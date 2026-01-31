Посилення підготовки медиків та розвиток медичних батальйонів – Сирський провів нараду
Київ • УНН
Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський провів нараду щодо збереження життя та здоров'я військових. Розвиток медичної інфраструктури та евакуації поранених є ключовими пріоритетами.
Головнокомандувач Збройних Сил України Олександр Сирський провів нараду, присвячену питанням збереження життя і здоров’я українських військових. За словами командувача, розвиток медичної інфраструктури та впровадження новітніх технологій евакуації поранених залишаються ключовими пріоритетами в діяльності оборонного відомства. Про це пише УНН.
Деталі
У межах посилення медичного напряму ЗСУ продовжують розбудову окремих медичних батальйонів, які вже довели свою ефективність у бойових умовах. Сирський заслухав доповіді профільних служб щодо стану логістики та забезпечення підрозділів технікою і медичним майном. Головна увага зосереджена на оптимізації постачання медикаментів безпосередньо в райони виконання бойових завдань, щоб допомога надавалася максимально швидко та якісно.
Сирський провів зустріч з командирами: обговорили тактику та збереження особового складу30.01.26, 17:22 • 2926 переглядiв
Пріоритетом залишається збереження життя і здоров’я українського воїна, своєчасна евакуація та надання якісної медичної допомоги
Окремим пунктом наради стало питання укомплектованості бойовими медиками та підвищення рівня знань особового складу з тактичної догоспітальної допомоги. Сирський доручив підготувати практичні пропозиції щодо посилення цього напряму, аби кожен військовослужбовець володів навичками самодопомоги та взаємодопомоги в умовах сучасного бою. Головнокомандувач подякував військовим медикам за їхню щоденну роботу з порятунку захисників і повернення їх до строю.
Пріоритети оборони 2026: у Міноборони назвали ключові потреби для стримування російської агресії та необхідні фінанси26.01.26, 12:42 • 3554 перегляди