Україна наклала санкції на 91 судно "тіньового флоту" росії

Хто такий зоопсихолог та коли тварині справді потрібен фахівець з поведінки
У їдальні ВР почалися перевірки після підозр про отруєння нардепів
Зеленський нагородив скелетоніста Гераскевича орденом Свободи за громадянську мужність
Умєров заявив, що українські компанії отримали дозволи на експорт зброї
Мирні переговори між Україною та росією - коли очікувати на припинення вогню
Клініка Odrex у центрі нового скандалу: правоохоронці розслідують самовільне захоплення землі
Генштаб підтвердив ураження арсеналу ГРАУ ракетами "Фламінго" і підприємства ОПК рф
Українець Гераскевич назвав "ціною гідності" дискваліфікацію МОК на Олімпіаді-2026
Публікації
Ексклюзиви
Київ • УНН

Президент Володимир Зеленський підписав указ про санкції проти 91 морського судна тіньового флоту рф. Ці судна використовувалися для транспортування нафти в обхід санкцій.

Україна запровадила санкції проти 91 морського судна російського тіньового флоту, відповідний указ №121/2026 від 12 лютого підписав Президент Володимир Зеленський, пише УНН.

Президент України Володимир Зеленський підписав указ, яким увів у дію рішення Ради національної безпеки і оборони щодо застосування санкцій проти 91 морського судна, що є частиною тіньового флоту росії

- повідомили в ОП.

Деталі

Як зазначили в ОП, рф використовувала ці судна для транспортування нафти й нафтопродуктів із російських портів, зокрема в Новоросійську, Усть-Лузі та Приморську, до третіх країн. Це відбувалося в обхід санкцій Євросоюзу, G7 та інших держав. Про це свідчать результати моніторингу в Чорному, Червоному та Балтійському морях.

"Підсанкційні судна ходили під прапорами близько 20 країн. Серед них лише один російський, а решта – прапори Панами, Ліберії, Камеруну, Барбадосу, Маршаллових Островів, Гонконгу, Сьєрра-Леоне, Тонги, Палау, Гвінеї, Коморських Островів, Багамських Островів, Індонезії, Малаві, Гвінеї-Бісау, Джибуті, Гаяни та Есватіні", - ідеться у повідомленні.

Україна, як зазначається, передасть відповідну інформацію цим державам, а також працюватиме з партнерами над подальшою синхронізацією санкцій у їхніх юрисдикціях. "Двадцять сім суден із цього списку вже перебувають під санкціями партнерів: США, Великої Британії, Швейцарії та Євросоюзу. Робота над запровадженням санкцій щодо решти 64 триватиме", - сказано у повідомленні.

Як наголосили в ОП, "накладення санкцій на тіньовий флот є пріоритетом, адже дає змогу тиснути на всіх, хто перевозить російську нафту й таким чином допомагає росії отримувати кошти для фінансування війни проти України".

"Танкери тіньового флоту є ключовим інструментом обходу нафтових санкцій, тому їх ідентифікація та запровадження санкцій проти них мають відбуватися швидко й без винятків. Кожне таке судно повинне розглядатися як елемент фінансування російської воєнної машини", – зазначив радник – уповноважений Президента з питань санкційної політики Владислав Власюк.

Юлія Шрамко

