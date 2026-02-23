$43.270.01
50.920.00
ukenru
17:51 • 1280 перегляди
Були перші доповіді щодо вибуху в Миколаєві, перевіряється версія щодо теракту - Зеленський
Ексклюзив
17:38 • 2834 перегляди
Україна звільняє території - військовий пояснив чи можна вважати події на Запорізькому напрямку контрнаступом
17:34 • 3168 перегляди
На АЗС у Миколаєві пролунав вибух: семеро поліцейських постраждали, двоє у важкому станіPhoto
17:17 • 3738 перегляди
Словаччина припинить екстрені поставки електроенергії до України - ФіцоVideo
15:53 • 7554 перегляди
ЄС не зміг погодити 20-й пакет санкцій проти росії – Каллас
Ексклюзив
15:29 • 10063 перегляди
Telegram під питанням - чи варто блокувати месенджер та чи зменшить це ризик терактів в Україні
Ексклюзив
14:58 • 9952 перегляди
Чому виникає біль у скронях та як його позбутися
14:29 • 11608 перегляди
Теракт у Львові: підозрювану відправили під варту на 60 діб без права застави
Ексклюзив
13:20 • 38258 перегляди
“Скарги на клініку Odrex не закінчуються”,– активісти руху StopOdrex заявляють про масові звернення пацієнтів
Ексклюзив
13:02 • 43656 перегляди
Для ефективної роботи Defence City необхідна синергія держави і виробників зброї - експерт
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал
Кримінал
Світ
Світ
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+3°
3м/с
92%
743мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
Сумнозвісне фото колишнього принца Ендрю після арешту вивісили в ЛувріPhoto23 лютого, 08:38 • 61290 перегляди
“Не можу повірити, що вам 18”: Дженніфер Лопес емоційно звернулася до дітей у день їхнього повноліттяVideo23 лютого, 11:24 • 26058 перегляди
Нідерланди отримали наймолодшого прем'єр-міністра в історії - король прийняв присягу нового коаліційного урядуVideo23 лютого, 11:50 • 35928 перегляди
Нові 200-гривневі банкноти з гаслом "Слава Україні!" вводять в обіг - що треба знатиPhoto13:28 • 22730 перегляди
Заміщення мобілізованих працівників та тиск правоохоронців: у Торгово-промисловій палаті розповіли про основні проблеми бізнесу14:00 • 14134 перегляди
Публікації
Заміщення мобілізованих працівників та тиск правоохоронців: у Торгово-промисловій палаті розповіли про основні проблеми бізнесу14:00 • 14292 перегляди
“Скарги на клініку Odrex не закінчуються”,– активісти руху StopOdrex заявляють про масові звернення пацієнтів
Ексклюзив
13:20 • 38258 перегляди
Для ефективної роботи Defence City необхідна синергія держави і виробників зброї - експерт
Ексклюзив
13:02 • 43656 перегляди
Три медичні трагедії і роки боротьби у судах: чи має українських пацієнт право на справедливість20 лютого, 13:32 • 137208 перегляди
Блохи в домі: як дрібна проблема перетворюється на велику загрозу і що з цим робитиPhoto20 лютого, 11:49 • 146494 перегляди
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Кая Каллас
Кирило Буданов
Олександр Сирський
Роберт Фіцо
Актуальні місця
Україна
Словаччина
Сполучені Штати Америки
Угорщина
Німеччина
Реклама
УНН Lite
Андрій Джеджула охрестив доньку Емілію та вперше показав її обличчяVideo16:51 • 1822 перегляди
“Не можу повірити, що вам 18”: Дженніфер Лопес емоційно звернулася до дітей у день їхнього повноліттяVideo23 лютого, 11:24 • 26143 перегляди
Сумнозвісне фото колишнього принца Ендрю після арешту вивісили в ЛувріPhoto23 лютого, 08:38 • 61397 перегляди
Брітні Спірс опублікувала відверте фото без одягу з відпочинку на пляжіPhoto21 лютого, 15:47 • 67327 перегляди
Зендею помітили з новою обручкою на тлі чуток про таємний шлюб з Томом ГолландомPhoto21 лютого, 08:33 • 67424 перегляди
Актуальне
Соціальна мережа
Дипломатка
Starlink
Техніка
Опалення

Україна звільняє території - військовий пояснив чи можна вважати події на Запорізькому напрямку контрнаступом

Київ • УНН

 • 2820 перегляди

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський повідомив про відновлення контролю над 400 кв. км території та 8 населеними пунктами на Олександрівському напрямку. На Запорізькому напрямку ЗСУ здійснюють контратаки для вирівнювання лінії фронту, а не контрнаступ.

Україна звільняє території - військовий пояснив чи можна вважати події на Запорізькому напрямку контрнаступом

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський повідомив, що Сили оборони на Олександрівському напрямку з кінця січня відновили контроль над 400 кв. км території та вісьмома населеними пунктами. Він провів нараду з командирами щодо виконання бойових завдань та посилення оборони.

