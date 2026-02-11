Брітні Спірс продала права на свої хіти за сотні мільйонів доларів

$43.090.06
Європарламент схвалив кредит для України на €90 млрд
09:46 • 6764 перегляди
Психолог пояснив, як працює концепція п’яти мов кохання у стосунках
09:00 • 15999 перегляди
Арешти майна, тиск та затягування справ: суддя у відставці назвав ознаки замовних справ
06:59 • 17785 перегляди
Зеленський збирається оголосити про план щодо виборів та референдуму 24 лютого - FT
10 лютого, 22:52 • 33165 перегляди
На Харківщині троє маленьких дітей та чоловік загинули під завалами після російського удару
10 лютого, 20:12 • 34639 перегляди
Не вважає заборону МОК виправданою: Гераскевич заявив, що не відмовиться від "шолома пам’яті" на Олімпіаді-2026Photo
10 лютого, 17:38 • 31080 перегляди
Українцям віком від 60 років дозволили служити за контрактом. Зеленський підписав указ
10 лютого, 17:08 • 31563 перегляди
Наразі ніхто не може ухвалити рішення щодо повернення коштів, виплачених родині бійця, що вважався загиблим - Лубінець
10 лютого, 16:55 • 25217 перегляди
На Харківщині оголошено надзвичайну ситуацію регіонального рівня в енергосфері - ОВА
10 лютого, 15:55 • 20167 перегляди
Американський телеканал Newsmax готується до запуску в Україні: для чого великий медіа-гравець виходить на український ринок
Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Директорка нацрозвідки США Тулсі Габбард розформовує спецгрупу з вивчення іноземного впливу
11 лютого, 04:40
Капітан судна NewNew Polar Bear не визнав провину у справі про пошкодження кабелів у Балтійському морі
11 лютого, 05:23
Американські прокурори не змогли висунути звинувачення законодавцям-демократам за заклик до військових
11 лютого, 05:38
"У воєнний час це не побутова корупція": Генпрокурор Кравченко повідомив про викриття схеми на 2,6 млн грн у головному військовому госпіталі
07:17
Українка знайдена мертвою в парку у Берліні: підозрюваного у вбивстві затримано
07:49
Від "Доктора Пі" до "Справи Odrex": 5 найгучніших медичних скандалів
12:28
Чому сотням тисяч пенсіонерів призупинили виплати та як їх відновити
10:54
Арешти майна, тиск та затягування справ: суддя у відставці назвав ознаки замовних справ
09:00 • 15996 перегляди
Whitelist для Starlink: як правильно зареєструвати термінал через ЦНАП або Дію, покрокова інструкція
10 лютого, 13:55
"Дія" змінює форму власності: що означає перехід з держпідприємства в акціонерне товариство і чи в безпеці дані українців
10 лютого, 12:23
10 лютого, 12:23 • 41748 перегляди
Брітні Спірс продала права на свої хіти за сотні мільйонів доларів
12:28
Виступ Bad Bunny на Super Bowl Halftime Show зібрав понад 128 млн переглядів - ЗМІ
08:43
"Це мій гріх": Лілія Сандулеса розповіла про вагітність від Іво Бобула та аборт
9 лютого, 17:00
"Мандалорець і Ґроґу" повертаються: Lucasfilm презентувала новий тизер під час Суперболу
9 лютого, 15:48
Penisgate на Олімпіаді-2026: на тлі розслідування WADA експерти розкрили ризики ін'єкцій гіалуронової кислоти у статеві органи
9 лютого, 15:11
Брітні Спірс продала права на свої хіти за сотні мільйонів доларів

Київ • УНН

 • 16 перегляди

Американська поп-виконавиця Брітні Спірс передала права на свій музичний каталог видавничій компанії Primary Wave. Угода оцінюється у суму близько 200 мільйонів доларів.

Брітні Спірс продала права на свої хіти за сотні мільйонів доларів

Легендарна американська поп-виконавиця Брітні Спірс завершила одну з найгучніших музичних угод останніх років. Артистка передала права на свій музичний каталог видавничій компанії Primary Wave зі США. Про це повідомляє УНН з посиланням на Page Six.

Деталі

Безумовно, такий крок Спірс відразу привернув увагу  іноземних ЗМІ та світову музичну індустрію, оскільки мова йде про права на світові хіти, саме завдяки яким про Брітні дізнався весь світ.

Угода, як стало відомо з повідомлень інсайдерів, оцінюється у суму з дев’ятьма цифрами, приблизно на рівні того, що колись отримав Джастін Бібер за подібний продаж свого каталогу у 2022 році - близько 200 мільйонів доларів.

Варто додати, що продаж включає деякі з найбільш впізнаваних треків артистки. Зокрема, це ті пісні, які стали символами поп-культури. Окрім того, до списку увійшли не тільки ранні композиції знаменитості, які протягом років звучали на радіо й були у списках найкращих.

За даними близьких до сторін угоди джерел, 44-річна Брітні задоволена підсумками домовленостей. Вона нібито святкувала підписання контракту разом зі своїми синами - Шоном Престоном та Джейденом Джеймсом, яким відповідно 20 і 19 років. Цей крок стає особливо резонансним на тлі нещодавніх новин про те, що родичі Спірс висловлювали стурбованість її фінансовими витратами та способом життя, вважаючи, що без належного контролю вона може швидко опинитися у скрутному становищі.

Нагадаємо

Колишній чоловік Бритні Спірс, Кевін Федерлайн, випустив мемуари "You Thought You Knew", у яких розповідає про їхнє спільне життя та боротьбу за опіку над дітьми.

Станіслав Кармазін

КультураНовини СвітуУНН Lite
Брітні Спірс
Музикант
Джастін Бібер
Сполучені Штати Америки