Сырский раскрыл сложную ситуацию на Покровском и Очеретинском направлениях

Сырский сообщил о сложной оперативной обстановке на Покровском и Очеретинском направлениях, где российские войска сосредотачивают основные усилия. По его словам, только за прошедшую неделю там произошло около 400 боевых столкновений. Об этом сообщил Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Александр Сырский, передает УНН.

Продолжаю работу на Покровском и Очеретинском направлениях, где противник сосредотачивает свои основные усилия. Оперативная обстановка здесь сложная. Только за прошедшую неделю на этих направлениях произошло около 400 боевых столкновений. Агрессор не оставляет попыток прорыва, усиливает давление и подтягивает резервы. Наша ключевая задача - нанести врагу максимальные потери, уничтожить его резервы и последовательно снизить наступательный потенциал. Во время работы непосредственно на местах вместе с командирами подразделений детально анализируем ход боевых действий – говорится в сообщении.

По словам Сырского, противник продолжает применять тактику продвижения малыми пехотными группами. Их своевременное выявление, сдерживание и уничтожение требуют постоянного мониторинга поля боя, четкой координации подразделений и гибких тактических решений.

"Отдельное внимание уделяем усилению подразделений беспилотных систем - прежде всего применению ударных дронов для поражения оккупантов, а также развитию логистики с привлечением роботизированных комплексов. Меняется война - меняем подходы к ее ведению. Масштабирование современных технологий непосредственно влияет на эффективность боевых действий и позволяет сохранять жизни украинских воинов. Благодарю каждого военнослужащего за уничтожение захватчиков, слаженную командную работу и высокий уровень профессионализма. Борьба продолжается. Слава Украине!" - подчеркивает чиновник

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский заявил, что война в Украине решает будущее глобальной безопасности. Он подчеркнул адаптацию ВСУ к современным технологиям и децентрализации, а также призвал партнеров предоставить инструменты для быстрой остановки агрессора.