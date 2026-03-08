Фільми про силу жінок: 5 культових стрічок, які варто переглянути до 8 березня

$43.810.0050.900.00
12:28 • 6786 перегляди
Міжнародний жіночий день 8 березня - історія, значення та виклики сучасності
11:12 • 11880 перегляди
Сили оборони уразили “Панцирь-С1”, десантний катер та пункти управління ворогаPhoto
08:41 • 14528 перегляди
Річниця корпусу "Азов" - бійці отримали нагороди і відзнаки Photo
08:15 • 15758 перегляди
"Ваші сила і роль - це не один день" - Зеленський привітав українок з 8 березняPhoto
Ексклюзив
7 березня, 13:30 • 32377 перегляди
Жінки у війську: про службу, втому, материнство й ціну повернення
Ексклюзив
7 березня, 12:32 • 75291 перегляди
Як прибрати живіт та зміцнити тіло вдома - поради тренерки
Ексклюзив
7 березня, 10:22 • 42387 перегляди
Скорочення імпорту пального від європейських країн - чим це загрожує Україні
7 березня, 10:06 • 42348 перегляди
Сили оборони вдарили ракетами ATACMS та SCALP по базі "шахедів" у районі ДАП - Генштаб показав відеоVideo
6 березня, 23:10 • 58057 перегляди
США можуть зняти санкції із російської нафти для стабілізації ринку – Бессент
6 березня, 15:35 • 60738 перегляди
ЄС розглядає фінансову допомогу для відновлення постачання нафти через "Дружбу"
Публікації
Ексклюзиви
Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

росія перекидає елітні війська ВДВ та морпіхів на південний фронт - ISW8 березня, 04:19 • 9102 перегляди
Партизани "АТЕШ" спалили магістральний електровоз у російському брянськуVideo8 березня, 05:45 • 10236 перегляди
Втрати рф на 8 березня перевищили 1,2 млн. людей - ГенштабPhoto8 березня, 06:12 • 6722 перегляди
ЦАХАЛ знищив винищувачі F14 та системи ППО в іранському Ісфахані8 березня, 06:28 • 5596 перегляди
США розглядають план захоплення іранського острова Харк - чим він важливий10:23 • 10870 перегляди
Міжнародний жіночий день 8 березня - історія, значення та виклики сучасності12:28 • 6794 перегляди
Як війна навколо Ірану загрожує продовольчій безпеці - у Дубаї закінчуються запаси продуктів6 березня, 14:46 • 61838 перегляди
Замовні кримінальні провадження шкодять репутації українських компаній на міжнародній арені6 березня, 13:09 • 68962 перегляди
Шалені ціни на пальне у Європі - що відбувається з ринком через війну в Ірані6 березня, 12:50 • 97778 перегляди
Сайт StopOdrex з історіями пацієнтів скандальної клініки Odrex відновив роботу 6 березня, 11:16 • 62662 перегляди
Володимир Зеленський
Андрій Сибіга
Олександр Сирський
Дональд Трамп
Дональд Туск
Україна
Іран
Сполучені Штати Америки
Ізраїль
Тегеран
Фільми про силу жінок: 5 культових стрічок, які варто переглянути до 8 березняVideo13:08 • 756 перегляди
Мандалорець знімає шолом у фільмі і Педро Паскаль каже, це "мало ідеальний сенс"7 березня, 13:15 • 22256 перегляди
Деріл Ханна розкритикувала свій образ в "Історії кохання" як "хрестоматійну мізогінію"7 березня, 12:43 • 25125 перегляди
Tinder погодився виплатити $60,5 млн у позові про дискримінацію за віком7 березня, 09:47 • 26562 перегляди
"Мене просто ламали": SOWA відверто розповіла про токсичну співпрацю у шоу-бізнесіPhoto6 березня, 18:52 • 27470 перегляди
Техніка
Золото
Шахед-136
Іскандер (ОТРК)
The New York Times

Фільми про силу жінок: 5 культових стрічок, які варто переглянути до 8 березня

Київ • УНН

 • 762 перегляди

УНН підготував добірку стрічок про сміливість та самореалізацію жінок. Сюжети охоплюють шлях від роботи в NASA до боротьби за екологічну справедливість.

Фільми про силу жінок: 5 культових стрічок, які варто переглянути до 8 березня

Час, коли на календарі весна змінює зиму ознаменовує не лише природні трансформації, а й внутрішьолюдські. Окрім пробудження, яке відбувається у природі, до людини приходить весняний настрій, а ця атмосфера з’являється не лише через погодні умови, а завдяки контекту, що невід’ємно пов’язаний з весною. Перегляд улюблених фільмів, прослуховування теплих для душі треків - все це заряджає нас на круту весняну хвилю. Крім того, весною святкують багато прекрасних свят, одне з яких Міжнародний день боротьби за права жінок, всім відоме як жіночий день 8 березня. УНН підготував добірку культових стрічок, що розповідають про жіночу сміливість, боротьбу за мрію та право бути почутою.

Маленькі жінки (2019)

Екранізація відомого роману про життя чотирьох сестер Марч, які проходять шлях дорослішання в Америці XIX століття. У центрі сюжету їхні мрії, творчі амбіції та прагнення знайти своє місце у світі. Фільм наголошує на різноманітних варіантах жіночої самореалізації - від літературної творчості до сімейного життя.

Приховані фігури (2016)

Ця стрічка відтворює реальну історію трьох афроамериканських жінок-математиків, які працювали у NASA під час космічної гонки. Попри дискримінацію та соціальні перешкоди, вони зіграли визначну роль у розвитку космічної програми США, довівши, що талант і наполегливість здатні змінювати історію.

Ерін Брокович (2000)

Біографічна драма про звичайну жінку, яка, не маючи юридичної освіти, викрила масштабне екологічне порушення великою корпорацією. Завдяки винятковій наполегливості та вірі у справедливість вона сприяла перемозі в одному з найгучніших судових процесів у США.

Їсти, молитися, кохати (2010)

Розповідь про жінку, яка після труднощів у житті вирушає у подорож трьома країнами - Італією, Індією та Індонезією - у пошуках гармонії й сенсу буття. Ця подорож стає для неї можливістю знайти себе, пережити важливі внутрішні трансформації та віднайти любов до життя.

Диявол носить Prada (2006)

Знакова комедійна драма про жорсткий світ моди та виклики кар’єрного зростання. Це історія молодої журналістки, яка починає працювати у престижному модному журналі під керівництвом вимогливої головної редакторки. У центрі подій - прагнення знайти баланс між успішною кар’єрою, особистим життям і власними переконаннями.

Ці фільми доводять, що жіночі історії можуть бути різноманітними - від натхненних і романтичних до драматичних і мотиваційних. Але всі вони демонструють силу духу, сміливість і тверде прагнення змінювати світ довкола себе.

Станіслав Кармазін

Станіслав Кармазін

