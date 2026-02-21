$43.270.00
Україна запровадила санкції проти 225 капітанів російського "тіньового флоту" та компаній ВПК

Київ • УНН

 • 2400 перегляди

Президент Зеленський підписав укази про запровадження санкцій проти 225 капітанів суден, які експортують російські нафтопродукти. Також санкції накладено на 46 громадян РФ, 2 громадян Ірану та 44 російські компанії, що обслуговують ВПК.

Україна запровадила санкції проти 225 капітанів російського "тіньового флоту" та компаній ВПК

Нові санкції проти 225 капітанів суден російського тіньового флоту та субʼєктів, що обслуговують російський ВПК, введено указами Президента України Володимира Зеленського, повідомили в ОП у суботу, пише УНН

Президент України Володимир Зеленський підписав укази, якими ввів у дію рішення Ради національної безпеки і оборони щодо застосування нових санкційних пакетів. Одне з рішень спрямоване на боротьбу з російським тіньовим флотом: запроваджено санкції проти 225 капітанів суден, які експортують російські нафтопродукти

- вказали в ОП.

Серед них громадяни 11 країн, зокрема росії, Індії та Філіппін. "Моніторинг ситуації в Чорному, Червоному та Балтійському морях показав: ці капітани керували суднами російського тіньового флоту й транспортували нафту в обхід санкцій ЄС, G7 та інших держав", зазначили в ОП.

Більша частина цих танкерів – 188 – уже перебувають під санкціями Євросоюзу, США, Великої Британії, Швейцарії, Канади, Австралії та Нової Зеландії.

"Продовжуємо переконувати партнерів у важливості індивідуальних санкцій щодо капітанів танкерів. Системна робота на підсанкційному танкері є достатньою підставою для наслідків. Маємо відбити бажання працювати з російською нафтою, адже це пряме фінансування війни", – наголосив радник – уповноважений Президента з питань санкційної політики Владислав Власюк.

"До другого санкційного пакету увійшли 46 громадян росії, двоє громадян Ірану та 44 російські компанії, що обслуговують російський військово-промисловий комплекс. Серед них ті, що постачають, розробляють, виробляють і ремонтують техніку, засоби радіоелектронної боротьби та запчастини для потреб російського ВПК", - повідомили в ОП.

Їхню продукцію, як вказано, використовують під час виробництва балістичних і крилатих ракет, ударних і розвідувальних дронів, стрілецької зброї та боєприпасів.

"Двоє громадян Ірану причетні до постачання авіаційних запчастин і компонентів в обхід санкцій. Це відбувалося в інтересах Іранської авіабудівної промислової корпорації, яка є партнером росії в розробці та виробництві дронів "Шахед" і вже перебуває під санкціями України, США, Швейцарії та Нової Зеландії", - зазначили в ОП.

Україна, як зазначається, передасть відповідну інформацію партнерам для синхронізації та далі розширюватиме санкції проти інших фізичних і юридичних осіб, які сприяють російській агресії.

Юлія Шрамко

