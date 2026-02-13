Україна наклала санкції на 91 судно "тіньового флоту" росії

Україна запровадила санкції проти 91 морського судна російського тіньового флоту, відповідний указ №121/2026 від 12 лютого підписав Президент Володимир Зеленський, пише УНН.

Президент України Володимир Зеленський підписав указ, яким увів у дію рішення Ради національної безпеки і оборони щодо застосування санкцій проти 91 морського судна, що є частиною тіньового флоту росії - повідомили в ОП.

Деталі

Як зазначили в ОП, рф використовувала ці судна для транспортування нафти й нафтопродуктів із російських портів, зокрема в Новоросійську, Усть-Лузі та Приморську, до третіх країн. Це відбувалося в обхід санкцій Євросоюзу, G7 та інших держав. Про це свідчать результати моніторингу в Чорному, Червоному та Балтійському морях.

"Підсанкційні судна ходили під прапорами близько 20 країн. Серед них лише один російський, а решта – прапори Панами, Ліберії, Камеруну, Барбадосу, Маршаллових Островів, Гонконгу, Сьєрра-Леоне, Тонги, Палау, Гвінеї, Коморських Островів, Багамських Островів, Індонезії, Малаві, Гвінеї-Бісау, Джибуті, Гаяни та Есватіні", - ідеться у повідомленні.

Україна, як зазначається, передасть відповідну інформацію цим державам, а також працюватиме з партнерами над подальшою синхронізацією санкцій у їхніх юрисдикціях. "Двадцять сім суден із цього списку вже перебувають під санкціями партнерів: США, Великої Британії, Швейцарії та Євросоюзу. Робота над запровадженням санкцій щодо решти 64 триватиме", - сказано у повідомленні.

Як наголосили в ОП, "накладення санкцій на тіньовий флот є пріоритетом, адже дає змогу тиснути на всіх, хто перевозить російську нафту й таким чином допомагає росії отримувати кошти для фінансування війни проти України".

"Танкери тіньового флоту є ключовим інструментом обходу нафтових санкцій, тому їх ідентифікація та запровадження санкцій проти них мають відбуватися швидко й без винятків. Кожне таке судно повинне розглядатися як елемент фінансування російської воєнної машини", – зазначив радник – уповноважений Президента з питань санкційної політики Владислав Власюк.

Україна розширила санкції проти причетних до "тіньового флоту" для нафти рф та кібератак