Федоров озвучив "план війни" та назвав три цілі Міноборони
Київ • УНН
Міністерство оборони України представило план війни з трьома цілями: закрити небо, зупинити ворога на всіх фронтах і позбавити Росію економічного ресурсу. Це має призвести до найбільшого дефіциту бюджету РФ в історії.
У Міністерстві оборони у четверту річницю повномасштабного вторгнення рф в Україну озвучили актуальний план війни. За словами голови профільного міністерства Михайла Федорова, який написав про це у своєму Telegram-каналі, він передбачає виконання трьох цілей, передає УНН.
Наш план війни — це три конкретні цілі. 1. Закрити небо. 2. Зупинити ворога на землі, у морі та кіберпросторі. 3. Позбавити росію економічного ресурсу воювати
Перша ціль — "закрити небо" й захистити цивільних та інфраструктуру. Для цього у Міноборони поставили амбітну мету: ідентифікувати 100% повітряних загроз у реальному часі та перехоплювати щонайменше 95% ракет і дронів.
Міністр оборони України переконує, що її досягненню мають посприяти створення багаторівневої системи "малої" ППО та масштабування перехоплювачів.
Друга ціль — зупинити противника "на землі, у морі та кіберпросторі".
"Наш орієнтир — понад 200 вбитих окупантів за кожен км². Це рівень втрат, за якого просування стає неможливим. Наша мета — зупинити ворога в кожному домені — на землі, у морі та кіберпросторі", — сказав Михайло Федоров.
Додав, що для цього вже існує конкретний перелік рішень і проєктів: від покращення системи закупівель та закінчення корпусної реформи до трансформації системи підготовки й управління на основі даних.
Третя ціль — позбавити росію економічного ресурсу воювати. Основне джерело, яке фінансує оборонні видатки країни-агресорки, — це нафта. Тому, на думку очільника Міноборони, Україна має робити послідовні кроки для того, аби посилили санкції, скоординуватися з партнерами, розробити стратегію протидії тіньовому флоту та узгодити спільні дії з партнерами в морі.
Мета — створити росії найбільшій дефіцит бюджету в її історії.
"Мир в Україні настане тоді, коли небо буде закрите, російська армія втратить наступальний потенціал, економіка росії не витримає навантаження", — резюмував Федоров.
