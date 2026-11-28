Брітні Спірс влаштувала яскравий вечір у Нью-Йорку та повечеряла із сином
Київ • УНН
Брітні Спірс і її син Шон Престон повечеряли в нью-йоркському Sartiano's. Напередодні співачка відсвяткувала День подяки з родиною.
Брітні Спірс разом зі своїм сином Шоном Престоном Федерлайном влаштували собі яскравий вечір у Нью-Йорку, повечерявши в одному з популярних серед знаменитостей закладів, передає УНН із посиланням на TMZ.
Деталі
На ексклюзивних знімках, отриманих TMZ, видно, як поп-легенда та її син виходять із ресторану Sartiano's у п’ятницю ввечері, близько 21:00.
Брітні обрала для виходу чорну мінісукню, капелюх із широкими крисами та червоні мереживні рукавички, тоді як Шон Престон віддав перевагу більш повсякденному стилю, вдягнувши сірий світшот.
Цей візит Брітні та її сина до "Великого яблука" відбувся наступного дня після того, як поп-зірка відсвяткувала День подяки в колі близьких: із Шоном Престоном, мамою Лінн, батьком Джеймі, сестрою Джеймі Лінн та іншим сином — Джейденом Джеймсом.
Брітні Спірс звинуватила ексохоронця у зламі iCloud - новий гучний скандал27.03.26, 19:38 • 38553 перегляди
Родину помітили в їхньому рідному місті Кентвуд, штат Луїзіана; схоже, вони вирішили залишити в минулому роки відчуженості.
Це возз’єднання сталося після того, як співачка зізналася в Instagram (у дописі, який згодом видалила), що "шалено" сумує за своєю родиною.
Зважаючи на святкування Дня подяки в Луїзіані та вечерю в Нью-Йорку, схоже, що в цей святковий сезон Брітні вирішила приділити максимум уваги саме родині.
Брітні Спірс продала права на свої хіти за сотні мільйонів доларів11.02.26, 14:28 • 39046 переглядiв