Эксклюзив
18 февраля, 16:17
Очередные переговоры без прорыва: москва затягивает время, Трамп продолжает жить в иллюзиях, а Украина не позволяет навязать капитуляцию
18 февраля, 15:06
Истребители линейки “F”: от культового “Топ Ган” до современного F-35PhotoVideo
Эксклюзив
18 февраля, 14:25
Света меньше, а суммы в платежках больше — как это работает
Эксклюзив
18 февраля, 12:34
Defence City: фильтр добропорядочности или инструмент блокирования развития ОПК
Эксклюзив
18 февраля, 10:59
Приговор и амнистия благодаря усыновлению ребенка: у парламентской ВСК много вопросов к директору НАБУ Кривоносу
18 февраля, 10:49
Политическая часть переговоров остается сложной, стороны договорились продолжать диалог - Зеленский
18 февраля, 10:05
Украинская сторона подтвердила завершение около двухчасовых переговоров в Женеве
18 февраля, 09:44
Зеленский раскрыл задачи украинской делегации в Женеве после констатации попыток рф затянуть переговоры
18 февраля, 08:42
В Женеве начался второй день переговоров Украина-США-рф - Умеров
18 февраля, 07:55
Зеленский: Украина ввела пакет санкций против лукашенко
Графики отключений электроэнергии
Количество боев на фронте за сутки возросло – Генштаб обновил карту по направлениям

Киев • УНН

 • 366 просмотра

За прошедшие сутки на фронте зафиксировано 237 боевых столкновений, что почти на половину больше, чем днем ранее. Больше всего атак пришлось на Гуляйпольское и Покровское направления.

Количество боев на фронте за сутки возросло – Генштаб обновил карту по направлениям

237 боев произошло на фронте за прошедшие сутки, что почти на половину больше, чем сутками ранее, больше всего по направлениям пришлось на Гуляйпольское и Покровское направления, сообщили в Генеральном штабе ВСУ в утренней сводке 19 февраля, показав карту боевых действий, пишет УНН.

Всего за прошедшие сутки зафиксировано 237 боевых столкновений

- сообщили в Генштабе.

Вчера противник нанес один ракетный удар с применением одной ракеты и 88 авиационных ударов, сбросил 270 управляемых авиабомб. Кроме того, применил 4524 дрона-камикадзе и совершил 2769 обстрелов населенных пунктов и позиций наших войск, в том числе 127 – из реактивных систем залпового огня.

Агрессор наносил авиаудары, в частности, неподалеку Орестополя, Покровского, Подгавриловки, Верхней Терсы, Сергеевки, Гуляйпольского, Воздвиженки, Копаней, Терсянки, Орехова, Зарницы и Барвиновки.

За прошедшие сутки ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили два пункта управления, три района сосредоточения живой силы, станцию РЭБ и пушку противника.

Ситуация по направлениям

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях за прошедшие сутки имело место два боестолкновения, противник совершил 139 обстрелов, из которых 11 - с применением РСЗО. Также нанес два авиаудара с применением пяти КАБ.

На Южно-Слобожанском направлении враг четыре раза пытался прорвать оборонительные рубежи наших защитников в районах населенных пунктов Вильча, Фиголевка, Зеленое и Зарубинка.

На Купянском направлении враг дважды атаковал в районе Куриловки.

На Лиманском направлении противник атаковал восемь раз. Пытался вклиниться в нашу оборону в районах населенных пунктов Твердохлебово, Редкодуб, Дробышево, Ставки и Заречное.

На Славянском направлении в течение вчерашних суток наши защитники остановили восемь попыток оккупантов продвинуться вперед в сторону населенных пунктов Рай-Александровка, Закотное, Резниковка, Платоновка и Пазено.

На Краматорском направлении, по уточненной информации, враг семь раз атаковал в районах Бондарного, Федоровки и Часового Яра.

На Константиновском направлении враг совершил 22 атаки вблизи Константиновки, Берестка, Степановки, Русиного Яра, Плещеевки, Щербиновки, Софиевки, Новопавловки и Ильиновки.

На Покровском направлении наши защитники остановили 42 штурмовые действия агрессора вблизи населенных пунктов Затышок, Родинское, Шевченко, Новоалександровка, Покровск, Новопавловка, Гришино, Котлино, Удачное, Молодецкое, Новоподгородное, Белицкое и Дачное.

На Александровском направлении противник атаковал десять раз. Пытался продвинуться в сторону Ивановки, Тернового, Даниловки, Вишневого, Нового Запорожья, Сосновки и Злагоды.

На Гуляйпольском направлении произошло 49 атак оккупантов - в районах Гуляйполя и в сторону Доброполья, Прилук, Железнодорожного, Староукраинки, Горького, Святопетровки и Верхней Терсы.

На Ореховском направлении агрессор проводил четыре атаки в направлениях Малой Токмачки, Степного, Малых Щербаков и Приморского.

На Приднепровском направлении боестолкновения не зафиксированы.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

Генштаб: российские войска потеряли 830 солдат и 406 БпЛА за сутки 18 февраля19.02.26, 07:44 • 1554 просмотра

Юлия Шрамко

Война в Украине
Техника
Война в Украине
Столкновения
Государственная граница Украины
Генеральный штаб Вооруженных сил Украины
Украина