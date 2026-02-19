Генштаб: российские войска потеряли 830 солдат и 406 БпЛА за сутки 18 февраля

$43.260.09
Эксклюзив
18 февраля, 16:17 • 15273 просмотра
Очередные переговоры без прорыва: москва затягивает время, Трамп продолжает жить в иллюзиях, а Украина не позволяет навязать капитуляцию
18 февраля, 15:06 • 39489 просмотра
Истребители линейки “F”: от культового “Топ Ган” до современного F-35PhotoVideo
Эксклюзив
18 февраля, 14:25 • 39995 просмотра
Света меньше, а суммы в платежках больше — как это работает
Эксклюзив
18 февраля, 12:34 • 48482 просмотра
Defence City: фильтр добропорядочности или инструмент блокирования развития ОПК
Эксклюзив
18 февраля, 10:59 • 32038 просмотра
Приговор и амнистия благодаря усыновлению ребенка: у парламентской ВСК много вопросов к директору НАБУ Кривоносу
18 февраля, 10:49 • 23715 просмотра
Политическая часть переговоров остается сложной, стороны договорились продолжать диалог - Зеленский
18 февраля, 10:05 • 26220 просмотра
Украинская сторона подтвердила завершение около двухчасовых переговоров в Женеве
18 февраля, 09:44 • 26346 просмотра
Зеленский раскрыл задачи украинской делегации в Женеве после констатации попыток рф затянуть переговоры
18 февраля, 08:42 • 18677 просмотра
В Женеве начался второй день переговоров Украина-США-рф - Умеров
18 февраля, 07:55 • 19352 просмотра
Зеленский: Украина ввела пакет санкций против лукашенко
Был достигнут существенный прогресс с обеих сторон - Белый дом о переговорах в Женеве
18 февраля, 20:36 • 5374 просмотра
Без признаков прогресса: Украина и РФ обсудили в Женеве новый формат вывода войск из Донбасса - NYT
18 февраля, 21:27 • 7688 просмотра
Израиль готовится к войне: спасательные службы получили указания - СМИ
18 февраля, 23:02 • 7836 просмотра
Нефтебаза в российских Великих Луках загорелась после атаки дронов
00:14 • 9644 просмотра
"Давай, Европа": Борис Джонсон призывает ЕС предоставить Украине все оружие для победы над РФ
00:51 • 6344 просмотра
Рамадан 2026: священный месяц поста, молитвы и духовного обновления
18 февраля, 17:10 • 16758 просмотра
Истребители линейки "F": от культового "Топ Ган" до современного F-35PhotoVideo
18 февраля, 15:06 • 39490 просмотра
Почему НСЗУ и Минздрав игнорируют вопросы журналистов о сотрудничестве со скандальной клиникой Odrex?
18 февраля, 13:04 • 28232 просмотра
Defence City: фильтр добропорядочности или инструмент блокирования развития ОПК
Эксклюзив
18 февраля, 12:34 • 48483 просмотра
Стратегия затягивания: как защита скандального врача Виталия Русакова тормозит суд
17 февраля, 10:46 • 65160 просмотра
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Юлия Свириденко
Александр Кубраков
Олег Кипер
Украина
Соединённые Штаты
Женева
Беларусь
Иран
Алексис из "Династии" трогательно поздравила на 32 года младшего возлюбленного с годовщиной брака
18 февраля, 19:06 • 7866 просмотра
Шайа ЛаБаф устроил драку на Марди Гра с медиками, арестом и танцами во Французском квартале
18 февраля, 12:23 • 18784 просмотра
Звезда сериала "Бумажный дом" Урсула Корберо впервые стала мамой
18 февраля, 11:16 • 20635 просмотра
Cardi B со сцены заявила, что больше не состоит в отношениях с отцом своего ребенка
17 февраля, 17:21 • 25811 просмотра
Ирина Билык поразила новым имиджем после бьюти-перевоплощения
17 февраля, 11:43 • 38202 просмотра
Генштаб: российские войска потеряли 830 солдат и 406 БпЛА за сутки 18 февраля

Киев • УНН

 • 8 просмотра

За сутки 18 февраля российские войска потеряли 830 солдат и 406 БпЛА. Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 19.02.26 составляют 1256910 человек.

Генштаб: российские войска потеряли 830 солдат и 406 БпЛА за сутки 18 февраля

За сутки 18 февраля российские войска потеряли на войне с Украиной 830 солдат и 406 БпЛА. Об этом информирует УНН со ссылкой на данные Генштаба Вооруженных сил Украины.

Детали

Отмечается, что общие боевые потери противника с 24.02.22 по 19.02.26 ориентировочно составляют:

  • личного состава ‒ 1256910 (+830) человек ликвидировано
    • танков ‒ 11682 (+1)
      • боевых бронированных машин ‒ 24054 (+3)
        • артиллерийских систем ‒ 37384 (+21)
          • РСЗО ‒ 1649 (+1)
            • средства ПВО ‒ 1302 (+1)
              • самолетов ‒ 435 (0)
                • вертолетов ‒ 347 (0)
                  • БпЛА оперативно-тактического уровня ‒ 138330 (+406)
                    • крылатые ракеты ‒ 4314 (0)
                      • корабли / катера ‒ 29 (0)
                        • подводные лодки ‒ 2 (0)
                          • автомобильной техники и автоцистерн ‒ 79036 (+117)
                            • специальная техника ‒ 4072 (0)

                              Данные уточняются.

                              Напомним

                              По информации Генштаба ВСУ, в январе общие потери противника убитыми и тяжелоранеными составили более 31,7 тыс. человек, что превысило объемы его пополнения личным составом.

                              Украина потеряла 55 тыс. военных в войне против россии - Зеленский04.02.26, 23:10 • 22253 просмотра

                              Вадим Хлюдзинский

                              Генеральный штаб Вооруженных сил Украины