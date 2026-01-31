Посилення підготовки медиків та розвиток медичних батальйонів – Сирський провів нараду

$42.850.00
51.240.00
ukenru
11:48 • 560 перегляди
Енергосистема України відновлюється після системної аварії, світло повернеться найближчими годинами - Міненерго
10:30 • 4032 перегляди
Зеленський: аварійна ситуація в енергосистемі - через технологічні причини на лініях між Україною і Молдовою, необхідне реагування є
10:19 • 6708 перегляди
Каскадні відключення сталися через проблеми між Румунією і Молдовою та в Україні, розвантажено блоки АЕС, світло відновлять найближчими годинами - міністр
10:12 • 6310 перегляди
Міненерго: у низці регіонів екстрені відключення, електропостачання повернеться протягом 2-3 годин
Ексклюзив
10:00 • 9642 перегляди
Оплата генератора в чеку для споживача: чи законно це та як війна змінює ціни в закладах
09:29 • 7126 перегляди
Українські міста охопили аварійні відключення світла: є зупинка метро та перебої з водою
30 січня, 18:51 • 22947 перегляди
Україна та росія наблизилися “дуже близько до угоди” - Трамп
30 січня, 18:30 • 42002 перегляди
Якщо не було опалення - не буде й рахунку: в Україні автоматично перерахують суми у платіжках
Ексклюзив
30 січня, 18:21 • 44885 перегляди
Блекаути, мороз і обстріли: чи “витягне” мобільний зв’язок нову хвилю енергокризи
Ексклюзив
30 січня, 17:20 • 28798 перегляди
"Всі ці відео - це "Голівуд": у Силах оборони Півдня спростували захоплення Тернуватого, Річного та Злагоди
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
−10°
4.8м/с
73%
747мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
ООН загрожує "неминучий фінансовий колапс" через несплату внесків США - Bloomberg31 січня, 02:32 • 13508 перегляди
Один із найбільших банків рф прогнозує вичерпання "заначки" росії протягом року31 січня, 04:21 • 10634 перегляди
Депутат Ужгородської міськради приховав активи на 13,8 мільйона гривень - прокуратураVideo31 січня, 05:18 • 13896 перегляди
Стопами нацистів: депутати держдуми рф вимагають удару по Україні "зброєю відплати"06:30 • 17214 перегляди
Кібератак зазнали компанії-власники додатків для знайомств Bumble, Badoo та Tinder07:38 • 6740 перегляди
Публікації
Оплата генератора в чеку для споживача: чи законно це та як війна змінює ціни в закладах
Ексклюзив
10:00 • 9642 перегляди
Блекаути, мороз і обстріли: чи “витягне” мобільний зв’язок нову хвилю енергокризи
Ексклюзив
30 січня, 18:21 • 44885 перегляди
"Скринінг 40+": коли прийде запрошення в "Дію" і як отримати 2 тис. грн на здоров’яPhoto30 січня, 16:26 • 28190 перегляди
Американська торговельна палата: бізнес повинен мати змогу панувати майбутнє 30 січня, 13:45 • 33014 перегляди
Помилки минулого. Як попереднє керівництво Державіаслужби знищило репутацію регулятора30 січня, 12:58 • 36371 перегляди
Актуальнi люди
Денис Шмигаль
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Володимир Кудрицький
Олександр Сирський
Актуальні місця
Україна
Молдова
Румунія
Сполучені Штати Америки
Харківська область
Реклама
УНН Lite
Маєток актора Джина Гекмена виставили на продаж майже через рік після його смертіVideo09:00 • 2930 перегляди
Кібератак зазнали компанії-власники додатків для знайомств Bumble, Badoo та Tinder07:38 • 6822 перегляди
Шерон Стоун заявила, що спілкується з духами із потойбіччя та підтвердила участь у Ейфорії 330 січня, 18:42 • 16679 перегляди
П’ять довгоочікуваних кінопрем’єр лютого: що варто побачити на великому екраніVideo30 січня, 18:12 • 16377 перегляди
Створення образу козака для Усика та співпраця з Ліною Костенко: що розповіла дизайнерка Гасанова у новому інтерв’юPhoto30 січня, 17:25 • 16603 перегляди
Актуальне
Техніка
Соціальна мережа
Золото
Опалення
The New York Times

Посилення підготовки медиків та розвиток медичних батальйонів – Сирський провів нараду

Київ • УНН

 • 526 перегляди

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський провів нараду щодо збереження життя та здоров'я військових. Розвиток медичної інфраструктури та евакуації поранених є ключовими пріоритетами.

Посилення підготовки медиків та розвиток медичних батальйонів – Сирський провів нараду

Головнокомандувач Збройних Сил України Олександр Сирський провів нараду, присвячену питанням збереження життя і здоров’я українських військових. За словами командувача, розвиток медичної інфраструктури та впровадження новітніх технологій евакуації поранених залишаються ключовими пріоритетами в діяльності оборонного відомства. Про це пише УНН.

Деталі

У межах посилення медичного напряму ЗСУ продовжують розбудову окремих медичних батальйонів, які вже довели свою ефективність у бойових умовах. Сирський заслухав доповіді профільних служб щодо стану логістики та забезпечення підрозділів технікою і медичним майном. Головна увага зосереджена на оптимізації постачання медикаментів безпосередньо в райони виконання бойових завдань, щоб допомога надавалася максимально швидко та якісно.

Сирський провів зустріч з командирами: обговорили тактику та збереження особового складу30.01.26, 17:22 • 2926 переглядiв

Пріоритетом залишається збереження життя і здоров’я українського воїна, своєчасна евакуація та надання якісної медичної допомоги

– наголосив Головнокомандувач.

Окремим пунктом наради стало питання укомплектованості бойовими медиками та підвищення рівня знань особового складу з тактичної догоспітальної допомоги. Сирський доручив підготувати практичні пропозиції щодо посилення цього напряму, аби кожен військовослужбовець володів навичками самодопомоги та взаємодопомоги в умовах сучасного бою. Головнокомандувач подякував військовим медикам за їхню щоденну роботу з порятунку захисників і повернення їх до строю.

Пріоритети оборони 2026: у Міноборони назвали ключові потреби для стримування російської агресії та необхідні фінанси26.01.26, 12:42 • 3554 перегляди

Степан Гафтко

Війна в УкраїніЗдоров'я
Техніка
Воєнний стан
Війна в Україні
Збройні сили України
Олександр Сирський