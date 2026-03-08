$43.810.0050.900.00
Международный женский день 8 марта - история, значение и вызовы современности
Силы обороны поразили "Панцирь-С1", десантный катер и пункты управления врага
Годовщина корпуса "Азов" - бойцы получили награды и отличия
"Ваши сила и роль - это не один день" - Зеленский поздравил украинок с 8 марта
Женщины в армии: о службе, усталости, материнстве и цене возвращения
Как убрать живот и укрепить тело дома - советы тренера
Сокращение импорта топлива из европейских стран - чем это грозит Украине
Силы обороны ударили ракетами ATACMS и SCALP по базе "шахедов" в районе ДАП - Генштаб показал видео
публикации
Эксклюзивы
Фильмы о силе женщин: 5 культовых лент, которые стоит посмотреть до 8 марта

Киев • УНН

 • 762 просмотра

УНН подготовил подборку лент о смелости и самореализации женщин. Сюжеты охватывают путь от работы в NASA до борьбы за экологическую справедливость.

Фильмы о силе женщин: 5 культовых лент, которые стоит посмотреть до 8 марта

Время, когда в календаре весна сменяет зиму, знаменует не только природные трансформации, но и внутричеловеческие. Помимо пробуждения, которое происходит в природе, к человеку приходит весеннее настроение, а эта атмосфера появляется не только из-за погодных условий, а благодаря контексту, который неразрывно связан с весной. Просмотр любимых фильмов, прослушивание теплых для души треков - все это заряжает нас на крутую весеннюю волну. Кроме того, весной празднуют много прекрасных праздников, один из которых Международный день борьбы за права женщин, всем известный как женский день 8 марта. УНН подготовил подборку культовых лент, рассказывающих о женской смелости, борьбе за мечту и право быть услышанной.

Маленькие женщины (2019)

Экранизация известного романа о жизни четырех сестер Марч, которые проходят путь взросления в Америке XIX века. В центре сюжета их мечты, творческие амбиции и стремление найти свое место в мире. Фильм акцентирует внимание на разнообразных вариантах женской самореализации - от литературного творчества до семейной жизни.

Скрытые фигуры (2016)

Эта лента воспроизводит реальную историю трех афроамериканских женщин-математиков, которые работали в NASA во время космической гонки. Несмотря на дискриминацию и социальные препятствия, они сыграли выдающуюся роль в развитии космической программы США, доказав, что талант и настойчивость способны менять историю.

Эрин Брокович (2000)

Биографическая драма об обычной женщине, которая, не имея юридического образования, разоблачила масштабное экологическое нарушение крупной корпорацией. Благодаря исключительной настойчивости и вере в справедливость она способствовала победе в одном из самых громких судебных процессов в США.

Есть, молиться, любить (2010)

Рассказ о женщине, которая после трудностей в жизни отправляется в путешествие по трем странам - Италии, Индии и Индонезии - в поисках гармонии и смысла бытия. Это путешествие становится для нее возможностью найти себя, пережить важные внутренние трансформации и обрести любовь к жизни.

Дьявол носит Prada (2006)

Знаковая комедийная драма о жестком мире моды и вызовах карьерного роста. Это история молодой журналистки, которая начинает работать в престижном модном журнале под руководством требовательной главной редакторши. В центре событий - стремление найти баланс между успешной карьерой, личной жизнью и собственными убеждениями.

Эти фильмы доказывают, что женские истории могут быть разнообразными - от вдохновляющих и романтических до драматических и мотивационных. Но все они демонстрируют силу духа, смелость и твердое стремление менять мир вокруг себя.

Станислав Кармазин

