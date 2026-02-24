$43.300.02
51.010.09
ukenru
Ексклюзив
09:05 • 3392 перегляди
Чи справді зміна погоди впливає на здоров’я людини - коментар лікаря
08:57 • 4102 перегляди
Україна готова діяти конструктивно на тлі спору щодо "Дружби" з Угорщиною, є реалістичні рішення - голова МЗС
08:32 • 4554 перегляди
Європейські лідери надіслали меседжі підтримки Україні у річницю вторгнення рф - що у заявахPhoto
Ексклюзив
07:45 • 6626 перегляди
"Він помер у мене на руках у російському полоні" - чотири роки великої війни, що змінила мільйони життів Photo
06:54 • 9086 перегляди
Зеленський звернувся до українців у роковини вторгнення з бункеру на Банковій, де працював на початку війниVideo
23 лютого, 17:51 • 18816 перегляди
Були перші доповіді щодо вибуху в Миколаєві, перевіряється версія щодо теракту - Зеленський
Ексклюзив
23 лютого, 17:38 • 37952 перегляди
Україна звільняє території - військовий пояснив чи можна вважати події на Запорізькому напрямку контрнаступом
23 лютого, 17:34 • 30011 перегляди
На АЗС у Миколаєві пролунав вибух: семеро поліцейських постраждали, двоє у важкому станіPhoto
23 лютого, 17:17 • 29617 перегляди
Словаччина припинить екстрені поставки електроенергії до України - ФіцоVideo
23 лютого, 15:53 • 23293 перегляди
ЄС не зміг погодити 20-й пакет санкцій проти росії – Каллас
Федоров озвучив "план війни" та назвав три цілі Міноборони

Київ • УНН

 • 1858 перегляди

Міністерство оборони України представило план війни з трьома цілями: закрити небо, зупинити ворога на всіх фронтах і позбавити Росію економічного ресурсу. Це має призвести до найбільшого дефіциту бюджету РФ в історії.

Федоров озвучив "план війни" та назвав три цілі Міноборони

У Міністерстві оборони у четверту річницю повномасштабного вторгнення рф в Україну озвучили актуальний план війни. За словами голови профільного міністерства Михайла Федорова, який написав про це у своєму Telegram-каналі, він передбачає виконання трьох цілей, передає УНН.

Наш план війни — це три конкретні цілі. 1. Закрити небо. 2. Зупинити ворога на землі, у морі та кіберпросторі. 3. Позбавити росію економічного ресурсу воювати

- написав Федоров.

Перша ціль — "закрити небо" й захистити цивільних та інфраструктуру. Для цього у Міноборони поставили амбітну мету: ідентифікувати 100% повітряних загроз у реальному часі та перехоплювати щонайменше 95% ракет і дронів.

Міністр оборони України переконує, що її досягненню мають посприяти створення багаторівневої системи "малої" ППО та масштабування перехоплювачів.

Друга ціль — зупинити противника "на землі, у морі та кіберпросторі".

"Наш орієнтир — понад 200 вбитих окупантів за кожен км². Це рівень втрат, за якого просування стає неможливим. Наша мета — зупинити ворога в кожному домені — на землі, у морі та кіберпросторі", — сказав Михайло Федоров.

Додав, що для цього вже існує конкретний перелік рішень і проєктів: від покращення системи закупівель та закінчення корпусної реформи до трансформації системи підготовки й управління на основі даних.

Третя ціль — позбавити росію економічного ресурсу воювати. Основне джерело, яке фінансує оборонні видатки країни-агресорки, — це нафта. Тому, на думку очільника Міноборони, Україна має робити послідовні кроки для того, аби посилили санкції, скоординуватися з партнерами, розробити стратегію протидії тіньовому флоту та узгодити спільні дії з партнерами в морі.

Мета — створити росії найбільшій дефіцит бюджету в її історії.

"Мир в Україні настане тоді, коли небо буде закрите, російська армія втратить наступальний потенціал, економіка росії не витримає навантаження", — резюмував Федоров.

Дещо раніше Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський повідомив про відновлення контролю над 400 кв. км території та 8 населеними пунктами на Олександрівському напрямку. На Запорізькому напрямку ЗСУ здійснюють контратаки для вирівнювання лінії фронту.

Олександра Василенко

