Количество боев на фронте за сутки возросло – Генштаб обновил карту по направлениям

237 боев произошло на фронте за прошедшие сутки, что почти на половину больше, чем сутками ранее, больше всего по направлениям пришлось на Гуляйпольское и Покровское направления, сообщили в Генеральном штабе ВСУ в утренней сводке 19 февраля, показав карту боевых действий, пишет УНН.

Вчера противник нанес один ракетный удар с применением одной ракеты и 88 авиационных ударов, сбросил 270 управляемых авиабомб. Кроме того, применил 4524 дрона-камикадзе и совершил 2769 обстрелов населенных пунктов и позиций наших войск, в том числе 127 – из реактивных систем залпового огня.

Агрессор наносил авиаудары, в частности, неподалеку Орестополя, Покровского, Подгавриловки, Верхней Терсы, Сергеевки, Гуляйпольского, Воздвиженки, Копаней, Терсянки, Орехова, Зарницы и Барвиновки.

За прошедшие сутки ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили два пункта управления, три района сосредоточения живой силы, станцию РЭБ и пушку противника.

Ситуация по направлениям

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях за прошедшие сутки имело место два боестолкновения, противник совершил 139 обстрелов, из которых 11 - с применением РСЗО. Также нанес два авиаудара с применением пяти КАБ.

На Южно-Слобожанском направлении враг четыре раза пытался прорвать оборонительные рубежи наших защитников в районах населенных пунктов Вильча, Фиголевка, Зеленое и Зарубинка.

На Купянском направлении враг дважды атаковал в районе Куриловки.

На Лиманском направлении противник атаковал восемь раз. Пытался вклиниться в нашу оборону в районах населенных пунктов Твердохлебово, Редкодуб, Дробышево, Ставки и Заречное.

На Славянском направлении в течение вчерашних суток наши защитники остановили восемь попыток оккупантов продвинуться вперед в сторону населенных пунктов Рай-Александровка, Закотное, Резниковка, Платоновка и Пазено.

На Краматорском направлении, по уточненной информации, враг семь раз атаковал в районах Бондарного, Федоровки и Часового Яра.

На Константиновском направлении враг совершил 22 атаки вблизи Константиновки, Берестка, Степановки, Русиного Яра, Плещеевки, Щербиновки, Софиевки, Новопавловки и Ильиновки.

На Покровском направлении наши защитники остановили 42 штурмовые действия агрессора вблизи населенных пунктов Затышок, Родинское, Шевченко, Новоалександровка, Покровск, Новопавловка, Гришино, Котлино, Удачное, Молодецкое, Новоподгородное, Белицкое и Дачное.

На Александровском направлении противник атаковал десять раз. Пытался продвинуться в сторону Ивановки, Тернового, Даниловки, Вишневого, Нового Запорожья, Сосновки и Злагоды.

На Гуляйпольском направлении произошло 49 атак оккупантов - в районах Гуляйполя и в сторону Доброполья, Прилук, Железнодорожного, Староукраинки, Горького, Святопетровки и Верхней Терсы.

На Ореховском направлении агрессор проводил четыре атаки в направлениях Малой Токмачки, Степного, Малых Щербаков и Приморского.

На Приднепровском направлении боестолкновения не зафиксированы.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