"Працюю безпосередньо на напрямках виконання бойових завдань у Південній операційній зоні. Під час чергової робочої поїздки відвідав частини, які наступають, та частини, які тримають оборону на одній із ключових ділянок фронту", - вказав Головком.

На Запорізькому напрямку Сили оборони України не ведуть контрнаступ, а здійснюють контратаки з метою вирівнювання лінії фронту, закриття вразливих ділянок та підготовки до стійкої оборони. Водночас російська армія проводить масштабну ротацію і готується до весняної наступальної кампанії 2026 року з акцентом на інші ділянки фронту. Про це в коментарі для УНН розповів офіцер резерву ЗСУ та військовий експерт Андрій Крамаров.

Starlink як несподіваний фактор для ворога

Одним із чинників, який суттєво вплинув на ситуацію, стала деградація системи зв’язку противника. За словами експерта, він очікував, що проблеми зі Starlink стануть для росіян викликом, але не припускав, що наслідки будуть настільки відчутними.

"Я вважав, що це буде проблема, і вони намагатимуться її вирішити. Але це для них вилилося відкатом у системі зв’язку. Вони фактично відкотилися. Я, якщо чесно, не розраховував, що це створить для них настільки велику проблему", – зазначив Крамаров.

Водночас він наголошує, що ситуацію не можна пояснювати виключно проблемами зі зв’язком.

Запорізький напрямок: що там відбувається

За словами експерта, ключовим чинником стала структура та використання російських резервів. росія тривалий час утримувала на цьому напрямку значні сили, не маючи змоги застосувати їх на інших ділянках фронту.

"У росіян на Запорізькому напрямку залишалося дуже багато резервів. Вони розуміли, що не мають достатньої ширини фронту, щоб ефективно використати ці війська деінде. Там було менше 150 тисяч особового складу, і вони вирішили кинути ці резерви в дію на Запорізькому напрямку", – пояснив він.

Крамаров визнає, що на той момент українська оборона на окремих ділянках також була недостатньо підготовленою, чим і скористався противник.

"Виявилося, що і в нас там не було достатньо вибудуваної оборони. росіяни підкинули резерви й змогли зайняти певні позиції", – додав експерт.

Ротація ворога і підготовка до весни 2026 року

Наразі, за словами Крамарова, активних масштабних бойових дій на Запорізькому напрямку немає, оскільки російська армія вивела частину резервів і проводить ротацію.

"Зараз там іде велика ротація військ. Вони готуються до наступальної операції навесні 2026 року. Основний акцент – це не Запоріжжя, а Костянтинівка, Покровський напрямок, Мирноград", – зазначив він.

Саме перекидання резервів з Запорізького напрямку, за словами експерта, дало українським підрозділам можливість діяти активніше на окремих ділянках.

Чому це не контрнаступ

Крамаров наголошує: те, що відбувається зараз, некоректно називати контрнаступом. Йдеться про оборонну контратаку та стабілізаційні дії.

"Це не контрнаступ. Це контратака. Ми беремо під контроль певні території там, де бачимо, що ворог не має можливості зайти. Це вирівнювання лінії фронту і стабілізація ситуації", – пояснив він.

Експерт критично ставиться до заяв про звільнення "400 квадратних кілометрів". Андрій Крамаров не заперечує, що території дійсно звільнено, але звертає увагу на нюанси. 

"Говорити про 400 квадратних кілометрів – це некоректно. Територія є, але це звучить популістично. Насправді йдеться про укріплення оборони та вирівнювання лінії фронту. Тут немає великого наступу", – наголосив Крамаров.

Для порівняння він нагадав реальні контрнаступальні операції минулих років.

"Контрнаступ – це як було на Харківщині чи на Херсонщині, коли ми проривали лінію фронту і заходили в тил противника. Я брав участь у Херсонській операції і знаю, що це таке. Те, що відбувається зараз, – це не воно", – підкреслив експерт.

Ключова мета – стабілізація і підготовка оборони

Основне завдання українських підрозділів на Запорізькому напрямку зараз – не просування вглиб, а закриття вразливих місць і підготовка до оборони, щоб уникнути повторення проривів, які сталися восени.

"Ми стабілізуємо лінію фронту, забираємо назад окремі висоти, зокрема на Гуляйпільському напрямку. Це ключові позиції для розміщення артилерії та роботи дронів. Також цими діями ми зриваємо наступ противника", - резюмував він. 

Населений пункт Криничне у Запорізькій області перебуває під контролем ЗСУ - Волошин19.02.26, 14:55 • 3882 перегляди

Андрій Тимощенков

Війна в Україні
Воєнний стан
Війна в Україні
Сутички
Starlink
Харківська область
Запорізька область
Збройні сили України
Херсонська область
Олександр Сирський
Україна