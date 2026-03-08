Фільми про силу жінок: 5 культових стрічок, які варто переглянути до 8 березня

Час, коли на календарі весна змінює зиму ознаменовує не лише природні трансформації, а й внутрішьолюдські. Окрім пробудження, яке відбувається у природі, до людини приходить весняний настрій, а ця атмосфера з’являється не лише через погодні умови, а завдяки контекту, що невід’ємно пов’язаний з весною. Перегляд улюблених фільмів, прослуховування теплих для душі треків - все це заряджає нас на круту весняну хвилю. Крім того, весною святкують багато прекрасних свят, одне з яких Міжнародний день боротьби за права жінок, всім відоме як жіночий день 8 березня. УНН підготував добірку культових стрічок, що розповідають про жіночу сміливість, боротьбу за мрію та право бути почутою.

Маленькі жінки (2019)

Екранізація відомого роману про життя чотирьох сестер Марч, які проходять шлях дорослішання в Америці XIX століття. У центрі сюжету їхні мрії, творчі амбіції та прагнення знайти своє місце у світі. Фільм наголошує на різноманітних варіантах жіночої самореалізації - від літературної творчості до сімейного життя.

Приховані фігури (2016)

Ця стрічка відтворює реальну історію трьох афроамериканських жінок-математиків, які працювали у NASA під час космічної гонки. Попри дискримінацію та соціальні перешкоди, вони зіграли визначну роль у розвитку космічної програми США, довівши, що талант і наполегливість здатні змінювати історію.

Ерін Брокович (2000)

Біографічна драма про звичайну жінку, яка, не маючи юридичної освіти, викрила масштабне екологічне порушення великою корпорацією. Завдяки винятковій наполегливості та вірі у справедливість вона сприяла перемозі в одному з найгучніших судових процесів у США.

Їсти, молитися, кохати (2010)

Розповідь про жінку, яка після труднощів у житті вирушає у подорож трьома країнами - Італією, Індією та Індонезією - у пошуках гармонії й сенсу буття. Ця подорож стає для неї можливістю знайти себе, пережити важливі внутрішні трансформації та віднайти любов до життя.

Диявол носить Prada (2006)

Знакова комедійна драма про жорсткий світ моди та виклики кар’єрного зростання. Це історія молодої журналістки, яка починає працювати у престижному модному журналі під керівництвом вимогливої головної редакторки. У центрі подій - прагнення знайти баланс між успішною кар’єрою, особистим життям і власними переконаннями.

Ці фільми доводять, що жіночі історії можуть бути різноманітними - від натхненних і романтичних до драматичних і мотиваційних. Але всі вони демонструють силу духу, сміливість і тверде прагнення змінювати світ довкола себе.

Куди піти у Києві на вихідних - анонси заходів