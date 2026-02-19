Населений пункт Криничне у Запорізькій області перебуває під контролем ЗСУ - Волошин

Населений пункт Криничне Запорізької області перебуває під контролем Сил оборони України, попри заяви на російських ресурсах про його нібито захоплення. Також Сили оборони проводять контратакувальні та штурмові дії на Олександрівському напрямку, щоб не допустити просування російських військ у бік Дніпропетровської області. Про це в ефірі телемарафону заявив речник Сил оборони Півдня Владислав Волошин, передає УНН.

Деталі

"Хотілось би розповісти про те, що у російських пабліках знову почала йти різна інформація про те, що вони взяли населений пункт Криничне. Криничне взагалі розташоване західніше від Святопетрівки і Староукраїнки. Тобто, туди їм щоб зайти треба дуже і дуже постаратися. Я хочу спростувати цю інформацію, тому що Криничне під нашим контролем", - сказав Волошин.

Він зазначив, що за минулу добу Сили оборони провели більше 20 пошуково-ударних і контрдиверсійних дій, знищуючи ворожі інфільтраційні групи, штурмові групи, які намагались проникнути вглиб української оборони, а також здійснили контратакувальні дії, спростовуючи ті російські твердження, що вони десь захопили якісь території.

"Крім того, ми також зменшуємо і сіру зону. Не даємо ворогу завести групи закріплення, не даємо йому атакувати наші позиції. У деяких випадках ми діємо на випередження і на деяких ділянках ЛБЗ ворогу здається, що ми організували якийсь контрнаступ, але це наші узгоджені і скоординовані дії, щоб не дати ворогу просуватися глибше на нашу територію", - додав Волошин.

Окрім того, за словами речника, армія рф намагається витіснити українські сили із Гуляйполя, але це їм не вдається.

"Противник на Олександрівському напрямку за минулу добу провів 10 бойових зіткнень. Ситуація там доволі напружена, але Сили оборони країни знищують ворога, намагаються не дати йому просунутись в бік Дніпропетровської області, в бік населеного пункту Покровське. Ми проводимо також вдалі дії, тому ворогу від нас зараз непереливки, але він не припиняє своєї активності", - зазначив речник.

Нагадаємо

237 боїв сталося на фронті минулої доби, що майже на половину більше, ніж добою раніше, найбільше за напрямками припало на Гуляйпільський та Покровський напрямки.