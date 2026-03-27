Брітні Спірс звинуватила ексохоронця у зламі iCloud - новий гучний скандал
Київ • УНН
Співачка вимагає від Томаса Бунбері припинити доступ до її акаунтів та знищити копії файлів. Раніше чоловіка звільнили за порушення умов конфіденційності.
Американська співачка Брітні Спірс опинилася в центрі нового скандалу — артистка звинуватила колишнього охоронця Томаса Бунбері у ймовірному несанкціонованому доступі до її особистих пристроїв та акаунту iCloud. Про це повідомляє УНН із посиланням на Daily Mail.
Як повідомляє джерело, адвокат зірки надіслав Томасу Бунбері офіційний лист із вимогою припинити можливі протиправні дії. Спірс стверджує, що після звільнення чоловік міг отримати доступ до її електронних акаунтів без її дозволу та згоди.
Артистка вважає, що колишній співробітник міг порушити низку законів і може бути притягнутий до відповідальності. Вона також вимагала повідомити, чи передавалися її фото, документи або інші файли третім особам, а також знищити можливі копії матеріалів у разі їх наявності.
За даними ЗМІ, охоронця звільнили ще в серпні через ймовірне порушення угоди про нерозголошення інформації. Зокрема, він нібито контактував із фанатами та журналістами без дозволу.
Крім того, нещодавно співачку помітили на публіці після інциденту із затриманням за підозрою у водінні в нетверезому стані. Як повідомляє джерело, подія сталася на початку березня у штаті Каліфорнія. Після перевірки правоохоронців артистку відпустили.
Перед інцидентом Спірс опублікувала у соцмережах відео, яке викликало занепокоєння серед шанувальників. Згодом її сторінка в Instagram була видалена.
Наразі офіційних коментарів від Томаса Бунбері щодо звинувачень та загалом скандалу не було.
