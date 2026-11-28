Премьер-министр Канады Марк Карни выступил с заявлением по случаю Дня памяти жертв Голодоморов и подчеркнул — режим владимира путина продолжает это жестокое наследие режима Сталина, передает УНН.

Сегодня мы чтим память миллионов украинцев, пострадавших и погибших во время Голодомора — геноцида, организованного сталинским советским режимом в 1932–1933 годах. Этот искусственно созданный голод был целенаправленной кампанией, имевшей целью уморить голодом и подчинить украинский народ, а также уничтожить его нацию, культуру и идентичность. Но Украина выстояла. Почти столетие спустя режим владимира путина продолжает это жестокое наследие: бомбит украинские церкви, школы и больницы, принудительно вывозит детей, разрушает сельскохозяйственное производство и уничтожает критически важную энергетическую инфраструктуру накануне зимы. Перед лицом непрекращающейся российской агрессии украинский народ продемонстрировал необычайные мужество, решимость и силу

Премьер-министр Канады подчеркнул, что "борьба Украины — это наша борьба, их дело — наше дело, а их независимость станет нашей победой".

Советский режим пытался скрыть правду о своих преступлениях. Ему это не удалось. Поколения украинцев — в том числе и здесь, в Канаде, — сохранили память о Голодоморе. Сегодня мы чтим миллионы невинных жизней, которые были оборваны, и выражаем солидарность с украинцами в Канаде и во всем мире. Слава Украине