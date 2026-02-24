Федоров озвучил "план войны" и назвал три цели Минобороны
Киев • УНН
Министерство обороны Украины представило план войны с тремя целями: закрыть небо, остановить врага на всех фронтах и лишить Россию экономического ресурса. Это должно привести к крупнейшему дефициту бюджета РФ в истории.
В Министерстве обороны в четвертую годовщину полномасштабного вторжения рф в Украину озвучили актуальный план войны. По словам главы профильного министерства Михаила Федорова, который написал об этом в своем Telegram-канале, он предусматривает выполнение трех целей, передает УНН.
Наш план войны — это три конкретные цели. 1. Закрыть небо. 2. Остановить врага на земле, в море и киберпространстве. 3. Лишить россию экономического ресурса воевать
Первая цель — "закрыть небо" и защитить гражданских и инфраструктуру. Для этого в Минобороны поставили амбициозную цель: идентифицировать 100% воздушных угроз в реальном времени и перехватывать не менее 95% ракет и дронов.
Министр обороны Украины убеждает, что ее достижению должны поспособствовать создание многоуровневой системы "малой" ПВО и масштабирование перехватчиков.
Вторая цель — остановить противника "на земле, в море и киберпространстве".
"Наш ориентир — более 200 убитых оккупантов за каждый км². Это уровень потерь, при котором продвижение становится невозможным. Наша цель — остановить врага в каждом домене — на земле, в море и киберпространстве", — сказал Михаил Федоров.
Добавил, что для этого уже существует конкретный перечень решений и проектов: от улучшения системы закупок и окончания корпусной реформы до трансформации системы подготовки и управления на основе данных.
Третья цель — лишить россию экономического ресурса воевать. Основной источник, который финансирует оборонные расходы страны-агрессора, — это нефть. Поэтому, по мнению главы Минобороны, Украина должна предпринимать последовательные шаги для того, чтобы усилили санкции, скоординироваться с партнерами, разработать стратегию противодействия теневому флоту и согласовать совместные действия с партнерами в море.
Цель — создать россии самый большой дефицит бюджета в ее истории.
"Мир в Украине наступит тогда, когда небо будет закрыто, российская армия потеряет наступательный потенциал, экономика россии не выдержит нагрузки", — резюмировал Федоров.
Напомним
Несколько ранее Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский сообщил о восстановлении контроля над 400 кв. км территории и 8 населенными пунктами на Александровском направлении. На Запорожском направлении ВСУ осуществляют контратаки для выравнивания линии фронта.