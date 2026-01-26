Приоритеты обороны 2026: в Минобороны назвали ключевые потребности для сдерживания российской агрессии и необходимые финансы
Заместитель Министра обороны Сергей Боев представил план защиты на 2026 год, акцентируя на ПВО и дронах. Для реализации стратегии потребуется 120 млрд долларов, половину из которых покроет Украина.
Заместитель Министра обороны Украины Сергей Боев во время конференции OFDEF представил стратегический план защиты государства на 2026 год, сделав акцент на усилении ПВО и развитии беспилотных технологий. Несмотря на намерения россии усилить эскалацию, украинская сторона уверена в возможности стабилизации фронта при условии своевременного получения международной помощи в сфере безопасности. Об этом сообщает Минобороны, пишет УНН.
Украина совместно с западными партнерами разработала военную стратегию, которая базируется на защите критической инфраструктуры и систематическом уничтожении российской логистики. По словам Сергея Боева, для реализации этих планов в 2026 году необходимо $120 млрд, половину из которых государство покроет собственными ресурсами и займами ЕС.
Вместе с партнерами мы сформировали военную стратегию, которая предусматривает защиту украинских городов и критической инфраструктуры, стабилизацию фронта, поражение российской логистики в оперативной глубине и удары по стратегическим объектам противника
Основной расчет делается на то, что 80% помощи от партнеров будет направлено на средства ПВО, дроны и дальнобойную артиллерию.
Миллионы дронов и расширение зоны поражения
Одним из наиболее амбициозных направлений в 2026 году станет производство беспилотных систем – Украина планирует выпустить более 7 миллионов дронов. Это позволит существенно расширить зону поражения противника. Если сейчас беспилотные технологии создают зону контроля глубиной до 20 километров, то новая цель – увеличить этот показатель до 100 километров, атакуя объекты в оперативной глубине рф.
В то же время критической остается потребность в ракетах для систем ПРО, поскольку агрессор наращивает использование баллистики и крылатых ракет. Сергей Боев призвал партнеров к максимальной оперативности в поставках перехватчиков через инициативу PURL.
Скорость принятия решений и поставок является решающей. Каждый перехватчик – это спасенные жизни и защищенная инфраструктура
