Генштаб: российские войска потеряли 830 солдат и 406 БпЛА за сутки 18 февраля
Киев • УНН
За сутки 18 февраля российские войска потеряли 830 солдат и 406 БпЛА. Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 19.02.26 составляют 1256910 человек.
За сутки 18 февраля российские войска потеряли на войне с Украиной 830 солдат и 406 БпЛА. Об этом информирует УНН со ссылкой на данные Генштаба Вооруженных сил Украины.
Детали
Отмечается, что общие боевые потери противника с 24.02.22 по 19.02.26 ориентировочно составляют:
- личного состава ‒ 1256910 (+830) человек ликвидировано
- танков ‒ 11682 (+1)
- боевых бронированных машин ‒ 24054 (+3)
- артиллерийских систем ‒ 37384 (+21)
- РСЗО ‒ 1649 (+1)
- средства ПВО ‒ 1302 (+1)
- самолетов ‒ 435 (0)
- вертолетов ‒ 347 (0)
- БпЛА оперативно-тактического уровня ‒ 138330 (+406)
- крылатые ракеты ‒ 4314 (0)
- корабли / катера ‒ 29 (0)
- подводные лодки ‒ 2 (0)
- автомобильной техники и автоцистерн ‒ 79036 (+117)
- специальная техника ‒ 4072 (0)
Данные уточняются.
Напомним
По информации Генштаба ВСУ, в январе общие потери противника убитыми и тяжелоранеными составили более 31,7 тыс. человек, что превысило объемы его пополнения личным составом.
Украина потеряла 55 тыс. военных в войне против россии - Зеленский04.02.26, 23:10 • 22253 просмотра