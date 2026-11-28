Прем'єр Канади Марк Карні зробив заяву з нагоди дня пам'яті жертв Голодоморів і наголосив - режим володимира путіна продовжує цю жорстоку спадщину режиму Сталіна, передає УНН.

Сьогодні ми вшановуємо пам’ять мільйонів українців, які постраждали й загинули під час Голодомору — геноциду, організованого сталінським радянським режимом у 1932–1933 роках. Цей штучно створений голод був цілеспрямованою кампанією, що мала на меті заморити голодом і підкорити український народ, а також знищити його націю, культуру та ідентичність. Але Україна вистояла. Майже через століття режим володимира путіна продовжує цю жорстоку спадщину: бомбардує українські церкви, школи й лікарні, примусово вивозить дітей, руйнує сільськогосподарське виробництво та знищує критично важливу енергетичну інфраструктуру напередодні зими. Перед обличчям невпинної російської агресії український народ продемонстрував надзвичайну мужність, рішучість і силу

Прем'єр Канади наголосив, що "боротьба України — це наша боротьба, їхня справа — наша справа, а їхня незалежність стане нашою перемогою".

Радянський режим намагався приховати правду про свої злочини. Йому це не вдалося. Покоління українців — зокрема й тут, у Канаді, — зберегли пам’ять про Голодомор. Сьогодні ми вшановуємо мільйони невинних життів, що були обірвані, і висловлюємо солідарність з українцями в Канаді та в усьому світі. Слава Україні