Брітні Спірс продала права на свої хіти за сотні мільйонів доларів

Легендарна американська поп-виконавиця Брітні Спірс завершила одну з найгучніших музичних угод останніх років. Артистка передала права на свій музичний каталог видавничій компанії Primary Wave зі США. Про це повідомляє УНН з посиланням на Page Six.

Деталі

Безумовно, такий крок Спірс відразу привернув увагу іноземних ЗМІ та світову музичну індустрію, оскільки мова йде про права на світові хіти, саме завдяки яким про Брітні дізнався весь світ.

Угода, як стало відомо з повідомлень інсайдерів, оцінюється у суму з дев’ятьма цифрами, приблизно на рівні того, що колись отримав Джастін Бібер за подібний продаж свого каталогу у 2022 році - близько 200 мільйонів доларів.

Варто додати, що продаж включає деякі з найбільш впізнаваних треків артистки. Зокрема, це ті пісні, які стали символами поп-культури. Окрім того, до списку увійшли не тільки ранні композиції знаменитості, які протягом років звучали на радіо й були у списках найкращих.

За даними близьких до сторін угоди джерел, 44-річна Брітні задоволена підсумками домовленостей. Вона нібито святкувала підписання контракту разом зі своїми синами - Шоном Престоном та Джейденом Джеймсом, яким відповідно 20 і 19 років. Цей крок стає особливо резонансним на тлі нещодавніх новин про те, що родичі Спірс висловлювали стурбованість її фінансовими витратами та способом життя, вважаючи, що без належного контролю вона може швидко опинитися у скрутному становищі.

Нагадаємо

Колишній чоловік Бритні Спірс, Кевін Федерлайн, випустив мемуари "You Thought You Knew", у яких розповідає про їхнє спільне життя та боротьбу за опіку над дітьми.