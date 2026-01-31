Усиление подготовки медиков и развитие медицинских батальонов – Сырский провел совещание
Киев • УНН
Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский провел совещание по сохранению жизни и здоровья военных. Развитие медицинской инфраструктуры и эвакуации раненых являются ключевыми приоритетами.
Главнокомандующий Вооруженными Силами Украины Александр Сырский провел совещание, посвященное вопросам сохранения жизни и здоровья украинских военных. По словам командующего, развитие медицинской инфраструктуры и внедрение новейших технологий эвакуации раненых остаются ключевыми приоритетами в деятельности оборонного ведомства. Об этом пишет УНН.
Подробности
В рамках усиления медицинского направления ВСУ продолжают развитие отдельных медицинских батальонов, которые уже доказали свою эффективность в боевых условиях. Сырский заслушал доклады профильных служб о состоянии логистики и обеспечении подразделений техникой и медицинским имуществом. Главное внимание сосредоточено на оптимизации поставок медикаментов непосредственно в районы выполнения боевых задач, чтобы помощь оказывалась максимально быстро и качественно.
Приоритетом остается сохранение жизни и здоровья украинского воина, своевременная эвакуация и оказание качественной медицинской помощи
Отдельным пунктом совещания стал вопрос укомплектованности боевыми медиками и повышения уровня знаний личного состава по тактической догоспитальной помощи. Сырский поручил подготовить практические предложения по усилению этого направления, чтобы каждый военнослужащий владел навыками самопомощи и взаимопомощи в условиях современного боя. Главнокомандующий поблагодарил военных медиков за их ежедневную работу по спасению защитников и возвращению их в строй.
