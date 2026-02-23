Украина освобождает территории - военный объяснил, можно ли считать события на Запорожском направлении контрнаступлением

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский сообщил, что Силы обороны на Александровском направлении с конца января восстановили контроль над 400 кв. км территории и восемью населенными пунктами. Он провел совещание с командирами по выполнению боевых задач и усилению обороны.

"Работаю непосредственно на направлениях выполнения боевых задач в Южной операционной зоне. Во время очередной рабочей поездки посетил наступающие части и части, держащие оборону на одном из ключевых участков фронта", - указал Главнокомандующий.

На Запорожском направлении Силы обороны Украины не ведут контрнаступление, а осуществляют контратаки с целью выравнивания линии фронта, закрытия уязвимых участков и подготовки к устойчивой обороне. В то же время российская армия проводит масштабную ротацию и готовится к весенней наступательной кампании 2026 года с акцентом на другие участки фронта. Об этом в комментарии для УНН рассказал офицер резерва ВСУ и военный эксперт Андрей Крамаров.

Starlink как неожиданный фактор для врага

Одним из факторов, существенно повлиявших на ситуацию, стала деградация системы связи противника. По словам эксперта, он ожидал, что проблемы со Starlink станут для россиян вызовом, но не предполагал, что последствия будут настолько ощутимыми.

"Я считал, что это будет проблема, и они будут пытаться ее решить. Но это для них вылилось в откат в системе связи. Они фактически откатились. Я, если честно, не рассчитывал, что это создаст для них настолько большую проблему", – отметил Крамаров.

В то же время он подчеркивает, что ситуацию нельзя объяснять исключительно проблемами со связью.

Запорожское направление: что там происходит

По словам эксперта, ключевым фактором стала структура и использование российских резервов. Россия долгое время удерживала на этом направлении значительные силы, не имея возможности применить их на других участках фронта.

"У россиян на Запорожском направлении оставалось очень много резервов. Они понимали, что не имеют достаточной ширины фронта, чтобы эффективно использовать эти войска где-либо еще. Там было менее 150 тысяч личного состава, и они решили бросить эти резервы в действие на Запорожском направлении", – пояснил он.

Крамаров признает, что на тот момент украинская оборона на отдельных участках также была недостаточно подготовленной, чем и воспользовался противник.

"Оказалось, что и у нас там не было достаточно выстроенной обороны. Россияне подбросили резервы и смогли занять определенные позиции", – добавил эксперт.

Ротация врага и подготовка к весне 2026 года

Сейчас, по словам Крамарова, активных масштабных боевых действий на Запорожском направлении нет, поскольку российская армия вывела часть резервов и проводит ротацию.

"Сейчас там идет большая ротация войск. Они готовятся к наступательной операции весной 2026 года. Основной акцент – это не Запорожье, а Константиновка, Покровское направление, Мирноград", – отметил он.

Именно переброска резервов с Запорожского направления, по словам эксперта, дала украинским подразделениям возможность действовать активнее на отдельных участках.

Почему это не контрнаступление

Крамаров подчеркивает: то, что происходит сейчас, некорректно называть контрнаступлением. Речь идет об оборонительной контратаке и стабилизационных действиях.

"Это не контрнаступление. Это контратака. Мы берем под контроль определенные территории там, где видим, что враг не имеет возможности зайти. Это выравнивание линии фронта и стабилизация ситуации", – пояснил он.

Эксперт критически относится к заявлениям об освобождении "400 квадратных километров". Андрей Крамаров не отрицает, что территории действительно освобождены, но обращает внимание на нюансы.

"Говорить о 400 квадратных километрах – это некорректно. Территория есть, но это звучит популистски. На самом деле речь идет об укреплении обороны и выравнивании линии фронта. Здесь нет большого наступления", – подчеркнул Крамаров.

Для сравнения он напомнил реальные контрнаступательные операции прошлых лет.

"Контрнаступление – это как было на Харьковщине или на Херсонщине, когда мы прорывали линию фронта и заходили в тыл противника. Я участвовал в Херсонской операции и знаю, что это такое. То, что происходит сейчас, – это не оно", – подчеркнул эксперт.

Ключевая цель – стабилизация и подготовка обороны

Основная задача украинских подразделений на Запорожском направлении сейчас – не продвижение вглубь, а закрытие уязвимых мест и подготовка к обороне, чтобы избежать повторения прорывов, которые произошли осенью.

"Мы стабилизируем линию фронта, забираем назад отдельные высоты, в частности на Гуляйпольском направлении. Это ключевые позиции для размещения артиллерии и работы дронов. Также этими действиями мы срываем наступление противника", - резюмировал он.

