Украина ввела санкции против 91 судна "теневого флота" России

Киев • УНН

 1428 просмотра

Президент Владимир Зеленский подписал указ о санкциях против 91 морского судна теневого флота РФ. Эти суда использовались для транспортировки нефти в обход санкций.

Украина ввела санкции против 91 судна "теневого флота" России

Украина ввела санкции против 91 морского судна российского теневого флота, соответствующий указ №121/2026 от 12 февраля подписал Президент Владимир Зеленский, пишет УНН.

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, которым ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны о применении санкций против 91 морского судна, являющегося частью теневого флота россии

- сообщили в ОП.

Детали

Как отметили в ОП, рф использовала эти суда для транспортировки нефти и нефтепродуктов из российских портов, в частности в Новороссийске, Усть-Луге и Приморске, в третьи страны. Это происходило в обход санкций Евросоюза, G7 и других государств. Об этом свидетельствуют результаты мониторинга в Черном, Красном и Балтийском морях.

"Подсанкционные суда ходили под флагами около 20 стран. Среди них только один российский, а остальные – флаги Панамы, Либерии, Камеруна, Барбадоса, Маршалловых Островов, Гонконга, Сьерра-Леоне, Тонги, Палау, Гвинеи, Коморских Островов, Багамских Островов, Индонезии, Малави, Гвинеи-Бисау, Джибути, Гайаны и Эсватини", - говорится в сообщении.

Украина, как отмечается, передаст соответствующую информацию этим государствам, а также будет работать с партнерами над дальнейшей синхронизацией санкций в их юрисдикциях. "Двадцать семь судов из этого списка уже находятся под санкциями партнеров: США, Великобритании, Швейцарии и Евросоюза. Работа над введением санкций в отношении остальных 64 будет продолжаться", - сказано в сообщении.

Как подчеркнули в ОП, "наложение санкций на теневой флот является приоритетом, ведь позволяет давить на всех, кто перевозит российскую нефть и таким образом помогает россии получать средства для финансирования войны против Украины".

"Танкеры теневого флота являются ключевым инструментом обхода нефтяных санкций, поэтому их идентификация и введение санкций против них должны происходить быстро и без исключений. Каждое такое судно должно рассматриваться как элемент финансирования российской военной машины", – отметил советник – уполномоченный Президента по вопросам санкционной политики Владислав Власюк.

Юлия Шрамко

