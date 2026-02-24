$43.300.02
Эксклюзив
09:05 • 1956 просмотра
Действительно ли изменение погоды влияет на здоровье человека – комментарий врача
08:57 • 2838 просмотра
Украина готова действовать конструктивно на фоне спора по "Дружбе" с Венгрией, есть реалистичные решения - глава МИД
08:32 • 3408 просмотра
Европейские лидеры направили послания поддержки Украине в годовщину вторжения РФ - что в заявленияхPhoto
Эксклюзив
07:45 • 5518 просмотра
"Он умер у меня на руках в российском плену" - четыре года большой войны, изменившей миллионы жизнейPhoto
06:54 • 8246 просмотра
Зеленский обратился к украинцам в годовщину вторжения из бункера на Банковой, где работал в начале войныVideo
23 февраля, 17:51 • 18618 просмотра
Были первые доклады о взрыве в Николаеве, проверяется версия теракта - Зеленский
Эксклюзив
23 февраля, 17:38 • 37786 просмотра
Украина освобождает территории - военный объяснил, можно ли считать события на Запорожском направлении контрнаступлением
23 февраля, 17:34 • 29987 просмотра
На АЗС в Николаеве прогремел взрыв: семеро полицейских пострадали, двое в тяжелом состоянииPhoto
23 февраля, 17:17 • 29592 просмотра
Словакия прекратит экстренные поставки электроэнергии в Украину - ФицоVideo
23 февраля, 15:53 • 23267 просмотра
ЕС не смог согласовать 20-й пакет санкций против россии – Каллас
Федоров озвучил "план войны" и назвал три цели Минобороны

Киев • УНН

 • 280 просмотра

Министерство обороны Украины представило план войны с тремя целями: закрыть небо, остановить врага на всех фронтах и лишить Россию экономического ресурса. Это должно привести к крупнейшему дефициту бюджета РФ в истории.

Федоров озвучил "план войны" и назвал три цели Минобороны

В Министерстве обороны в четвертую годовщину полномасштабного вторжения рф в Украину озвучили актуальный план войны. По словам главы профильного министерства Михаила Федорова, который написал об этом в своем Telegram-канале, он предусматривает выполнение трех целей, передает УНН.

Наш план войны — это три конкретные цели. 1. Закрыть небо. 2. Остановить врага на земле, в море и киберпространстве. 3. Лишить россию экономического ресурса воевать

- написал Федоров.

Первая цель — "закрыть небо" и защитить гражданских и инфраструктуру. Для этого в Минобороны поставили амбициозную цель: идентифицировать 100% воздушных угроз в реальном времени и перехватывать не менее 95% ракет и дронов.

Министр обороны Украины убеждает, что ее достижению должны поспособствовать создание многоуровневой системы "малой" ПВО и масштабирование перехватчиков.

Вторая цель — остановить противника "на земле, в море и киберпространстве".

"Наш ориентир — более 200 убитых оккупантов за каждый км². Это уровень потерь, при котором продвижение становится невозможным. Наша цель — остановить врага в каждом домене — на земле, в море и киберпространстве", — сказал Михаил Федоров.

Добавил, что для этого уже существует конкретный перечень решений и проектов: от улучшения системы закупок и окончания корпусной реформы до трансформации системы подготовки и управления на основе данных.

Третья цель — лишить россию экономического ресурса воевать. Основной источник, который финансирует оборонные расходы страны-агрессора, — это нефть. Поэтому, по мнению главы Минобороны, Украина должна предпринимать последовательные шаги для того, чтобы усилили санкции, скоординироваться с партнерами, разработать стратегию противодействия теневому флоту и согласовать совместные действия с партнерами в море.

Цель — создать россии самый большой дефицит бюджета в ее истории.

"Мир в Украине наступит тогда, когда небо будет закрыто, российская армия потеряет наступательный потенциал, экономика россии не выдержит нагрузки", — резюмировал Федоров.

Напомним

Несколько ранее Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский сообщил о восстановлении контроля над 400 кв. км территории и 8 населенными пунктами на Александровском направлении. На Запорожском направлении ВСУ осуществляют контратаки для выравнивания линии фронта.

Александра Василенко

