Ексклюзив
12:37 • 1756 перегляди
Резонансне інтерв’ю Залужного: експерт пояснив, чи можна вважати, що в Україні стартувала передвиборча кампанія
Ексклюзив
11:28 • 10241 перегляди
Знести чи компенсувати вартість: чи може громада Одеси відібрати землю у скандальної клініки Odrex?
09:20 • 16956 перегляди
"Отруєння" нардепів не пов'язані з харчуванням у їдальні, виявили норовірус - апарат ВР
09:12 • 18359 перегляди
Дрони СБУ вразили нафтобазу "Великолукська" у псковській області рф - джерело
Ексклюзив
07:36 • 19640 перегляди
Ями на дорогах: чому зі снігом зникає і асфальт та куди звертатись у разі пошкодження авто
07:02 • 15802 перегляди
"Вони завжди забувають, що ми не росія": Зеленський розкрив умови проведення виборів в Україні
Ексклюзив
18 лютого, 16:17 • 31194 перегляди
Чергові переговори без прориву: москва затягує час, Трамп продовжує жити в ілюзіях, а Україна не дозволяє нав’язати капітуляцію
18 лютого, 15:06 • 68644 перегляди
Винищувачі лінійки “F”: від культового “Топ Ган” до сучасного F-35PhotoVideo
Ексклюзив
18 лютого, 14:25 • 50992 перегляди
Світла менше, а суми у платіжках більші - як це працює
Ексклюзив
18 лютого, 12:34 • 69121 перегляди
Defence City: фільтр доброчесності чи інструмент блокування розвитку ОПК
Знести чи компенсувати вартість: чи може громада Одеси відібрати землю у скандальної клініки Odrex?
Ексклюзив
11:28 • 10241 перегляди
Крига скресла: боротьба з тиском на бізнес зрушила з мертвої точки, але замовні справи ще нікуди не зникли
Рамадан 2026: священний місяць посту, молитви та духовного оновлення
Винищувачі лінійки "F": від культового "Топ Ган" до сучасного F-35
Чому НСЗУ та МОЗ ігнорують питання журналістів про співпрацю зі скандальною клінікою Odrex?
Населений пункт Криничне у Запорізькій області перебуває під контролем ЗСУ - Волошин

Київ • УНН

 • 42 перегляди

Речник Сил оборони Півдня Владислав Волошин спростував заяви рф про захоплення Криничного. ЗСУ проводять контратакувальні дії на Олександрівському напрямку, щоб не допустити просування ворога.

Населений пункт Криничне у Запорізькій області перебуває під контролем ЗСУ - Волошин

Населений пункт Криничне Запорізької області перебуває під контролем Сил оборони України, попри заяви на російських ресурсах про його нібито захоплення. Також Сили оборони проводять контратакувальні та штурмові дії на Олександрівському напрямку, щоб не допустити просування російських військ у бік Дніпропетровської області. Про це в ефірі телемарафону заявив речник Сил оборони Півдня Владислав Волошин, передає УНН.

Деталі

"Хотілось би розповісти про те, що у російських пабліках знову почала йти різна інформація про те, що вони взяли населений пункт Криничне. Криничне взагалі розташоване західніше від Святопетрівки і Староукраїнки. Тобто, туди їм щоб зайти треба дуже і дуже постаратися. Я хочу спростувати цю інформацію, тому що Криничне під нашим контролем", - сказав Волошин.

Він зазначив, що за минулу добу Сили оборони провели більше 20 пошуково-ударних і контрдиверсійних дій, знищуючи ворожі інфільтраційні групи, штурмові групи, які намагались проникнути вглиб української оборони, а також здійснили контратакувальні дії, спростовуючи ті російські твердження, що вони десь захопили якісь території.

"Крім того, ми також зменшуємо і сіру зону. Не даємо ворогу завести групи закріплення, не даємо йому атакувати наші позиції. У деяких випадках ми діємо на випередження і на деяких ділянках ЛБЗ ворогу здається, що ми організували якийсь контрнаступ, але це наші узгоджені і скоординовані дії, щоб не дати ворогу просуватися глибше на нашу територію", - додав Волошин.

Окрім того, за словами речника, армія рф намагається витіснити українські сили із Гуляйполя, але це їм не вдається.

"Противник на Олександрівському напрямку за минулу добу провів 10 бойових зіткнень. Ситуація там доволі напружена, але Сили оборони країни знищують ворога, намагаються не дати йому просунутись в бік Дніпропетровської області, в бік населеного пункту Покровське. Ми проводимо також вдалі дії, тому ворогу від нас зараз непереливки, але він не припиняє своєї активності", - зазначив речник.

Нагадаємо

237 боїв сталося на фронті минулої доби, що майже на половину більше, ніж добою раніше, найбільше за напрямками припало на Гуляйпільський та Покровський напрямки.

Павло Башинський

Війна в Україні
Село
російська пропаганда
Війна в Україні
Сутички