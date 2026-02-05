$43.170.02
Ексклюзив
15:05 • 17726 перегляди
"Проблеми будуть, але очікувати обвалу російського фронту, на жаль, не варто": експерт пояснив, що означає відключення Starlink для ворожої армії
Ексклюзив
5 лютого, 14:39
Кінець угоди ядерного стримування між рф та США: що змінюється у світовій безпеці та чи є загроза для світу та України
5 лютого, 13:04
Зеленський повідомив про повернення 157 українців додому у межах обміну після довгої паузи
5 лютого, 10:18
США, Україна та рф домовилися про обмін 314 полоненими - Віткофф
Ексклюзив
5 лютого, 10:05
Відновлення відкритих конкурсів на державні посади необхідне для отримання 50 млрд євро від ЄС - Шуляк
5 лютого, 09:53
Внесені в "білий список" Starlink працюють, а термінали росіян уже заблоковано - Федоров
5 лютого, 09:33
Сили оборони уразили інфраструктуру російського полігону "Капустін Яр" з використанням у тому числі "Фламінго" - Генштаб
5 лютого, 09:26
Генштаб підтвердив ураження логістичного хабу окупантів, пункту управління дронів підрозділу "Ахмата" на курщині
5 лютого, 09:20
На тлі негоди сталося вже 259 ДТП: до третини - у Києві та області, рух на Житомирській трасі ускладнено
5 лютого, 07:22
В Абу-Дабі розпочався другий день переговорів за участю України, США та рф - Умєров
Укрзалізниця запроваджує динамічні ціни на люкс-квитки та нові правила повернення коштів
20:38
"Проблеми будуть, але очікувати обвалу російського фронту, на жаль, не варто": експерт пояснив, що означає відключення Starlink для ворожої армії
Ексклюзив
15:05
Відновлення відкритих конкурсів на державні посади необхідне для отримання 50 млрд євро від ЄС - Шуляк
Ексклюзив
5 лютого, 10:05
Активісти StopOdrex запустили Telegram-канал після третього блокування сайту клінікою
4 лютого, 11:15
Від однієї трагедії до системної проблеми: як скандальна клініка намагається змінити фокус уваги у "Справі Odrex"
3 лютого, 14:37
У січні загальні втрати противника становили понад 31,7 тис. осіб - Сирський

Київ • УНН

 • 18 перегляди

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський провів нараду щодо адаптації новобранців, повітряного прикриття та укриттів. Він наголосив на необхідності покращення рівня інструкторів та оснащення навчальних центрів.

У січні загальні втрати противника становили понад 31,7 тис. осіб - Сирський

Головнокомандувач Збройних Сил України Олександр Сирський заслухав доповіді начальників навчальних центрів щодо реалізації програми адаптації новобранців на полігонах, організації повітряного прикриття місць підготовки, будівництво й обладнання укриттів. Крім того, Головнокомандувач озвучив втрати противника вбитими та важкопораненими у січні, передає УНН.

У січні загальні втрати противника вбитими та важкопораненими склали понад 31,7 тис осіб, що перевищило обсяги його поповнення особовим складом. Це результат бойової роботи, який суттєво зменшив наступальні спроможності ворога. І це результат, що гартується в наших навчальних центрах. Тож, працюємо над подальшим удосконаленням якості підготовки 

- написав Сирський у Facebook.

Він також додав, що заслухав доповіді начальників навчальних центрів щодо реалізації програми адаптації новобранців на полігонах, організації повітряного прикриття місць підготовки, будівництво й обладнання укриттів.

Крім того, маємо піднімати планку та досягати кращих показників щодо рівня інструкторів та ставлення їх до своєї роботи, а також оснащення навчальних центрів  і полігонів, безпеки, соціально-побутових умов. Відтак поставив завдання посилити контроль за станом навчальних центрів та якістю підготовки як в навчальних центрах, так і в бригадах 

- додав Сирський. 

За його словами, у рамках контролю слід продовжити аудит якості базової загальновійськової  підготовки, який з минулої осені регулярно проводиться в навчальних частинах та бойових бригадах, і який вже себе зарекомендував.

Зокрема:

  • запроваджено комплексний іспит для військовослужбовців, які нещодавно прибули із навчальних центрів. Іспит дає змогу виявити прогалини в навичках мобілізованого та донавчити його перед виконанням бойових завдань;
    • запроваджуємо систему автоматизації збору та аналізу відгуків – це, зокрема, дає змогу реагувати на зміну соціально-побутових умов у навчальній частині;
      • тестуємо надання відгуків в електронному форматі через ІКС "Дельта". Першими за це взялися Десантно-штурмові війська, які залишаються флагманом з питань підготовки в українському війську.

        Нагадаємо 

        Головнокомандувач Збройних Сил України Олександр Сирський провів нараду, присвячену питанням збереження життя і здоров’я українських військових. За словами командувача, розвиток медичної інфраструктури та впровадження новітніх технологій евакуації поранених залишаються ключовими пріоритетами в діяльності оборонного відомства.

        Павло Башинський

