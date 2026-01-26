Приоритеты обороны 2026: в Минобороны назвали ключевые потребности для сдерживания российской агрессии и необходимые финансы

Заместитель Министра обороны Украины Сергей Боев во время конференции OFDEF представил стратегический план защиты государства на 2026 год, сделав акцент на усилении ПВО и развитии беспилотных технологий. Несмотря на намерения россии усилить эскалацию, украинская сторона уверена в возможности стабилизации фронта при условии своевременного получения международной помощи в сфере безопасности. Об этом сообщает Минобороны, пишет УНН.

Детали

Украина совместно с западными партнерами разработала военную стратегию, которая базируется на защите критической инфраструктуры и систематическом уничтожении российской логистики. По словам Сергея Боева, для реализации этих планов в 2026 году необходимо $120 млрд, половину из которых государство покроет собственными ресурсами и займами ЕС.

Генштаб подтвердил поражение российского НПЗ в Славянске-на-Кубани и других объектов врага

Вместе с партнерами мы сформировали военную стратегию, которая предусматривает защиту украинских городов и критической инфраструктуры, стабилизацию фронта, поражение российской логистики в оперативной глубине и удары по стратегическим объектам противника – подчеркнул заместитель Министра обороны.

Основной расчет делается на то, что 80% помощи от партнеров будет направлено на средства ПВО, дроны и дальнобойную артиллерию.

Миллионы дронов и расширение зоны поражения

Одним из наиболее амбициозных направлений в 2026 году станет производство беспилотных систем – Украина планирует выпустить более 7 миллионов дронов. Это позволит существенно расширить зону поражения противника. Если сейчас беспилотные технологии создают зону контроля глубиной до 20 километров, то новая цель – увеличить этот показатель до 100 километров, атакуя объекты в оперативной глубине рф.

В то же время критической остается потребность в ракетах для систем ПРО, поскольку агрессор наращивает использование баллистики и крылатых ракет. Сергей Боев призвал партнеров к максимальной оперативности в поставках перехватчиков через инициативу PURL.

Скорость принятия решений и поставок является решающей. Каждый перехватчик – это спасенные жизни и защищенная инфраструктура – подчеркнул чиновник, добавив, что только консолидированная поддержка позволит достичь справедливого мира.

Сырский раскрыл сложную ситуацию на Покровском и Очеретинском направлениях