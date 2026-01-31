Усиление подготовки медиков и развитие медицинских батальонов – Сырский провел совещание

$42.850.00
10:30
Зеленский: аварийная ситуация в энергосистеме - из-за технологических причин на линиях между Украиной и Молдовой, необходимое реагирование есть
10:19
Каскадные отключения произошли из-за проблем между Румынией и Молдовой и в Украине, разгружены блоки АЭС, свет восстановят в ближайшие часы - министр
10:12
Минэнерго: в ряде регионов экстренные отключения, электроснабжение вернется в течение 2-3 часов
Эксклюзив
10:00
Оплата генератора в чеке для потребителя: законно ли это и как война меняет цены в заведениях
09:29
Украинские города охватили аварийные отключения света: есть остановка метро и перебои с водой
30 января, 18:51
Украина и россия подошли "очень близко к соглашению" — Трамп
30 января, 18:30
Если не было отопления - не будет и счета: в Украине автоматически пересчитают суммы в платежках
Эксклюзив
30 января, 18:21
Блэкауты, мороз и обстрелы: выдержит ли мобильная связь новую волну энергокризиса
Эксклюзив
30 января, 17:20
"Все эти видео - это "Голливуд": в Силах обороны Юга опровергли захват Терноватого, Речного и Злагоды
Эксклюзив
30 января, 15:18
Чего ждет бизнес и возможен ли результативный диалог с госорганами: ответили в Американской торговой палате
Популярные новости
Файлы Эпштейна: Трамп может быть виновен в сексуальных домогательствах к несовершеннолетней 31 января, 01:49
ООН грозит "неминуемый финансовый коллапс" из-за неуплаты взносов США - Bloomberg 31 января, 02:32
Один из крупнейших банков РФ прогнозирует исчерпание "заначки" России в течение года 31 января, 04:21
Депутат Ужгородского горсовета скрыл активы на 13,8 миллиона гривен - прокуратура 31 января, 05:18
По стопам нацистов: депутаты госдумы рф требуют удара по Украине "оружием возмездия" 06:30
Оплата генератора в чеке для потребителя: законно ли это и как война меняет цены в заведениях
10:00
Блэкауты, мороз и обстрелы: выдержит ли мобильная связь новую волну энергокризиса
30 января, 18:21
"Скрининг 40+": когда придет приглашение в "Дію" и как получить 2 тыс. грн на здоровье 30 января, 16:26
Американская торговая палата: бизнес должен иметь возможность доминировать в будущем 30 января, 13:45
Ошибки прошлого. Как предыдущее руководство Госавиаслужбы уничтожило репутацию регулятора 30 января, 12:58
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Денис Шмыгаль
Марко Рубио
Джеффри Эпштейн
Украина
Соединённые Штаты
Харьковская область
Донецкая область
Германия
Имение актера Джина Хэкмена выставили на продажу почти через год после его смерти 09:00
Кибератакам подверглись компании-владельцы приложений для знакомств Bumble, Badoo и Tinder 07:38
Шэрон Стоун заявила, что общается с духами из потустороннего мира и подтвердила участие в Эйфории 3 30 января, 18:42
Пять долгожданных кинопремьер февраля: что стоит посмотреть на большом экране 30 января, 18:12
Создание образа казака для Усика и сотрудничество с Линой Костенко: что рассказала дизайнер Гасанова в новом интервью 30 января, 17:25
Усиление подготовки медиков и развитие медицинских батальонов – Сырский провел совещание

Киев • УНН

 • 120 просмотра

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский провел совещание по сохранению жизни и здоровья военных. Развитие медицинской инфраструктуры и эвакуации раненых являются ключевыми приоритетами.

Усиление подготовки медиков и развитие медицинских батальонов – Сырский провел совещание

Главнокомандующий Вооруженными Силами Украины Александр Сырский провел совещание, посвященное вопросам сохранения жизни и здоровья украинских военных. По словам командующего, развитие медицинской инфраструктуры и внедрение новейших технологий эвакуации раненых остаются ключевыми приоритетами в деятельности оборонного ведомства. Об этом пишет УНН.

Подробности

В рамках усиления медицинского направления ВСУ продолжают развитие отдельных медицинских батальонов, которые уже доказали свою эффективность в боевых условиях. Сырский заслушал доклады профильных служб о состоянии логистики и обеспечении подразделений техникой и медицинским имуществом. Главное внимание сосредоточено на оптимизации поставок медикаментов непосредственно в районы выполнения боевых задач, чтобы помощь оказывалась максимально быстро и качественно.

Сырский провел встречу с командирами: обсудили тактику и сохранение личного состава30.01.26, 17:22 • 2900 просмотров

Приоритетом остается сохранение жизни и здоровья украинского воина, своевременная эвакуация и оказание качественной медицинской помощи

– подчеркнул Главнокомандующий.

Отдельным пунктом совещания стал вопрос укомплектованности боевыми медиками и повышения уровня знаний личного состава по тактической догоспитальной помощи. Сырский поручил подготовить практические предложения по усилению этого направления, чтобы каждый военнослужащий владел навыками самопомощи и взаимопомощи в условиях современного боя. Главнокомандующий поблагодарил военных медиков за их ежедневную работу по спасению защитников и возвращению их в строй.

Приоритеты обороны 2026: в Минобороны назвали ключевые потребности для сдерживания российской агрессии и необходимые финансы26.01.26, 12:42 • 3554 просмотра

Степан Гафтко

Техника
Военное положение
Война в Украине
Вооруженные силы Украины
Александр Сырский