кримінального провадження щодо колишнього начальника Одеського обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки щодо підробки документів. Обвинувальний акт направлено до суду

- повідомили у ДБР.

Раніше ДБР повідомляло, що працівники бюро завершили розслідування щодо колишнього начальника Одеського ТЦК та СП Євгена Борисова, який не з’являвся на службу без поважних причин та ухилявся від несення обов'язків військової служби.

Екскерівник одеського обласного ТЦК Борисов, який під час війни їздив відпочивати в Іспанію та на Сейшели, постане перед судом 11.07.24, 12:24 • 13693 перегляди

Фігурант обвинувачується у ч. 4 ст. 358 КК України (використання завідомо підробленого документа), ч. 5 ст. 407 (нез’явлення вчасно на службу без поважних причин військовослужбовцем (крім строкової служби), вчинене в умовах воєнного стану), ч. 4 ст. 409 КК України (ухилення військовослужбовця від несення обов’язків військової служби шляхом іншого обману, вчинене в умовах воєнного стану).

Йому загрожує до десяти років позбавлення волі.

Суть справи

За даними ДБР, на початку грудня 2022 року фігурант виписався з військового шпиталю, але понад два тижні не з’являвся на військову службу без поважних причин.

Під час розслідування, як зазначили у ДБР, було встановлено, що він підробив медичний документ для виїзду за межі України.

"Користуючись своїми тісними робочими та позаробочими зв’язками, ввівши в оману лікуючого лікаря, колишній начальник Одеського обласного ТЦК та СП потрапив у список військовослужбовців, які отримали поранення внаслідок російської агресії та мають право на лікування за кордоном, після чого, внаслідок службової недбалості посадової особи Держприкордонслужби, самовільно виїхав за межі України та відправився на відпочинок до дороговартісних курортів Сейшельських Островів та Іспанії", - повідомили у ДБР.

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

Кримінал та НП
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