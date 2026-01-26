Приоритеты обороны 2026: в Минобороны назвали ключевые потребности для сдерживания российской агрессии и необходимые финансы

$43.140.03
Генштаб подтвердил поражение российского НПЗ в Славянске-на-Кубани и других объектов врага
Эксклюзив
10:01 • 6212 просмотра
«Точечные» подорожания и поиск альтернативы: какова ситуация на рынке рыбы и морепродуктовPhoto
09:46 • 5124 просмотра
ЕС утвердил полный запрет на импорт российского газа: что предусматривается
Эксклюзив
08:52 • 13840 просмотра
Открытый конкурс на руководящие должности как предохранитель от катастроф: почему назначение главы Госавиаслужбы без публичного отбора неприемлемо
Эксклюзив
07:43 • 14384 просмотра
Был ли Киев готов к блэкаутам? В прокуратуре рассказали об уголовных производствах, в которых проверяются действия столичных должностных лиц
25 января, 18:28 • 23457 просмотра
Нардеп Орест Саламаха погиб в ДТП под Львовом
25 января, 16:32 • 33599 просмотра
Ситуация в Киеве остается сверхсложной - КлименкоPhoto
25 января, 16:17 • 29385 просмотра
Документ о двусторонних гарантиях безопасности с США готов на 100% - Зеленский
25 января, 15:48 • 26064 просмотра
Рейтинг сильнейших армий мира: Украина заняла 20 место
25 января, 12:24 • 21525 просмотра
Украина отмечает День Департамента кибербезопасности СБУ: ключевая битва продолжается "в цифре"
Политика
Война в Украине
Экономика
Общество
Криминал и ЧП
Новости Мира
Киев
Здоровье
Технологии
Спорт
Культура
Лайфхаки
УНН Lite
Авто
Образование
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Финансы
Кулинар
Новости Бизнеса
Эксклюзивы
Оккупанты заставляют жителей Мелитополя сдавать кровь для военных РФ - ЦНС26 января, 01:23 • 16995 просмотра
Лидер Ирана Хаменеи перемещен в бункер из-за угрозы атаки США - СМИ26 января, 01:58 • 14478 просмотра
Вучич: мирный план предусматривает вступление Украины в ЕС 1 января 2027 года26 января, 02:31 • 11043 просмотра
Таксист в Киеве сломал челюсть пассажирке: водителю грозит до трех лет тюрьмы07:59 • 13564 просмотра
В Польше на границе с Украиной произошел технический сбой работы базы данных: что с очередями и поездами09:18 • 9798 просмотра
«Точечные» подорожания и поиск альтернативы: какова ситуация на рынке рыбы и морепродуктовPhoto
Эксклюзив
10:01 • 6212 просмотра
Скандальная клиника Odrex прошла проверку Минздрава, несмотря на смерти пациентов и 10 уголовных производств. Выборочный контроль регулятора и при чем здесь министр Ляшко?09:53 • 3600 просмотра
Открытый конкурс на руководящие должности как предохранитель от катастроф: почему назначение главы Госавиаслужбы без публичного отбора неприемлемо
Эксклюзив
08:52 • 13840 просмотра
Платные дороги, новые штрафы и массовые проверки: действительно ли это ожидает украинских водителей23 января, 15:12 • 100259 просмотра
Что же делать с вопросом Донбасса: позиции Украины, россии и США23 января, 12:42 • 115600 просмотра
Дональд Трамп
Си Цзиньпин
Александр Сырский
Виктор Ляшко
Урсула фон дер Ляйен
Украина
Соединённые Штаты
Польша
Государственная граница Украины
Европа
Прошлись по "правилу двух пицц" Безоса: внутренний чат Amazon взорвался мемами в ожидании новых сокращений - СМИ24 января, 11:07 • 25833 просмотра
Фестиваль фонарей открыли в Китае в честь лунного Нового годаPhotoVideo24 января, 08:56 • 25741 просмотра
Даша Квиткова нежно поздравила жениха и "подколола" его из-за их разницы в возрастеPhoto23 января, 12:32 • 42011 просмотра
"Намечтала": Леся Никитюк стала ведущей Нацотбора на Евровидение - кто составит ей компаниюPhoto23 января, 11:14 • 42072 просмотра
"У меня есть работа, друзья, родители": финалистка "Холостяка" рассказала, влюблена ли до сих пор в Тараса Цымбалюка22 января, 17:56 • 55182 просмотра
Техника
Отопление
Социальная сеть
Фильм
Дипломатка

Приоритеты обороны 2026: в Минобороны назвали ключевые потребности для сдерживания российской агрессии и необходимые финансы

Киев • УНН

 • 112 просмотра

Заместитель Министра обороны Сергей Боев представил план защиты на 2026 год, акцентируя на ПВО и дронах. Для реализации стратегии потребуется 120 млрд долларов, половину из которых покроет Украина.

Приоритеты обороны 2026: в Минобороны назвали ключевые потребности для сдерживания российской агрессии и необходимые финансы

Заместитель Министра обороны Украины Сергей Боев во время конференции OFDEF представил стратегический план защиты государства на 2026 год, сделав акцент на усилении ПВО и развитии беспилотных технологий. Несмотря на намерения россии усилить эскалацию, украинская сторона уверена в возможности стабилизации фронта при условии своевременного получения международной помощи в сфере безопасности. Об этом сообщает Минобороны, пишет УНН.

Детали

Украина совместно с западными партнерами разработала военную стратегию, которая базируется на защите критической инфраструктуры и систематическом уничтожении российской логистики. По словам Сергея Боева, для реализации этих планов в 2026 году необходимо $120 млрд, половину из которых государство покроет собственными ресурсами и займами ЕС.

Генштаб подтвердил поражение российского НПЗ в Славянске-на-Кубани и других объектов врага26.01.26, 12:18 • 1616 просмотров

Вместе с партнерами мы сформировали военную стратегию, которая предусматривает защиту украинских городов и критической инфраструктуры, стабилизацию фронта, поражение российской логистики в оперативной глубине и удары по стратегическим объектам противника

– подчеркнул заместитель Министра обороны.

Основной расчет делается на то, что 80% помощи от партнеров будет направлено на средства ПВО, дроны и дальнобойную артиллерию.

Миллионы дронов и расширение зоны поражения

Одним из наиболее амбициозных направлений в 2026 году станет производство беспилотных систем – Украина планирует выпустить более 7 миллионов дронов. Это позволит существенно расширить зону поражения противника. Если сейчас беспилотные технологии создают зону контроля глубиной до 20 километров, то новая цель – увеличить этот показатель до 100 километров, атакуя объекты в оперативной глубине рф.

В то же время критической остается потребность в ракетах для систем ПРО, поскольку агрессор наращивает использование баллистики и крылатых ракет. Сергей Боев призвал партнеров к максимальной оперативности в поставках перехватчиков через инициативу PURL.

Скорость принятия решений и поставок является решающей. Каждый перехватчик – это спасенные жизни и защищенная инфраструктура

– подчеркнул чиновник, добавив, что только консолидированная поддержка позволит достичь справедливого мира. 

Сырский раскрыл сложную ситуацию на Покровском и Очеретинском направлениях26.01.26, 12:30 • 1176 просмотров

Степан Гафтко

Техника
Государственный бюджет
Энергетика
Кабинет Министров Украины
Военное положение
Война в Украине
Отключение света
Блэкаут
Министерство обороны Украины
Европейский Союз
Украина