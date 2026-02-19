$43.290.03
Населенный пункт Криничное в Запорожской области находится под контролем ВСУ - Волошин

Киев • УНН

 • 74 просмотра

Представитель Сил обороны Юга Владислав Волошин опроверг заявления рф о захвате Криничного. ВСУ проводят контратакующие действия на Александровском направлении, чтобы не допустить продвижения врага.

Населенный пункт Криничное в Запорожской области находится под контролем ВСУ - Волошин

Населенный пункт Криничное Запорожской области находится под контролем Сил обороны Украины, несмотря на заявления на российских ресурсах о его якобы захвате. Также Силы обороны проводят контратакующие и штурмовые действия на Александровском направлении, чтобы не допустить продвижения российских войск в сторону Днепропетровской области. Об этом в эфире телемарафона заявил представитель Сил обороны Юга Владислав Волошин, передает УНН.

Подробности

"Хотелось бы рассказать о том, что в российских пабликах снова начала появляться разная информация о том, что они взяли населенный пункт Криничное. Криничное вообще расположено западнее Святопетровки и Староукраинки. То есть, туда им чтобы зайти нужно очень и очень постараться. Я хочу опровергнуть эту информацию, потому что Криничное под нашим контролем", - сказал Волошин.

Он отметил, что за минувшие сутки Силы обороны провели более 20 поисково-ударных и контрдиверсионных действий, уничтожая вражеские инфильтрационные группы, штурмовые группы, которые пытались проникнуть вглубь украинской обороны, а также совершили контратакующие действия, опровергая те российские утверждения, что они где-то захватили какие-то территории.

"Кроме того, мы также уменьшаем и серую зону. Не даем врагу завести группы закрепления, не даем ему атаковать наши позиции. В некоторых случаях мы действуем на опережение и на некоторых участках ЛБЗ врагу кажется, что мы организовали какое-то контрнаступление, но это наши согласованные и скоординированные действия, чтобы не дать врагу продвигаться глубже на нашу территорию", - добавил Волошин.

Кроме того, по словам представителя, армия РФ пытается вытеснить украинские силы из Гуляйполя, но это им не удается.

"Противник на Александровском направлении за минувшие сутки провел 10 боевых столкновений. Ситуация там довольно напряженная, но Силы обороны страны уничтожают врага, пытаются не дать ему продвинуться в сторону Днепропетровской области, в сторону населенного пункта Покровское. Мы проводим также удачные действия, поэтому врагу от нас сейчас несладко, но он не прекращает своей активности", - отметил представитель.

Напомним

237 боев произошло на фронте за прошедшие сутки, что почти на половину больше, чем сутками ранее, больше всего по направлениям пришлось на Гуляйпольское и Покровское направления.

Павел Башинский

