У січні загальні втрати противника становили понад 31,7 тис. осіб - Сирський
Київ • УНН
Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський провів нараду щодо адаптації новобранців, повітряного прикриття та укриттів. Він наголосив на необхідності покращення рівня інструкторів та оснащення навчальних центрів.
Головнокомандувач Збройних Сил України Олександр Сирський заслухав доповіді начальників навчальних центрів щодо реалізації програми адаптації новобранців на полігонах, організації повітряного прикриття місць підготовки, будівництво й обладнання укриттів. Крім того, Головнокомандувач озвучив втрати противника вбитими та важкопораненими у січні, передає УНН.
У січні загальні втрати противника вбитими та важкопораненими склали понад 31,7 тис осіб, що перевищило обсяги його поповнення особовим складом. Це результат бойової роботи, який суттєво зменшив наступальні спроможності ворога. І це результат, що гартується в наших навчальних центрах. Тож, працюємо над подальшим удосконаленням якості підготовки
Він також додав, що заслухав доповіді начальників навчальних центрів щодо реалізації програми адаптації новобранців на полігонах, організації повітряного прикриття місць підготовки, будівництво й обладнання укриттів.
Крім того, маємо піднімати планку та досягати кращих показників щодо рівня інструкторів та ставлення їх до своєї роботи, а також оснащення навчальних центрів і полігонів, безпеки, соціально-побутових умов. Відтак поставив завдання посилити контроль за станом навчальних центрів та якістю підготовки як в навчальних центрах, так і в бригадах
За його словами, у рамках контролю слід продовжити аудит якості базової загальновійськової підготовки, який з минулої осені регулярно проводиться в навчальних частинах та бойових бригадах, і який вже себе зарекомендував.
Зокрема:
- запроваджено комплексний іспит для військовослужбовців, які нещодавно прибули із навчальних центрів. Іспит дає змогу виявити прогалини в навичках мобілізованого та донавчити його перед виконанням бойових завдань;
- запроваджуємо систему автоматизації збору та аналізу відгуків – це, зокрема, дає змогу реагувати на зміну соціально-побутових умов у навчальній частині;
- тестуємо надання відгуків в електронному форматі через ІКС "Дельта". Першими за це взялися Десантно-штурмові війська, які залишаються флагманом з питань підготовки в українському війську.
Нагадаємо
Головнокомандувач Збройних Сил України Олександр Сирський провів нараду, присвячену питанням збереження життя і здоров’я українських військових. За словами командувача, розвиток медичної інфраструктури та впровадження новітніх технологій евакуації поранених залишаються ключовими пріоритетами в діяльності оборонного відомства.