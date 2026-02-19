$43.260.09
Ексклюзив
18 лютого, 16:17 • 16143 перегляди
Чергові переговори без прориву: москва затягує час, Трамп продовжує жити в ілюзіях, а Україна не дозволяє нав’язати капітуляцію
18 лютого, 15:06 • 43072 перегляди
Винищувачі лінійки “F”: від культового “Топ Ган” до сучасного F-35PhotoVideo
Ексклюзив
18 лютого, 14:25 • 41828 перегляди
Світла менше, а суми у платіжках більші - як це працює
Ексклюзив
18 лютого, 12:34 • 51425 перегляди
Defence City: фільтр доброчесності чи інструмент блокування розвитку ОПК
Ексклюзив
18 лютого, 10:59 • 33465 перегляди
Вирок і амністія завдяки усиновленню дитини: парламентська ТСК має багато питань до директора НАБУ Кривоноса
18 лютого, 10:49 • 24318 перегляди
Політична частина переговорів залишається складною, сторони домовилися продовжувати діалог – Зеленський
18 лютого, 10:05 • 26743 перегляди
Українська сторона підтвердила завершення близько двогодинних переговорів у Женеві
18 лютого, 09:44 • 26551 перегляди
Зеленський розкрив завдання українській делегації у Женеві після констатації намагань рф затягнути перемовини
18 лютого, 08:42 • 18772 перегляди
У Женеві розпочався другий день переговорів Україна-США-рф - Умєров
18 лютого, 07:55 • 19458 перегляди
Зеленський: Україна запровадила пакет санкцій проти лукашенка
Кількість боїв на фронті за добу зросла - Генштаб оновив карту за напрямками

Київ • УНН

 • 6 перегляди

Минулої доби на фронті зафіксовано 237 бойових зіткнень, що майже на половину більше, ніж днем раніше. Найбільше атак припало на Гуляйпільський та Покровський напрямки.

Кількість боїв на фронті за добу зросла - Генштаб оновив карту за напрямками

237 боїв сталося на фронті минулої доби, що майже на половину більше, ніж добою раніше, найбільше за напрямками припало на Гуляйпільський та Покровський напрямки, повідомили у Генеральному штабі ЗСУ у ранковому зведенні 19 лютого, показавши карту бойових дій, пише УНН.

Загалом протягом минулої доби зафіксовано 237 бойових зіткнень

- повідомили у Генштабі.

Вчора противник завдав одного ракетного удару із застосуванням однієї ракети та 88 авіаційних ударів, скинув 270 керованих авіабомб. Крім того, застосував 4524 дрони-камікадзе та здійснив 2769 обстрілів населених пунктів та позицій наших військ, зокрема 127 – із реактивних систем залпового вогню.

Агресор завдавав авіаударів, зокрема неподалік Орестополя, Покровського, Підгаврилівки, Верхньої Терси, Сергіївки, Гуляйпільського, Воздвижівки, Копанів, Терсянки, Оріхова, Зірниці та Барвинівки.

За минулу добу ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили два пункти управління, три райони зосередження живої сили, станцію РЕБ та гармату противника.

Ситуація за напрямками

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках минулої доби мало місце два боєзіткнення, противник здійснив 139 обстрілів, з яких 11 - із застосуванням РСЗВ. Також завдав двох авіаударів із застосуванням п’яти КАБ.

На Південно-Слобожанському напрямку ворог чотири рази намагався прорвати оборонні рубежі наших захисників у районах населених пунктів Вільча, Фиголівка, Зелене та Зарубинка.

На Куп’янському напрямку ворог двічі атакував у районі Курилівки.

На Лиманському напрямку противник атакував вісім разів. Намагався вклинитися в нашу обону у районах населених пунктів Твердохлібове, Рідкодуб, Дробишеве, Ставки та Зарічне.

На Слов’янському напрямку протягом вчорашньої доби наші захисники зупинили вісім спроб окупантів просунутися вперед у бік населених пунктів Рай-Олександрівка, Закітне, Різниківка, Платонівка та Пазено.

На Краматорському напрямку, за уточненою інформацією, ворог сім разів атакував у районах Бондарного, Федорівки та Часового Яру.

На Костянтинівському напрямку ворог здійснив 22 атаки поблизу Костянтинівки, Берестка, Степанівки, Русиного Яру, Плещіївки, Щербинівки, Софіївки, Новопавлівки та Іллінівки.

На Покровському напрямку наші захисники зупинили 42 штурмові дії агресора поблизу населених пунктів Затишок, Родинське, Шевченко, Новоолександрівка, Покровськ, Новопавлівка, Гришине, Котлине, Удачне, Молодецьке, Новопідгородне, Білицьке та Дачне.

На Олександрівському напрямку противник атакував десять разів. Намагався просунутися у бік Іванівки, Тернового, Данилівки, Вишневого, Нового Запоріжжя, Соснівки та Злагоди.

На Гуляйпільському напрямку відбулося 49 атак окупантів - у районах Гуляйполя та в бік Добропілля, Прилук, Залізничного, Староукраїнки, Гіркого, Святопетрівки та Верхньої Терси.

На Оріхівському напрямку агресор проводив чотири атаки у напрямках Малої Токмачки, Степового, Малих Щербаків та Приморського.

На Придніпровському напрямку боєзіткнення не зафіксовані.

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

Генштаб: російські війська втратили 830 солдатів та 406 БпЛА за добу 18 лютого

Юлія Шрамко

Війна в Україні
Техніка
Війна в Україні
Сутички
Державний кордон України
Генеральний штаб Збройних сил України
Україна