Україна звільняє території - військовий пояснив чи можна вважати події на Запорізькому напрямку контрнаступом

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський повідомив, що Сили оборони на Олександрівському напрямку з кінця січня відновили контроль над 400 кв. км території та вісьмома населеними пунктами. Він провів нараду з командирами щодо виконання бойових завдань та посилення оборони.

"Працюю безпосередньо на напрямках виконання бойових завдань у Південній операційній зоні. Під час чергової робочої поїздки відвідав частини, які наступають, та частини, які тримають оборону на одній із ключових ділянок фронту", - вказав Головком.

На Запорізькому напрямку Сили оборони України не ведуть контрнаступ, а здійснюють контратаки з метою вирівнювання лінії фронту, закриття вразливих ділянок та підготовки до стійкої оборони. Водночас російська армія проводить масштабну ротацію і готується до весняної наступальної кампанії 2026 року з акцентом на інші ділянки фронту. Про це в коментарі для УНН розповів офіцер резерву ЗСУ та військовий експерт Андрій Крамаров.

Starlink як несподіваний фактор для ворога

Одним із чинників, який суттєво вплинув на ситуацію, стала деградація системи зв’язку противника. За словами експерта, він очікував, що проблеми зі Starlink стануть для росіян викликом, але не припускав, що наслідки будуть настільки відчутними.

"Я вважав, що це буде проблема, і вони намагатимуться її вирішити. Але це для них вилилося відкатом у системі зв’язку. Вони фактично відкотилися. Я, якщо чесно, не розраховував, що це створить для них настільки велику проблему", – зазначив Крамаров.

Водночас він наголошує, що ситуацію не можна пояснювати виключно проблемами зі зв’язком.

Запорізький напрямок: що там відбувається

За словами експерта, ключовим чинником стала структура та використання російських резервів. росія тривалий час утримувала на цьому напрямку значні сили, не маючи змоги застосувати їх на інших ділянках фронту.

"У росіян на Запорізькому напрямку залишалося дуже багато резервів. Вони розуміли, що не мають достатньої ширини фронту, щоб ефективно використати ці війська деінде. Там було менше 150 тисяч особового складу, і вони вирішили кинути ці резерви в дію на Запорізькому напрямку", – пояснив він.

Крамаров визнає, що на той момент українська оборона на окремих ділянках також була недостатньо підготовленою, чим і скористався противник.

"Виявилося, що і в нас там не було достатньо вибудуваної оборони. росіяни підкинули резерви й змогли зайняти певні позиції", – додав експерт.

Ротація ворога і підготовка до весни 2026 року

Наразі, за словами Крамарова, активних масштабних бойових дій на Запорізькому напрямку немає, оскільки російська армія вивела частину резервів і проводить ротацію.

"Зараз там іде велика ротація військ. Вони готуються до наступальної операції навесні 2026 року. Основний акцент – це не Запоріжжя, а Костянтинівка, Покровський напрямок, Мирноград", – зазначив він.

Саме перекидання резервів з Запорізького напрямку, за словами експерта, дало українським підрозділам можливість діяти активніше на окремих ділянках.

Чому це не контрнаступ

Крамаров наголошує: те, що відбувається зараз, некоректно називати контрнаступом. Йдеться про оборонну контратаку та стабілізаційні дії.

"Це не контрнаступ. Це контратака. Ми беремо під контроль певні території там, де бачимо, що ворог не має можливості зайти. Це вирівнювання лінії фронту і стабілізація ситуації", – пояснив він.

Експерт критично ставиться до заяв про звільнення "400 квадратних кілометрів". Андрій Крамаров не заперечує, що території дійсно звільнено, але звертає увагу на нюанси.

"Говорити про 400 квадратних кілометрів – це некоректно. Територія є, але це звучить популістично. Насправді йдеться про укріплення оборони та вирівнювання лінії фронту. Тут немає великого наступу", – наголосив Крамаров.

Для порівняння він нагадав реальні контрнаступальні операції минулих років.

"Контрнаступ – це як було на Харківщині чи на Херсонщині, коли ми проривали лінію фронту і заходили в тил противника. Я брав участь у Херсонській операції і знаю, що це таке. Те, що відбувається зараз, – це не воно", – підкреслив експерт.

Ключова мета – стабілізація і підготовка оборони

Основне завдання українських підрозділів на Запорізькому напрямку зараз – не просування вглиб, а закриття вразливих місць і підготовка до оборони, щоб уникнути повторення проривів, які сталися восени.

"Ми стабілізуємо лінію фронту, забираємо назад окремі висоти, зокрема на Гуляйпільському напрямку. Це ключові позиції для розміщення артилерії та роботи дронів. Також цими діями ми зриваємо наступ противника", - резюмував він.

