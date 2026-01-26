$43.140.03
50.650.13
ukenru
10:18 • 764 просмотра
Генштаб подтвердил поражение российского НПЗ в Славянске-на-Кубани и других объектов врага
Эксклюзив
10:01 • 3816 просмотра
«Точечные» подорожания и поиск альтернативы: какова ситуация на рынке рыбы и морепродуктовPhoto
09:46 • 3830 просмотра
ЕС утвердил полный запрет на импорт российского газа: что предусматривается
Эксклюзив
08:52 • 12326 просмотра
Открытый конкурс на руководящие должности как предохранитель от катастроф: почему назначение главы Госавиаслужбы без публичного отбора неприемлемо
Эксклюзив
07:43 • 13382 просмотра
Был ли Киев готов к блэкаутам? В прокуратуре рассказали об уголовных производствах, в которых проверяются действия столичных должностных лиц
25 января, 18:28 • 22809 просмотра
Нардеп Орест Саламаха погиб в ДТП под Львовом
25 января, 16:32 • 32997 просмотра
Ситуация в Киеве остается сверхсложной - КлименкоPhoto
25 января, 16:17 • 29011 просмотра
Документ о двусторонних гарантиях безопасности с США готов на 100% - Зеленский
25 января, 15:48 • 25881 просмотра
Рейтинг сильнейших армий мира: Украина заняла 20 место
25 января, 12:24 • 21394 просмотра
Украина отмечает День Департамента кибербезопасности СБУ: ключевая битва продолжается "в цифре"
Сырский раскрыл сложную ситуацию на Покровском и Очеретинском направлениях

Киев • УНН

 • 86 просмотра

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский сообщил о около 400 боевых столкновениях за неделю на Покровском и Очеретинском направлениях. Враг усиливает давление и подтягивает резервы, применяя тактику продвижения малыми пехотными группами.

Сырский раскрыл сложную ситуацию на Покровском и Очеретинском направлениях

Сырский сообщил о сложной оперативной обстановке на Покровском и Очеретинском направлениях, где российские войска сосредотачивают основные усилия. По его словам, только за прошедшую неделю там произошло около 400 боевых столкновений. Об этом сообщил Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Александр Сырский, передает УНН.

Подробности

Продолжаю работу на Покровском и Очеретинском направлениях, где противник сосредотачивает свои основные усилия. Оперативная обстановка здесь сложная. Только за прошедшую неделю на этих направлениях произошло около 400 боевых столкновений. Агрессор не оставляет попыток прорыва, усиливает давление и подтягивает резервы. Наша ключевая задача - нанести врагу максимальные потери, уничтожить его резервы и последовательно снизить наступательный потенциал. Во время работы непосредственно на местах вместе с командирами подразделений детально анализируем ход боевых действий

– говорится в сообщении.

По словам Сырского, противник продолжает применять тактику продвижения малыми пехотными группами. Их своевременное выявление, сдерживание и уничтожение требуют постоянного мониторинга поля боя, четкой координации подразделений и гибких тактических решений.

"Отдельное внимание уделяем усилению подразделений беспилотных систем - прежде всего применению ударных дронов для поражения оккупантов, а также развитию логистики с привлечением роботизированных комплексов. Меняется война - меняем подходы к ее ведению. Масштабирование современных технологий непосредственно влияет на эффективность боевых действий и позволяет сохранять жизни украинских воинов. Благодарю каждого военнослужащего за уничтожение захватчиков, слаженную командную работу и высокий уровень профессионализма. Борьба продолжается. Слава Украине!" - подчеркивает чиновник

Напомним

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский заявил, что война в Украине решает будущее глобальной безопасности. Он подчеркнул адаптацию ВСУ к современным технологиям и децентрализации, а также призвал партнеров предоставить инструменты для быстрой остановки агрессора.

Алла Киосак

